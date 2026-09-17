"Автострада" останавливает работы - Правительство остановило финансирование всех капитальных расходов

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Строительная компания "Автострада" останавливает работы, поскольку Кабмин приостановил финансирование всех капитальных расходов. Об этом сообщил основатель и глава компании Максим Шкиль.
"Автострада" останавливает работы
Максим Шкиль сообщил, что в этой связи "Автострада" вынуждена остановить работы по всем объектам.
"Автострада" – одна из крупнейших строительных кампаний в Украине, реализующая дорожно-инфраструктурные проекты. В частности, он строит дороги и новые станции метро в Киеве.
Ранее из-за проблем с получением международного финансирования Министерство финансов отложило на декабрь капитальные расходы, запланированные в сентябре-ноябре этого года. Об этом сообщила глава Бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.
В частности, только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд. грн. капитальных расходов.