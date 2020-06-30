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"Апогей капитализма": в 2019 году в мире рекордно увеличилось число миллиардеров

В прошлом году в мире появился 221 долларовый миллиардер, что стало абсолютным рекордом

сегодня, 21:57
Автор:

Екатерина Белоброва
"Апогей капитализма": в 2019 году в мире рекордно увеличилось число миллиардеров

В 2019 году мировое количество долларовых миллиардеров достигло 2 825, и стало рекордным за всю историю наблюдений аналитической компании Wealth-X, которая и опубликовала эти данные.

Так,  в 2019 году появился 221 новый миллиардер - в отличие от 2018-го, когда количество миллиардеров в мире, наоборот, уменьшилась на 5,4%. Кроме того, их состояние выросло на 10,3% и достигли в общем 9,4 триллиона долларов.

Причиной роста состояний самых богатых людей мира Wealth-X называет благоприятное состояние финансовых рынков. На него не повлияли ни торговая война между США и Китаем, ни выход Великобритании из Евросоюза.

В общем всего миллиардеров в 2019 году появилось в Китае - теперь их там 342. В то же время США остаются лидером по их количеству - 788, из них 113 - в Нью-Йорке.

При этом аналитики упомянули и пандемию коронавируса, которая привела к серьезным финансовым потерям на рынке и, как следствие, уменьшения количества миллиардеров  в 2020 году. При этом авторы указали, что 10% самых богатых людей мира пожертвовали крупные суммы на борьбу с COVID-19.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о проведении опроса среди своих читателей об "антирейтинге олигархов", чтоб выяснить, кто же из украинских бизнесменов губительней всего влияет на государственную политику.


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