Резкое падение гривни: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 3 июля на уровне 27,18 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,66 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 41 копейку – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,77 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня дорожал на 67 копеек – по состоянию на 2 июля курс был установлен на уровне 29,99 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 3 июля. Стоимость золота установлена на уровне 48 025,61 грн за унцию, что на 402,32 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 486,35 грн за унцию – на 2,46 грн меньше, чем на 2 июля. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 22 168,09 грн за унцию, что на 182,69 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9250,7долл.

Напомним, после подачи главы Национального банка Украины Якова Смолия в отставку в Сети нарастает паника из-за вероятного скачка курса доллара к гривне. В материале "Комментариев" эксперты прокомментировали, может ли увольнение руководителя НБУ ударить по валютным показателям.

Так, сегодня курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля вырос на 32 копейки в сравнении с закрытием предыдущей сессии.

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