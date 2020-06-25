kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9224.64

ETH/USD

233.56

LTC/USD

42.60

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Наводнения на западе Украины: Кабмин выделил средства на ликвидацию последствий
commentss НОВОСТИ Все новости

Наводнения на западе Украины: Кабмин выделил средства на ликвидацию последствий

На заседании Кабмина определили суммы помощи населению областей, которые пострадали от наводнений на западной Украине

сегодня, 15:31
Автор:

Таисия Ерохина
Наводнения на западе Украины: Кабмин выделил средства на ликвидацию последствий

Фото: dsns.gov.ua

Кабинет министров Украины выделил 754 млн грн из резервного фонда для оказания помощи жителям западных областей, пострадавших от наводнений. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

Как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, деньги выделяются на борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей. Так, было выделено всего 672 млн грн для предоставления помощи жителям и проведения первоочередных аварийно восстановительных мероприятий. Из них 480 млн грн для Ивано-Франковской области, 30 млн грн – Черновицкой, 30 млн грн – в Закарпатской, 10 млн грн – Львовской, 92 млн грн – Госводагентства, 30 млн грн – Гослесагентства.

Кроме того, правительство выделило средства подразделениям МВД – 82 млн грн.

"Из которых 41 миллион Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 22 – Национальной гвардии Украины и 19 - Национальной полиции Украины для ликвидации последствий стихии в 5 областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее "Комментарии" разобрались, почему наводнения охватили запад Украины и как избежать катаклизмов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1cFN8qSJY0o
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!