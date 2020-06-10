ТОП «слуг народа» с крупнейшими запасами наличных – исследование КИУ

Народные депутаты "Слуги народа" задекларировали 1 млрд 44 млн грн наличных средств. Тогда как на банковских счетах у нардепов в десять раз меньше средств – 94 млн грн. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины со ссылкой на декларации народных избранников на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По данным КИУ, у 22 нардепов есть денежные активы суммой более 10 млн грн., а у 96 – от 2 до 9 млн грн. Еще 28 депутатов держат в "запасах" свыше 1 млн грн.

Больше всего наличных средств показали в декларациях следующие представители политсилы "Слуга народа":

- Олег Воронько – 123 млн грн;

- Александр Сова – 79 млн грн;

- Роман Мулик – 24 млн грн;

- Александр Трухин – 21 млн грн;

- Руслан Горбенко – 21 млн. грн;

- Остап Шипайло – 21 млн. грн;

- Давид Арахамия – 20 млн. грн;

- Гео Лерос – 20 млн. грн;

- Артем Культенко – 19 млн. грн;

- Дмитрий Соломчук – 17 млн. грн.

Еще более 10 млн грн. наличными задекларировали Игорь Марчук, Александр Скичко, Сергей Ионушас, Артем Нагаевский, Иван Юнаков, Ольга Савченко, Александр Дубинский, Елена Шуляк, Александр Ткаченко (ныне – министр культуры и информационной политики), Константин Касай, Павел Павлиш и Игорь Негулевский.

В КИУ говорят, что такие суммы имеют два логических объяснения.

"Первое, полное недоверие депутатов монобольшинства к украинской банковской системе. Второе, возможна схема легализации черных средств, - говорится в сообщении. – Так, народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы иметь объяснение будущим теневым поступлением".

Напомним, Зеленский опубликовал декларацию за 2019 год: что в ней.

Ранее сообщалось, кто из депутатов-миллионеров берет деньги на жилье из бюджета.

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