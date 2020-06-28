Сколько зарабатывают украинские блогеры

Все больше украинцев пробуют себя в роли блогера. Наиболее успешные имеют миллионные аудитории подписчиков, их доходы от рекламы весьма значительны. Так, популярная социальная сеть Instagram дает возможность не только стать публичной и популярной личностью, но еще и неплохо заработать. По мнению экспертов, сервис Instagram занимает лидирующее место среди украинцев до 27 лет, и аудитория продолжает стремительно расти.

Некоторые блогеры не считают публикации работой — это становится уже частью жизни, размещение фотографий и просто общение в Сети превращается в неотъемлемую часть времяпровождения.

Впрочем, при масштабном росте рынка, оценить объем средств, которые вращаются в Instagram, достаточно сложно. На сегодня существует только оценочные цифры — Интернет ассоциация Украины предполагает, что рынок соцсети примерно составляет 350 млн гривень в год. Однако, за счет спонсорских пакетов эта сумма может быть увеличена в десятки раз. Цены на спонсорские публикации могут колебаться от 50 до 1500 долларов. Заработок же блогера с аудиторией в 200-500 тыс. человек может достигать полумиллиона гривень в месяц.

Отметим, что одним Instagram дело не ограничивается. В последнее время стремительно развивается сервис короткого видео TikTok, который стал наиболее популярным среди пользователей до 15 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", на сегодняшний день ведение собственного видеоблога стало довольно популярным занятием. А если дело организовано правильно, то еще и прибыльным. В любом случае, начинать ведение видеоблога нужно с покупки качественной камеры, которая сможет обеспечить хорошую съемку в любой ситуации.

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