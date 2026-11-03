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Новые тарифы шокируют украинцев: МВФ предложил два жестких сценария

Эксперт Попенко рассказал о двух сценариях повышения тарифов в Украине

3 ноября 2026, 18:35
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Кречмаровская Наталия

В Украине сохранят запрет на повышение тарифов до завершения военного положения, несмотря на рекомендации МВФ.

Новые тарифы шокируют украинцев: МВФ предложил два жестких сценария

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. По его информации, в октябрьском техническом отчете МВФ предложены два сценария постепенной отмены механизма ПСО и повышения тарифов на электроэнергию и газ для населения в течение трех лет.

По расчетам МВФ:

Сценарий А: электроэнергия – 9,7 грн/кВт-ч (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).

Сценарий Б: электроэнергия – 6 грн/кВт-ч (+52%), газ – 17,2 грн/куб. м (+60%).

"В одном сценарии целевые уровни тарифов на 3-й год отражают текущие рыночные условия, что означает общее повышение тарифов на 141% и 104% для электроэнергии и газа соответственно. В другом сценарии целевые уровни тарифов на третий год отражают рыночные цены, закрепленные на среднесрочных производственных затратах поставщиков энергии. Этот второй сценарий предполагает всеобщее повышение тарифов на 52% и 60% для электричества и газа соответственно", — говорится в отчете.

Эксперт отмечает: украинские власти подчеркивают, что сценарии МВФ являются рекомендациями, а не обязательствами. Украина разрабатывает Дорожную карту реформы энергетики, которая предусматривает усовершенствование адресных субсидий и льгот и создание единой платформы для оплаты коммунальных услуг на базе "Дия". Приоритет – сначала внедрение эффективной системы социальной поддержки населения, а уже потом изменения тарифообразования.

"С такой ценой газа которую предлагает МВФ мы просто охотимся от счастья платить за теплоснабжение и газ в частном секторе. Да и стоимость электроэнергии по 9 грн это полный 3,14здец", — отметил Попенко.

К тому же он произвел свои расчеты по предлагаемым изменениям.

"Эти эксперты не могут даже проценты роста коммуналки на ближайшие 3 года нормально сосчитать. Это…", — отметил он.

Сценарий А: электроэнергия – 9,7 грн/кВт-ч (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).

По факту, по данным Попенко, так:

4,32+ 141%=10,41 грн

8 грн+ 104% = 16 грн

Сценарий Б: электроэнергия – 6 грн/кВт-ч (+52%), газ – 17,2 грн/куб.м (+60%).

Когда по факту так:

4,32+ 52% = 6,56

8 грн +60% = 12,8 грн

Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменятся тарифы в Украине в 2027 году.



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Источник: https://t.me/OlehPopenko/10654
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