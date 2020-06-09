Снять наличные на кассе: ПриватБанк запустил новую функцию

ПриватБанк запустил новую функцию под названием "Наличные на кассе", с помощью которой все клиенты банка смогут получить наличные деньги на кассе супермаркетов после оплаты покупок банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка на официальном сайте.

Воспользоваться новой функцией смогут все владельцы дебетовых карт ПриватБанка, в том числе пенсионных, социальных, студенческих и зарплатных. Для этого на кассе супермаркета или другой торговой точки нужно оплатить товар банковской картой, после чего сообщить кассиру о желании снять наличные с карты на кассе. Для этого не требуется банкомат, транзакция проводится прямо на кассе.

Для подтверждения операции на кассе клиент банка должен будет ввести пин-код своей банковской карты, после чего кассир выдаст наличные. Максимальная сумма такого снятия за одну транзакцию — 500 гривень. Размер покупки, которую клиент оплатит с карты, не ограничен и может быть минимальным.

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