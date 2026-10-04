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Украинцам вернут деньги за коммунальные услуги: причина поражает

Украинцам вернут деньги за коммунальные услуги: суммы поражают

4 октября 2026, 17:08
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Автор:
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Сергій Кречмаровський

В Украине провели проверки в сфере жилищно-коммунальных услуг и в результате украинцам вернут почти 100 млн грн за оплаченные коммунальные услуги.

Украинцам вернут деньги за коммунальные услуги: причина поражает

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

В Госпродпотребслужбе сообщили, что почти девять из десяти проверок выявили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. По результатам проверок поставщиков услуг обязано перечислить платежи и вернуть потребителям 92,67 млн. грн.

"С начала 2026 года специалисты службы провели 140 внеплановых проверок. Они выясняли, правильно ли предприятия формируют, устанавливают и применяют тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Нарушения выявили в 88,6% случаев. Из-за неправильного формирования, установления или применения цен предприятия должны провести перерасчеты потребителям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителям по результатам проверок выдали предписания, применили административно-хозяйственные санкции, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

"По состоянию на конец августа потребителям уже перечислили и фактически вернули 636,8 тыс. грн. Выполнение других решений продолжается", — отметили в органе контроля.

Также напомнили, что потребители могут обращаться в Госпродпотребслужбу, если возникли сомнения в правильности формирования тарифов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в Украине не раз поднимали вопрос повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Объясняли это необходимостью европейской интеграции. В Раде назвали условие, которое должно предшествовать повышению тарифов в Украине.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что вопрос тарифов очень болезненный и, по его словам, он неизбежен.



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Источник: https://dpss.gov.ua/news/maizhe-93-mln-hrn-maiut-povernuty-spozhyvacham-cherez-porushennia-taryfoutvorennia-u-sferi-zhytlovo-komunalnykh-posluh?v=6ab6648cd1bcb
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