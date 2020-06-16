Борьба с должниками: как будут наказывать украинцев за неоплату ЖКУ

Законопроект №3613, зарегистрированный 9 июня, предлагает лишать украинцев, имеющих долги за коммунальные услуги, права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту. Также идет речь о возможности автоматически списывать долги за ЖКУ с зарплаты или за счет имущества, в частности, автомобилей и жилья.



Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что для разрешения проблемы с долгами за ЖКУ, нужно навести порядок в Нафтогазе.

"Цены на газ упали, а коммунальные тарифы у нас остаются завышенными, – подчеркивает эксперт. – При этом имеется неразбериха на энергорынке, огромные зарплаты в Нафтогазе, мутные комбинации на рынке газа".

Эксперт сомневается, что до местных выборов произойдут какие-то повышения в сфере ЖКУ.

"Не думаю, что подобные непопулярные законы решаться проводить через парламент. Монобольшинство и так рассыпается, а тут… Скорее всего, подобный законопроект прописали по требованию МВФ. Вероятно, понимая, что никто за него голосовать не будет", – резюмирует Тарас Загородний.

"Законопроект - это предательство избирателей"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец называет законопроект антинародным.

"К сожалению, инициаторы антинародного законопроекта, защищающего монополистов и недобросовестных исполнителей ЖКУ, входят в позиционируемую себя народной партию "Слуга народа". На мой взгляд, это свидетельствует о развороте на 180 градусов политики этой партии по отношению к гражданам Украины. И фактически – о предательстве своих избирателей", – подчеркивает юридический эксперт.

Сам законопроект, по словам Ростислава Кравца, предлагает еще более упростить взыскание задолженности за ЖКУ, увеличивает штрафы и пени, вводит дополнительную ответственность и запреты с целью принуждения к оплате услуг.

"Стоит отметить, что на сегодня и так существует упрощенная процедура взыскания задолженности при помощи так называемого приказного производства, которым и успешно пользуются поставщики услуг, – говорит юрист. – Новый же подход (в случае принятия этого законопроекта), в отличие от существующего, практически исключит возможность оспорить некачественные услуги, а также их полное отсутствие".

"Украинцы и без того находятся под бешеным стрессом"

Экономический эксперт Александр Вовченко уверен: "В период экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19, во время которой огромное количество людей потеряли работу, бизнес, малейшую возможность связывать концы с концами, – видеть законопроекты о принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги по меньшей мере странно и негуманно".

Люди в Украине, подчеркивает Александр Вовченко, и так находятся под бешеным давлением, стрессом.

"Так давайте их еще больше "прижмем" страхом потери квартиры, бешеными штрафами, отчислениями от зарплат, пенсий, пособий, которые и так в большинстве случаев являются мизерными, – комментирует эксперт предложения, высказанные в законопроекте. – Приравнять решение сложнейшей проблемы с коммунальными долгами к взысканию алиментов – мягко говоря, примитивный подход".

Александра Вовченко удивляет, что власть стала на сторону коммунальных предприятий, которые, в свою очередь, не несут никакой ответственности за "прекрасное" оказание своих услуг.

"Основная причина миллиардных долгов за коммунальные услуги в том, что в сфере ЖКХ творится полный хаос, – подчеркивает кандидат экономических наук. – И вместо того, чтобы государству, наконец, навести порядок в этой сфере, представители власти пытаются решить проблему, как всегда за счет обычных людей".

Корень проблемы – не столько в низкой платежеспособности населения, сколько – в завышенных тарифах, низком качестве их предоставления, коррупционной составляющей, уверен Александр Вовченко.

"Не нужно ставить все общество на колени"

"Добросовестные жители ежемесячно отдают последние средства за коммунальные услуги – только не понятно за что. Поэтому давайте для начала разберемся с этим глобальным вопросом, – призывает эксперт. – Следует модернизировать ЖКХ, привести тарифы к экономически обоснованному уровню, прописать жесткую ответственность поставщиков за некачественно предоставленные услуги (а то и не предоставленные вообще). Может тогда люди увидят, что их подъезды, наконец, моют, что они освещаются, что батареи достаточно теплые, а из кранов течет нормальная вода?"

Александр Вовченко обращает внимание и на то, что есть прослойка населения с огромными доходами, которые принципиально не платят за коммунальные услуги.

"Властям нужно обратить внимание на них, не приравнивая всех под одну копирку. Не нужно ставить на колени все общество, – призывает экономист. – Очевидно, что принятие подобных законов должно сопровождаться консультациями с общественностью. Общество выбрало власть – и ждет от нее реальных шагов по реформированию и развитию ЖКХ. Власть просто обязана искать способы, как уменьшить финансовое бремя людей, а не закрывать для них границы или отбирать авто с квартирами".

Как сообщал портал "Комментарии", Как буду расти не будут. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как сообщил чиновник, Международный валютный фонд не требует повышать тарифы для населения — жесткие требования по этому вопросу отсутствуют.

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