Украина возвращает госнадзор за ядерной энергией

В Украине возобновляется государственный надзор за деятельностью в сфере ядерной энергетики. Закон накануне опубликовали в парламентском издании "Голос Украины".

"Этот законопроект направлен на то, чтобы избежать ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии согласно цели такого регулирования: обеспечение ядерной и радиационной безопасности в стране", - указано в пояснении к документу.

Напомним, что до введения в действие нового закона, госнадзор за субъектами высокой степени риска нельзя было проводить чаще, чем один раз в два года. Проверки всех 15 атомных энергоблоков всех АЭС должны были проходить одновременно, включая все направления, как одно плановое мероприятие. Проверки нельзя было проводить в нерабочее время, также была снята ответственность за непредоставление данных по соблюдению требований безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Согласно документу, он предусматривает существенное снижение производства дешевой атомной электроэнергии. Годовой объем прогнозного производства электроэнергии на украинских АЭС снизили до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.

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