"Приватовский" депозит Суркисов под 13% в валюте: экономисты дали оценку

Еще до национализации "ПриватБанка" компании, принадлежащие братьям Суркисам, открыли в кипрском филиале банка депозит на 267 миллионов долларов. Около 10 лет они получали проценты в размере 13%, что само по себе неслыханно, считает экономист Александр Савченко.



"Депозитных ставок в размере 13% в валюте – в мире не существует уже лет 40", - говорит эксперт.

Отметим, что по информации с сайта Центрального банка Кипра, депозитные банковские ставки с 2008 по 2016 год в стране были зафиксированы на уровне всего от 1% до 5% максимум.

Соответсвенно, ставка в 13% - в таком случае может свидетельствовать о реализации схемы по выводу миллионов долларов украинских налогоплательщиков в оффшорные структуры семейства Суркисов.

По словам экономиста Виктора Медведя, заоблачной депозитной ставке для семьи Суркисов должна заинтересовать правоохранительные органы.

"Нужно предметно смотреть на то, как принималось такое решение, была ли реакция наблюдательных органов, которые осуществляют контроль за действиями правления. Нужно проводить экспертизу принятых тогда документов", - говорит экономист.

Если найти хозяйственные нарушения может быть сложно, говорит Медведь, то уголовные – вполне.

"Экспертиза нужна, чтобы подтвердить факт наличия кредитных взаимоотношений (Суркисов и бывших собственников "Привата") на таких условиях в тот период", - уточнил он.

В 2016 году, после национализации "ПриватБанка", депозит Суркисов был конвертирован в капитал самого "Привата", так как Суркисы признаны связанными лицами с бывшим владельцев финучреждения.

Теперь же оффшорные компании семьи Суркисов (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP) через суд пытаются заставить "ПриватБанк" заплатить им проценты по депозиту, которого формально не существует с 2016 года. С другой стороны, в Верховном суде они оспаривают применение к ним процедуры bail-in.

Стоит отметить, что за время существования депозита "Приват" Суркисам выплатили более 350-400 млн долларов в виде процентов. То есть сумму - существенно превышающую тело самого депозита, пишет "Деловая столица".

"А значит Суркисов могут обязать вернуть разницу государству, а это более 100 миллионов долларов", - предполагают журналисты.

Напомним, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Кабмина на решение Печерского райсуда 2017 года об обязательствах государственного "Привата" обслуживать депозиты оффшоров братьев Суркисов.

Также отметим, что "ПриватБанк" требует пересмотра принятых ранее украинскими судами решений в пользу Суркисов, чем пытается вернуть Украине 407 млн грн.

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