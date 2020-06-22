Чиновник КГГА Петр Оленич освоил 1,5 млрд из бюджета столицы на проекты-пустышки, - СМИ

Директор Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Петр Оленич еще на посту заместителя департамента IТ КГГА мог пролоббировать выделение 1,5 млрд гривен из городского бюджета на проекты, которые уже реализованы и за гораздо меньшую стоимость. Об этом на своем сайте сообщает издание “КП в Украине”.

“Навык осваивать бюджетные деньги Петр Оленич практиковал еще не будучи главой департамента, а только с позиции заместителя. В марте 2017 он был приставлен к Назарову заместителем начальника департамента IТ КГГА”, - говорится в статье.

Как сообщает издание, одна из программ, на которую были "выделены" деньги - проект открытого земельного кадастра, который позже Оленич будет пиарить уже на должности главы департамента земельных ресурсов.

“Петр Оленич очень понятийно “зарекомендовал” себя на хлебных должностях в КГГА. За два года более миллиарда гривен были потрачены на ненужное городу программное обеспечение и разную мелочь. Кроме того, Оленич затеял небывалую инвентаризацию киевской земли, которую за бюджетные деньги проводит подведомственное ему коммунальное предприятие. Это при том, что КГГА имеет полную информацию об инвентаризации киевских земель с 1998 года в электронном виде. То есть никакая инвентаризация земли столице не нужна”, - сообщается в статье.

Кроме этого, отмечает издание, Оленич провел через Киевсовет документ, позволяющий ему в 2019 году освоить на теме землеустройства почти 1,4 млрд гривен из столичной казны. Соответствующую программу утвердили без отчета о выполнении аналогичной программы, которая стартовала еще в 2016 году.

В статье говорится, что Петр Оленич также уверял депутатов Киевсовета, что финансирование “старой программы” предусматривалось в размере 1,5 млрд гривен, что, если верить официальным документам, не соответствует действительности.

"В 2016 году предполагалось за пять лет добиться того же эффекта, потратив всего 184,9 млн гривен, из которых только 129,9 млн грн - из столичной казны. Теперь же Программу использования и охраны земель Киева (на 2019-2021 годы) собираются финансировать в небывалых доселе объемах и исключительно за счет столичных налогоплательщиков”, - подытожило издание.





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