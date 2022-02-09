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За некоторые почтовые марки Украины можно выручить до 40 тысяч гривен: какие имеют ценность (ФОТО)

Пробные марки обычно печатают вручную до окончательного утверждения рисунка марки в целях подбора способа исполнения или окраски марки

сегодня, 19:45
Автор:

Елизавета Черных
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На профильном электронном аукционе Violity часто появляются объявления о продаже почтовых марок Украины, которые иногда оценивают в тысячи долларов. Так, наиболее дорогим лотом оказалась почтовая марка с изображением соборов и церквей, которая датирована 1995 годом. Автор объявления оценил ее в 40 000 гривен. 

За некоторые почтовые марки Украины можно выручить до 40 тысяч гривен: какие имеют ценность (ФОТО)

За некоторые почтовые марки Украины можно выручить до 40 тысяч гривен - фото из открытых источников

При этом продавец отметил, что марка является пробной, что и делает ее ценной.  Пробные марки обычно печатают вручную до окончательного утверждения рисунка марки в целях подбора способа исполнения или же ее окраски. От выпущенных в почтовое обращение марок пробные оттиски могут отличаться цветом, бумагой, зубцовкой. 

Пробные марки встречаются редко, поскольку обычно их печатают в ограниченном количестве и только в качестве образцов. В открытую продажу они не поступают. 

За некоторые почтовые марки Украины можно выручить до 40 тысяч гривен: какие имеют ценность (ФОТО) - фото 2

Также дорогой оказалась пробная марка с изображением гетманов Ивана Мазепы и Петра Сагайдачного. Продавец просит за нее 32 500 гривен. Указано, что марка негашеная и также датирована 1995 годом.

За некоторые почтовые марки Украины можно выручить до 40 тысяч гривен: какие имеют ценность (ФОТО) - фото 3

Встречаются на аукционе и марки несколько дешевле. Например, за 18 750 гривен выставлена на продажу пробная марка с изображением Ильинской церкви в Суботове. Продавец указал, что она была изготовлена позже 1991 года. 

За некоторые почтовые марки Украины можно выручить до 40 тысяч гривен: какие имеют ценность (ФОТО) - фото 4

Отметим, что перед продажей или покупкой почтовых марок, необходимо удостовериться в их редкости и узнать возможную стоимость. Сделать это можно на специальных форумах филателистов. 

Напомним, что на онлайн-аукционах часто продают и редкие монеты, которые оценивают в тысячи раз дороже номинала. Так, украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен: нумизмат рассказал, чем они особенны. 


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Источник: https://violity.com/auction/345-pochtovye-marki-ukrainy?show_type=3&order=31&utm_source=sorting_added_in_24_hours&utm_medium=sorting_price
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