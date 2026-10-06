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Что будет с газом в Украине осенью и зимой: какой прогноз дали в Раде

Народный депутат Кучеренко рассказал, что будет зимой в Украине с газом

6 октября 2026, 19:53
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Кречмаровская Наталия

Российские войска перед похолоданием и вообще зимним периодом пытаются оставить украинцев без света, а дальше и без отопления. А какой будет ситуация с газом – рассказали в Верховной Раде.

Что будет с газом в Украине осенью и зимой: какой прогноз дали в Раде

ЖКУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что ситуация с газом не вызывает беспокойства и объяснил причину.

"С газом точно не вижу я проблем, накоплений в хранилищах достаточно. И этому, кстати, способствует то, что уменьшается потребление газа из-за того, что промышленность останавливается: и химия, и металлургия", — отметил народный депутат.

Парламентарий констатировал, что эта ситуация с промышленностью очень негативно отражается на бюджете, налогах, рабочих местах, на доходах населения. Однако, по его словам, с точки зрения энергетического баланса это сокращение потребления, к сожалению, имеет определенный позитив.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине провели проверки сфере жилищно-коммунальных услуг и в результате украинцам вернут почти 100 млн грн за оплаченные коммунальные услуги.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что почти девять из десяти проверок выявили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. По результатам проверок поставщиков услуг обязано перечислить платежи и вернуть потребителям 92,67 млн. грн.

Отмечается, что нарушителям по результатам проверок выдали предписания, применили административно-хозяйственные санкции, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Также потребителям напомнили, что потребители могут обращаться в Госпродпотребслужбу, если возникли сомнения в правильности формирования тарифов.



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Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6908
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