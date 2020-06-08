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Главная Новости Бизнес финансы Подорожание нефти: цена рекордно поднялась
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Подорожание нефти: цена рекордно поднялась

Цена за баррель эталонной марки Brent поднялась еще почти на два процента

сегодня, 14:08
Автор:

Виолетта Комаровская
Подорожание нефти: цена рекордно поднялась

На мировых биржах сохраняется тенденция к подорожанию нефти и нефтепродуктов. Впервые после "черного понедельника" цены за баррель эталонного сорта Brent взлетели выше 43 долларов. Об этом пишет Bloomberg.

В последнее время цены на нефть постепенно начали стремиться к своим прежним значениям. Сегодня, 8 июня, во время торгов на мировых биржах стоимость нефти марки Brent снова поднялась. В этот раз на 1,91 %. Речь идет о нефти, которую будут поставлять в августе этого года. За баррель поставщики просят чуть более 43 долларов (43,11). Такой цены еще не было с момента резкого провала в марте. 

В то же время, за баррель нефти марки WTI сейчас просят 40 долларов и 7 центов.

Напомним, что 9 марта на рынке нефти произошел "черный понедельник". Это был первый резкий обвал цен на черное золото. За ним последовали еще несколько, которые, в конечном итоге, привели к тому, что поставщики вынуждены были доплачивать покупателям, лишь бы они забрали у них нефть. В мире произошел переизбыток ресурса, хранилища были переполнены. 

Подобная ситуация сложилась из-за того, что с началом пандемии коронавируса и карантина потребление и спрос на нефтепродукты резко упал. В то же время, крупнейшие мировые производители, а среди них Россия и Саудовская Аравия, не смогли вовремя договориться о сокращении объемов добычи. Прийти к общему решению страны ОПЕК+ смогли только 12 апреля, после чего ситуация на рынке нефтепродуктов начала постепенно нормализоваться.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что Украина будет впервые транспортировать американскую нефть WTI
 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-07/brent-oil-climbs-toward-43-after-opec-extends-production-cuts
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