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Украина получила 500 млн евро помощи от Еврокомиссии

Европейская Комиссия предоставила Украине макрофинансовую помощь, известно, на что пойдут эти средства

сегодня, 16:17
Автор:

Таисия Ерохина
Украина получила 500 млн евро помощи от Еврокомиссии

Украина получила от Европейской Комиссии второй транш, информирует пресс-центр Министерства финансов Украины.

Так, в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС, наша страна получила номинальным объемом 500 млн евро. Сообщается, что деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

Как пояснили в Минфине, полученные средства направят на финансирование расходов государственного бюджета, что должно способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства.

Как написал в своем Telegram-канале глава правительства Денис Шмигаль, залогом события стало успешное сотрудничество с МВФ.

"Украина выполнила все условия относительно внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет на расходы, в частности для преодолении последствий COVID-19", - сообщил премьер-министр.

Добавим, что условия получения кредита предусматривали 12 позиций по внедрению реформ в таких сферах: противодействие и борьба с коррупцией, социальная политика, предупреждение отмывания денег, энергетика, таможенная политика, налоговая служба, а также корпоративное управление в государственных банках, противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, уменьшение высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе, начало новой программы сотрудничества с МВФ.

Напомним, Зеленский рассказал, как просил МВФ об увеличении суммы транша.


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Источник: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraina_otrimala_500_mln_ievro_makrofinansovoi_dopomogi_ies-2183
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