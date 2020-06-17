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Главная Новости Бизнес инфраструктура В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
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В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"

На пленарном заседании ВР было объявлено о созыве межфракционного депутатского объединения "За развитие атомной энергетики"

сегодня, 19:41
Автор:

Екатерина Белоброва
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"

Сегодня, 17 июня, на пленарном заседании парламента было объявлено о создании межфракционного депутатского объединения "За развитие атомной энергетики".

Сопредседателями объединения стали, в частности, депутаты-мажоритарщики, которые представляют регионы, где расположены атомные электростанции: Елена Копанчук, Юлия Яцык, Денис Герман, Александр Алексейчук, Сергей Нагорняк, Виктор Мьялик, Артем Черноморов, Остап Шипайло и председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По словам председателя Комитета, основной идеей создания МФО является защита и отстаивание интересов государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", атомных электростанций и городов-спутников АЭС.

Инициаторы создания МФО выступают против остановок или ограничений блоков атомных электростанций. Ведь уменьшение доли атомной генерации приводит к перекосам на рынке электрической энергии (увеличивается доля тепловой генерации, которая, на сегодня, сосредоточена в руках одной частной компании) и к увеличению стоимости киловатт для населения.

Поэтому, участники объединения своей приоритетной задачей считают обеспечение устойчивого развития атомной энергетики как основы стабильной работы энергетического комплекса Украины. Андрей Герус и члены МФО планируют участвовать в выработке необходимых решений для максимального использования мощностей атомной генерации и способствовать полноценной вовлеченности атомной генерации в конкурентном рынке электрической энергии.

Народные депутаты, вошедшие в состав объединения, также будут способствовать надлежащему финансированию деятельности предприятий атомной энергетики Украины и безопасности объектов энергетической инфраструктуры, поддерживать достойный уровень материального обеспечения и всестороннего развития человеческого потенциала работников атомной энергетики и жителей городов-спутников АЭС.

Андрей Герус и другие сопредседатели МФО "За развитие атомной энергетики" призывают к сотрудничеству народных депутатов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине снижен уровень инфляции до 1,6%, при том, что по макроэкономическим прогнозам необходимо 11%, а значит, ситуация в этом смысле катастрофическая.


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