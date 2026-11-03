Новые тарифы шокируют украинцев: МВФ предложил два жестких сценария

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Кречмаровская Наталия
В Украине сохранят запрет на повышение тарифов до завершения военного положения, несмотря на рекомендации МВФ.
Тарифы. Фото портал "Комментарии"
Об этом сообщил учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. По его информации, в октябрьском техническом отчете МВФ предложены два сценария постепенной отмены механизма ПСО и повышения тарифов на электроэнергию и газ для населения в течение трех лет.
По расчетам МВФ:
Сценарий А: электроэнергия – 9,7 грн/кВт-ч (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).
Сценарий Б: электроэнергия – 6 грн/кВт-ч (+52%), газ – 17,2 грн/куб. м (+60%).
Эксперт отмечает: украинские власти подчеркивают, что сценарии МВФ являются рекомендациями, а не обязательствами. Украина разрабатывает Дорожную карту реформы энергетики, которая предусматривает усовершенствование адресных субсидий и льгот и создание единой платформы для оплаты коммунальных услуг на базе "Дия". Приоритет – сначала внедрение эффективной системы социальной поддержки населения, а уже потом изменения тарифообразования.
К тому же он произвел свои расчеты по предлагаемым изменениям.
Сценарий А: электроэнергия – 9,7 грн/кВт-ч (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).
По факту, по данным Попенко, так:
4,32+ 141%=10,41 грн
8 грн+ 104% = 16 грн
Сценарий Б: электроэнергия – 6 грн/кВт-ч (+52%), газ – 17,2 грн/куб.м (+60%).
Когда по факту так:
4,32+ 52% = 6,56
8 грн +60% = 12,8 грн
Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменятся тарифы в Украине в 2027 году.