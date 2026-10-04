Украинцам вернут деньги за коммунальные услуги: причина поражает

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Сергій Кречмаровський
В Украине провели проверки в сфере жилищно-коммунальных услуг и в результате украинцам вернут почти 100 млн грн за оплаченные коммунальные услуги.
Тарифы. Фото портал "Комментарии"
В Госпродпотребслужбе сообщили, что почти девять из десяти проверок выявили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. По результатам проверок поставщиков услуг обязано перечислить платежи и вернуть потребителям 92,67 млн. грн.
Отмечается, что нарушителям по результатам проверок выдали предписания, применили административно-хозяйственные санкции, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.
Также напомнили, что потребители могут обращаться в Госпродпотребслужбу, если возникли сомнения в правильности формирования тарифов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в Украине не раз поднимали вопрос повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Объясняли это необходимостью европейской интеграции. В Раде назвали условие, которое должно предшествовать повышению тарифов в Украине.
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что вопрос тарифов очень болезненный и, по его словам, он неизбежен.