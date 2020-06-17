kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.06.2020

BTC/USD

9481.11

ETH/USD

234.24

LTC/USD

44.50

НБУ 17.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес госсектор Минфин проверит, куда тратятся деньги из Фонда борьбы с коронавирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

Минфин проверит, куда тратятся деньги из Фонда борьбы с коронавирусом

Сотрудники Министерства финансов проведут аудит Фонда по борьбе с COVID-19

сегодня, 15:04
Автор:

Сергей Медведев
Минфин проверит, куда тратятся деньги из Фонда борьбы с коронавирусом

Министерство финансов Украины опубликует результаты аудита, который пройдет в Фонде борьбы с коронавирусом. Такое поручение дал глава правительства Денис Шмыгаль  во время заседания Кабмина. Причем, согласно требованиям премьера, данные должны иметь актуальность не более недели.

"Страна должна видеть, на что идут эти средства. Поручаю Минфину провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - заявил Шмыгаль.

Эффективность и ход использования средств должны быть отображены в еженедельном отчете.

"Фактически, кассовых расходов там нет и 2-х млрд грн, но уже почти 30 млрд грн средств распределено", - отметил премьер.

Напомним, что обязательство провести аудит Фонда по борьбе с COVID-19 Украина взяла на себя после требований Международного валютного фонда в рамках переговоров по получению кредита.

Как сообщал портал "Комментарии", для борьбы с коронавирусной эпидемией в Украине предусмотрено 65 млрд. Из этой суммы большинство - 29,7 млрд грн – направлены на финансирование Пенсионного фонда. Благодаря этому была проведена индексация пенсий, после чего выплатили по 1000 грн пенсионерам и 500 грн людям, старше 80 лет. Еще 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/669346.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!