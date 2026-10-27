Председателя Госвосстановления Федорова связывают с компаниями, получившими миллиарды на тендерах по восстановлению

По данным издания РБК-Украина, одну из ключевых ролей в формировании вокруг главы Госвосстановления конгломерата фирм, получающих большинство подрядов, сыграл бывший мэр Мелитополя, а ныне нардеп "Слуг народа" Сергей Минько. Он взял Федорова сначала помощником, а затем сделал главой местного отделения собственной партии и бизнес-партнером.

Начальник Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

С середины 2010-х в городе формировалась группа подрядчиков, регулярно получавших финансирование на строительные проекты. В частности, среди них были компании, связанные с Сергеем Колосом из Макеевки. С 2015 года они получили в Запорожской области подряды более чем на 590 млн грн. В 2018-2022 годах, когда Федоров работал в областной администрации, а затем возглавлял Мелитополь, в регионе работали компании, которые позже получали и государственные заказы. Среди них – ООО "Мелсити", строившее ледовую арену, детскую больницу и учебные заведения; ООО "Компания Позитив", ремонтировавшее школы; ООО "Акви-Буд" и ООО "Виват-Буд", которое связывали с заместителем председателя ОГА по строительству Владимиром Тарасенко.

После того, как в феврале 2024 года Федоров возглавил Запорожскую областную военную администрацию, директором ГП "Местные дороги Запорожской области" — крупнейшим заказчиком объектов восстановления — стала бывшая руководительница городского департамента капитального строительства Виктория Репашевская. Бывшие заместители мэра Михаил Семикин и Александр Щербаков стали заместителями главы ОВА. Карина Керимова, ранее являвшаяся антикоррупционной уполномоченной Мелитопольского исполкома, стала заместителем начальника управления оборонной работы и возглавила отдел закупок, ответственный за фортификации.

Службу восстановления в Запорожской области возглавила Инна Внукова, ранее бывшая первым заместителем директора департамента ЖКХ и руководившая отделом капитального ремонта Запорожского горсовета. Больницу экстренной помощи в Запорожье возглавил брат Ивана Федорова – Александр. Это произошло после закупки работ по реставрации больничного здания.

После этих назначений компании, ранее работавшие в регионе, получали крупные бюджетные контракты более чем на 1 млрд грн. Основными исполнителями стали "Акви-Буд", "Виват-Буд" и "Мелсити". По данным "Запорожского центра расследований" , одним из основных поставщиков для фортификаций была компания "Фундамент-Л" Сергея Беловола, знакомого с Федоровым еще с 2000-х годов. Эти же компании или их сателлиты получили 2,4 млрд. грн. на укрытие для школ и детсадов и около 1 млрд. — на ремонты и реставрации больниц, значительную часть из 3 млрд. грн., выделенных на защиту энергетических объектов. По данным обнародованных материалов, после заключения дополнительных сделок стоимость договоров в среднем выросла на 70%.

После назначения Федорова в Госвосстановление, ООО "Кальмиус" получило новые контракты от Служб восстановления Запорожской и Днепропетровской областей общей стоимостью еще около 2,1 млрд грн. на устройство антидроновой защиты дорог и защиту энергетических объектов.

В журналистских материалах о деловых связях местных чиновников неоднократно упоминали Николая Белого, совладельца ООО "Укрмедгруппа". Некоторые публикации называли его кумом Федорова и обращали внимание на общие пересечения границы. С Белым журналисты связывали "Компанию Позитив", группу "Виконда", "Интерпрофсервис" и "Эско Запорожье". Другие материалы поднимали вопрос о возможных деловых связях с "Мелсити", "Кальмиусом" и "Акви-Будом". В расследовании "Локатор-медиа" журналисты утверждали, что через Белого могли производиться выплаты в размере до 10% стоимости контрактов с последующим переводом в криптовалюту.

Некоторые компании по этому кругу упоминались в уголовных производствах и проверках. Например, "Компания Позитив" и "Эско Запорожье" вошли в "черный список" АМКУ за сговор на одном из тендеров. "Мелсити", "Акви-Буд", "Морена СК" и "Альянс Сом" упоминались в Бюро экономической безопасности о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций. "Адония", "Альянс Сом" и "Изи Строй Маркет" фигурировали в материалах о ведение СБУ относительно вероятного сговора с должностными лицами и возможного завышения цен на 30% (о компаниях и их связи также писал Антикоррупционный правозащитный совет).

"Особое отношение команды Госвосстановления и окружения Федорова к вопросу конфликта интересов уже давно должно было бы заинтересовать Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Кроме того, на "повышенную концентрацию" мелитопольских и запорожских фирм, связанных с бывшим губернатором, должны были обратить внимание " . Впрочем, пока антикоррупционные жернова начнут молоты, остается наблюдать, как новый руководитель восстановления "входит во вкус" и наделяет связанные организации все больше заказов”, — резюмирует издание.