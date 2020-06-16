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Главная Новости Бизнес финансы НБУ обновил курс валют и ценных металлов: что и сколько будет стоить в среду
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НБУ обновил курс валют и ценных металлов: что и сколько будет стоить в среду

Официальные курсы валют и металлов в Украине закончили банковский день разнонаправленно, биткоин приближается к отметке в 10 тысяч долларов

сегодня, 16:31
Автор:

Татьяна Веремеева
НБУ обновил курс валют и ценных металлов: что и сколько будет стоить в среду

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 17 июня на уровне 26,74 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,24 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 10 копеек – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,84  грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 3 копейки – по состоянию на 16 июня курс был установлен на уровне 30,21 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 17 июня. Стоимость золота установлена на уровне 46 170,49 грн за унцию, что на 251 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 464,4 грн за унцию – на 5,58 грн меньше, чем на 16 июня. Стоимость платины в среду будет на уровне 21 761,63 грн за унцию, что на 109 грн дешевле, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9523 долл.

Напомним, пандемия коронавируса и последовавшие за ней кризисные явления вскрыли ряд язв на теле Украины. Одной из основных проблем нашей страны стали запасы различной продукции – государственный резерв оказался скорее пуст, чем полон. "Комментарии" с помощью экспертов разбирались, почему сложилась такая ситуация, и как добиться, чтобы Госрезерв перестал быть кормушкой для схематозников.


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