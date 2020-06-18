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Украина закупит у США катера на 600 млн долларов

Госдеп США согласовывает продажу катеров Украине

сегодня, 09:43
Автор:

Сергей Медведев
Украина закупит у США катера на 600 млн долларов

В правительстве США рассматривают возможность продажи Украине военных катеров. По крайней мере, государственный департамент США уже поддержал возможную сделку. Предположительно, предметом контракта станут 16 патрульных катеров класса  Mark VI. Сумма сделки составит 600 млн долларов. Об этом сообщило Агентство по военному сотрудничеству и безопасности Соединенных Штатов.

"Государственный департамент США согласовывает правительству Украины приобретение до 16 патрульных катеров марки Mark VI и соответствующего оборудования на сумму до 600 млн долларов", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сделка будет содействовать повышению безопасности Украины и укреплению боевой мощи на водных просторах государства.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты Верховной Рады одобрили договор с Францией, согласно которому Украина закупит 20 катеров. Судна будут переданы в распоряжение Государственной пограничной службы. Особенностью межправительственного соглашения является то, что катера будут изготовляться совместно, пять из них, согласно планам, будут построены в Украине. По условиям контракта, Франция предоставит официальную поддержку в размере до 116 млн евро и рассчитана на приобретение французских товаров и работ на сумму не менее 50% от общей суммы контракта.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1875679-derzhdep-ssha-skhvaliv-prodazh-ukrayini-16-patrulnikh-kateriv-na-600-mln-dolariv
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