Новые тарифы шокируют украинцев: МВФ предложил два жестких сценария

В Украине сохранят запрет на повышение тарифов до завершения военного положения, несмотря на рекомендации МВФ.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. По его информации, в октябрьском техническом отчете МВФ предложены два сценария постепенной отмены механизма ПСО и повышения тарифов на электроэнергию и газ для населения в течение трех лет.

По расчетам МВФ:

Сценарий А: электроэнергия – 9,7 грн/кВт-ч (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).

Сценарий Б: электроэнергия – 6 грн/кВт-ч (+52%), газ – 17,2 грн/куб. м (+60%).

"В одном сценарии целевые уровни тарифов на 3-й год отражают текущие рыночные условия, что означает общее повышение тарифов на 141% и 104% для электроэнергии и газа соответственно. В другом сценарии целевые уровни тарифов на третий год отражают рыночные цены, закрепленные на среднесрочных производственных затратах поставщиков энергии. Этот второй сценарий предполагает всеобщее повышение тарифов на 52% и 60% для электричества и газа соответственно", — говорится в отчете.

Эксперт отмечает: украинские власти подчеркивают, что сценарии МВФ являются рекомендациями, а не обязательствами. Украина разрабатывает Дорожную карту реформы энергетики, которая предусматривает усовершенствование адресных субсидий и льгот и создание единой платформы для оплаты коммунальных услуг на базе "Дия". Приоритет – сначала внедрение эффективной системы социальной поддержки населения, а уже потом изменения тарифообразования.

"С такой ценой газа которую предлагает МВФ мы просто охотимся от счастья платить за теплоснабжение и газ в частном секторе. Да и стоимость электроэнергии по 9 грн это полный 3,14здец", — отметил Попенко.

К тому же он произвел свои расчеты по предлагаемым изменениям.

"Эти эксперты не могут даже проценты роста коммуналки на ближайшие 3 года нормально сосчитать. Это…", — отметил он.

Сценарий А: электроэнергия – 9,7 грн/кВт-ч (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).

По факту, по данным Попенко, так:

4,32+ 141%=10,41 грн

8 грн+ 104% = 16 грн

Сценарий Б: электроэнергия – 6 грн/кВт-ч (+52%), газ – 17,2 грн/куб.м (+60%).

Когда по факту так:

4,32+ 52% = 6,56

8 грн +60% = 12,8 грн

Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменятся тарифы в Украине в 2027 году.