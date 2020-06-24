В лидерах – Столар и Порошенко: кто заработал больше всех дивидендов в 2019 году

В прошлом году больше всего дивидендов получили нардепы Петр Порошенко, Тарас Козак и Вадим Столар. Об этом информирует "Общественное движение Честно" со ссылкой на электронные декларации народных депутатов за 2019 год.

По подсчетам организации, совокупная сумма доходов всех депутатов (без членов их семей) составляет 3,249 млрд грн, с доходами членов семей – примерно 3,976 млрд грн. Именно дивиденды составляют наибольшую долю в структуре доходов народных депутатов – почти 1,5 млрд грн. Как пояснили в "Честно", нардепы зарабатывают дивиденды преимущественно от своих предприятий, где они являются конечными бенефициарами.

Так, из совокупной суммы доходов всех депутатов (без членов семей) на дивиденды приходится около 1,48 млрд грн, полученных декларантами (1,77 млрд – вместе с членами их семей).

Сообщается, что больше всего дивидендов задекларировал Петр Порошенко – 607 млн грн от ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" (инвестиционный фонд), который является “зонтиком” предприятий Порошенко.

На втором месте – Тарас Козак (ОПЗЖ), который задекларировал 237 млн грн от кипрской компании Turul Investments Limited.

Вадим Столар из фракции ОПЗЖ задекларировал дивидендов на 180 млн грн от оффшорки EMPIRE SYSTEM LTD (Британские Виргинские Острова), а также инвестиционных фондов "Генезис" и "Мэдисон". Эти фонды находятся в управлении ООО “КУА “Гарантия”, владельцем которого является сам Вадим Столар. Согласно его декларации, он передал эту фирму в управление.

Далее в перечне следуют Вадим Новинский (177 млн грн), Григорий Суркис (80 млн грн), Виталий Данилов (49,39 млн грн).

Тогда как наименьшие суммы у таких депутатов: Виктор Черный – 18 грн, Валентин Наливайченко – 32 грн, Василий Нимченко – 690 грн, Григорий Мамка – 68 тыс. грн, Оксана Савчук – 80 тыс. грн и лидер партии “Основа” Сергей Тарута – 100 тыс. грн.

Напомним, Комитет избирателей Украины сообщил, что депутаты "Слуги народа" задекларировали свыше 1 млрд грн наличных, названы наиболее запасливые нардепы.

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