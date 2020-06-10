Зеленский рассказал, как просил МВФ об увеличении суммы транша

Утверждение Международным валютным фондом (МВФ) программы сотрудничества с Украиной на 5 млрд долларов в течение 18 месяцев и выделение первого транша на сумму 2,1 млрд долларов – это большая победа для Украины. Так считает президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщил гарант, ночью с вчера на сегодня МВФ принял полностью программу. При этом, изначально планировалось выделить в первом транше 1,9 млрд долларов. Но благодаря личной договоренности Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, отметили в ОП, фонд выделит больше.

"Я объяснил, что ситуация сложная, и нам не хватает денег. И мы из-за больших кредитов прошлых времен должны выплачивать огромные проценты, - рассказал Зеленский. - Поэтому я очень просил и настаивал, чтобы мы нашли взаимопонимание и увеличили первый транш".

Сообщается, что первый транш поступит в Украину в ближайшее время. Всего от МВФ Украина получит 3,5 млрд долларов до конца 2020 года.

Как сообщалось, Шмыгаль рассказал, что будет с пенсионным возрастом после получения транша МВФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!