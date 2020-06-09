Снять наличные на кассе: ПриватБанк запустил новую функцию

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Антон Корнилов
ПриватБанк запустил новую функцию под названием "Наличные на
кассе", с помощью которой все клиенты банка смогут получить наличные деньги на
кассе супермаркетов после оплаты покупок банковской карты. Об этом сообщили в
пресс-службе ПриватБанка на официальном сайте.
Воспользоваться новой функцией смогут все владельцы
дебетовых карт ПриватБанка, в том числе пенсионных, социальных, студенческих и
зарплатных. Для этого на кассе супермаркета или другой торговой точки нужно оплатить
товар банковской картой, после чего сообщить кассиру о желании снять наличные с
карты на кассе. Для этого не требуется банкомат, транзакция проводится прямо на
кассе.
Для подтверждения операции на кассе клиент банка должен
будет ввести пин-код своей банковской карты, после чего кассир выдаст наличные.
Максимальная сумма такого снятия за одну транзакцию — 500 гривень. Размер
покупки, которую клиент оплатит с карты, не ограничен и может быть минимальным.
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