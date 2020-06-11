Выбор поставщика газа в Украине: что изменится для потребителей

Эксперты оценили для издания "Комментарии" решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростить правила перехода к другому поставщику газа. С 1 июля украинцы смогут свободно его выбирать.



Суть нововведения состоит в том, что с 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика. Как уверят глава компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев это можно будет сделать едва ли не в "один клик".

Выбор поставщика газа: шаг вперед в развитии рынка

"Постановлением предусматривается, что для смены поставщика природного газа бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. При этом участие или предоставления подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется", – отмечает аналитик Украинской энергетической биржи (УЭБ) Оксана Запорожская.

По словам эксперта, это значительный шаг вперед в реформировании рынка на текущем этапе.

"Тем более, с 1 июля также должно быть снято ограничение по ПСО (публичные специальные обязательства, суть которых в том, что игроки рынка берут на себя расходы по возмещению разницы между социальным тарифом и рыночным – прим. ред.) для населения. Отныне рынок будет концентрироваться на потребителе, за которого будут соревноваться поставщики, – поясняет Оксана Запорожская. – Причём критериями могут быть не только цена, но и дополнительные сервисы, которые предлагает тот или иной поставщик".

Аналитик УЭБ считает, что на первых этапах действия новых условий, то есть с 1 июля, вряд ли много потребителей захотят сменить поставщика.

"Для этого нужно проводить мощную информационную кампанию, потому что достаточно ограниченное количество потребителей вообще знают о такой возможности, – говорит Оксана Запорожская. – Также, до 1 июля, еще нужно урегулировать проблему с отсутствием поставщика последней надежды. Чтобы не возникало ситуаций, что с проблемным потребителем не захочет работать ни один поставщик – и он останется без газа вообще".

В целом Украина начала создавать благоприятные условия для создания конкурентной среды на рынке природного газа, считает аналитик.

"Потребитель, прежде всего, должен почувствовать себя клиентом, за которого конкурируют поставщики, – уверен представитель УЭБ. – Подача заявления о смене поставщика должна быть максимально простой и удобной для потребителя, также нужно еще создать общую клиентскую базу потребителей. Это основные приоритеты для создания рынка природного газа европейского образца".

Выбор поставщика газа: европейский опыт

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подчеркивает, что возможность свободно менять поставщиков газа предполагается законом о рынке природного газа, который вступил в силу еще 2016 году (некоторые положения – позже).

"Это общевропейская практика, здесь нет ничего удивительного, – подчеркивает эксперт. – Но на деле реализовать ее могут помешать украинские реалии. А именно – вопрос наличия долгов".

Как поясняет Дмитрий Марунич, мы имеем большую задолженность населения, в том числе, перед газораспределительными компаниями (бывшие облгазы). Плюс – огромную задолженность самих распределительных компаний перед оператором ГТС (11 млрд грн), так как тариф не покрывал издержки на поставку газа потребителям, прежде всего, населению.

"Не знаю, как будут решать этот сложный вопрос. Но уверен, что без его решения реализовать понятную и нужную схему смены поставщика газа будет непросто, – отмечает эксперт. – Кабмин почему-то закрывает глаза на наличие действительно важных проблем. Одно дело отчитаться, что мы в один клик даем возможность перехода от одного поставщика газа к другому. И совсем другое – разгрести комплекс проблем, которые есть на рынке. А без этого ничего толком не заработает".

Выбор поставщика газа: когда украинцы почувствуют изменения

По мнению экономического эксперта Александра Гаврутенко, тот гипотетический позитив, который предполагает решение НКРЭКУ, на самом деле в короткой перспективе ничего для потребителя не меняет.

"Оно лишь закладывает возможность в каком-то далеком будущем сформировать открытый и конкурентный рынок поставщиков газа, – говорит экономист. – Что должно позволить осуществить институциональное изменение – переход от государственного к рыночному регулированию отрасли. Идея очень правильная и давно назревшая, если бы не одно "но". У этой отрасли очень ограничены возможности для формирования эффективного рынка. И она всегда будет содержать в себе высокие риски монополизации. А значит, постоянно требовать тщательного контроля, регулирования и участия государства".

Поэтому, считает Александр Гаврутенко, любые попытки, прикрываясь рыночными реформами, прямо сейчас устраниться от каких-то элементов госрегулирования, передавая их на откуп рынку, – это игра не в интересах потребителя, а создание дополнительного инструмента для нарушения баланса интересов в пользу газотрейдеров.

"И в данном случае, как, впрочем, и всегда, газовая отрасль требует дополнительного внимания и контроля от общественности, от СМИ, чтобы сохранять этот баланс и качественно развивать рынок", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг упростила правила перехода к другому поставщику газа. В "Нафтогазе" заявили, что отныне украинцы смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживании. То есть, можно будет выбрать поставщика из другого региона. Сделать это можно будет следующим образом: отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику.

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