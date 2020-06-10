В Кабмине рассказали о тарифах на ЖКУ на осень

Коммунальные тарифы в следующем отопительном сезоне расти не будут. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщил чиновник, Международный валютный фонд не требует повышать тарифы для населения — жесткие требования по этому вопросу отсутствуют.

"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", - сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль также настаивает на том, чтобы цена на газ для населения была справедливой. При этом премьер уточнил, что цены на газ, отопление и электроэнергию сейчас рыночные.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - убежден Шмыгаль.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина не будет повышать тарифы на коммунальные услуги для населения ради кредита МВФ. А некоторые показатели в платежках, и вовсе, могут уменьшиться. Об этом во время программы "Право на власть" рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!