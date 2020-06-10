Украина получила кредит МВФ: первый транш будет больше

МВФ выделит Украине очередной кредит и продлит сотрудничество. Такое решение в ночь на среду, 10 июня, приняли члены Совета директоров, сообщил Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора со стороны Украины в МВФ.

Окончательная сумма кредита для Украины не изменилась. Это будет, как и договаривались, 5 миллиардов долларов.

"Программа рассчитана на 18 месяцев. Сумма кредита - 5 миллиардов долларов", - написал Рашкован на своей странице в Facebook, когда в Украине уже было за полночь.

И все же размер первого транша будет несколько больше, чем договаривались изначально. Об этом сообщил уже президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый транш МВФ Украина получит в размере 2,1 миллиардов долларов. Это больше на 200 миллионов, чем мы планировали изначально. Эта программа поможет нам бороться с вызовами, с которым столкнулась страна из-за COVID-19", - написал Зеленский в своем Twitter.

Деньги от Фонда Украина получит уже через несколько дней. Оставшуюся сумму разобьют еще на четыре части. Выплаты страна будет получать в течение полутора лет.

#Україна отримає перший транш від #МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені #COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

В самом Международном валютном фонде объяснили, что поддержать украинскую экономику крайне необходимо, поскольку пандемия коронавируса ударит по ней достаточно сильно.

"Украина продемонстрировала успех в стабилизации экономики на продолжении последних пяти лет. Но все же необходимо прикладывать больше усилий, чтобы провести реформы и обеспечить надежный рост", - сказано в заявлении МВФ.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить новый кредит полностью.

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