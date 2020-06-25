Наводнения на западе Украины: Кабмин выделил средства на ликвидацию последствий

Фото: dsns.gov.ua

Кабинет министров Украины выделил 754 млн грн из резервного фонда для оказания помощи жителям западных областей, пострадавших от наводнений. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

Как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, деньги выделяются на борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей. Так, было выделено всего 672 млн грн для предоставления помощи жителям и проведения первоочередных аварийно восстановительных мероприятий. Из них 480 млн грн для Ивано-Франковской области, 30 млн грн – Черновицкой, 30 млн грн – в Закарпатской, 10 млн грн – Львовской, 92 млн грн – Госводагентства, 30 млн грн – Гослесагентства.

Кроме того, правительство выделило средства подразделениям МВД – 82 млн грн.

"Из которых 41 миллион Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 22 – Национальной гвардии Украины и 19 - Национальной полиции Украины для ликвидации последствий стихии в 5 областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее "Комментарии" разобрались, почему наводнения охватили запад Украины и как избежать катаклизмов.

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