Минфин проверит, куда тратятся деньги из Фонда борьбы с коронавирусом

Министерство финансов Украины опубликует результаты аудита, который пройдет в Фонде борьбы с коронавирусом. Такое поручение дал глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина. Причем, согласно требованиям премьера, данные должны иметь актуальность не более недели.

"Страна должна видеть, на что идут эти средства. Поручаю Минфину провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - заявил Шмыгаль.

Эффективность и ход использования средств должны быть отображены в еженедельном отчете.

"Фактически, кассовых расходов там нет и 2-х млрд грн, но уже почти 30 млрд грн средств распределено", - отметил премьер.

Напомним, что обязательство провести аудит Фонда по борьбе с COVID-19 Украина взяла на себя после требований Международного валютного фонда в рамках переговоров по получению кредита.

Как сообщал портал "Комментарии", для борьбы с коронавирусной эпидемией в Украине предусмотрено 65 млрд. Из этой суммы большинство - 29,7 млрд грн – направлены на финансирование Пенсионного фонда. Благодаря этому была проведена индексация пенсий, после чего выплатили по 1000 грн пенсионерам и 500 грн людям, старше 80 лет. Еще 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным.

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