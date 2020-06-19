Стало известно, сколько составляет государственный долг Украины

Размер внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству.

По словам главы Минфина, Украина идет по плану выполнения внутренних и внешних заимствований государства. Сейчас объем внешнего госдолга превышает триллион гривен.

"Я могу назвать цифру государственного долга, которая на сегодня есть. В частности, сейчас внутренний долг составляет 852 миллиарда гривен. А внешний - 1 триллион 83 миллиона гривен", - заявил Марченко.

Министр заверил, что план заимствований до конца года будет выполнен.

"В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На данный момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников", - сообщил министр.

Марченко резюмировал, что гарантирует исполнение плана заимствований до конца года.

Как сообщалось ранее, в Минфине рассказали, когда Украина перестанет брать кредиты у МВФ. Так, Министерство финансов Украины собирается преодолеть экономический кризис и отказаться от денег Международного валютного фонда.

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