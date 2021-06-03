Игорный бизнес: как обещания Зеленского разошлись с инициативами нардепов

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Наталья Некрасова
Верховная Рада Украины рассмотрела доработанный проект закона №2713-д о налогах на доходы от азартных игр и оплате за лицензии. Об изменениях, которые предлагают внести в Налоговый кодекс, доложил глава парламентского подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк, передает корреспондент "Комментариев".
Игорный бизнес. Фото: dymka.com.ua
Профильный комитет парламента пересмотрел свое решение и решил внести новый законопроект о налогах в игорном бизнесе в Украине №2713-д. Документом предлагается установить единую ставку налога на валовой игровой доход и доход от лотерей в размере 10%, сообщил во время выступления в Раде Марусяк. Кроме налога на доход, налог на прибыль составит 18%.
По его словам, предлагается ввести налоги на выигрыши, превышающие более 8 минимальных зарплат. Сейчас это 48 тыс. грн. "Необоснованную" тройную плату за лицензии на игорный бизнес предлагается отменить, сказал нардеп. В частности, лицензии на проведение букмекерской деятельности, на азартные игры и казино в интернете и на игровые автоматы.
Авторы законопроекта №2713-д считают, что он поможет детенизации рынка азартных игр и привлечению иностранных инвесторов. В Украине установлены самые высокие платы за лицензии на азартный бизнес в мире, отметил докладчик. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в Украине уже выдала 19 лицензий. За пять месяцев 2021 года в госбюджет поступило 738 млн грн платежей за лицензии без учета налогов, сообщил Марунич.
Только одно казино в Киеве за год должно заплатить 80 млн грн за лицензию, включая лицензиями на игровые автоматы и игровое оборудование, добавил Марунич.
В Раде также представлены альтернативные законопроекты — №2713, №2713-1, №2713-2 и №2713-3. Авторами этих документов являются народные депутаты от фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха и Артем Дубнов, и внефракционный нардеп Александр Дубинский.
По его словам, лотерейный бизнес предлагают облагать налогом в 10%, а все другие предприятия в Украине платят налог на прибыль в 20%. Однако именно игорный бизнес предлагают поддержать во фракции "Слуга народа", возмутился нардеп. В своем альтернативном проекте закона №2713-2 он предлагал оставить ставку налогов для всех видов игорного бизнеса на уровне 25%.
Народные депутаты раскритиковали законопроект №2713-д. Нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина напомнила, что партия президента Владимира Зеленского обещала украинцам, что госбюджет получит десятки миллиардов гривен от легализации игорного бизнеса. При этом, нардепы предлагают снизить налоги.
Нардеп также рассказала, о доходах и потерях, которые понесет госбюджет в случае принятия законопроекта №2313-д. Так, по данным Госказначейства, в госбюджете на 2021 год запланировано было получить от лицензий и налогов на игорный бизнес 7 млрд 443 млн грн, а за 4 месяца получили 581 млн грн, заявила Южанина.
В итоге законопроект №2713-д не получил необходимого количества голосов для принятия в первом чтении. Следующим голосованием 229 нардепов направили документ на доработку.
Ранее сообщалось, что Одесса станет первым украинским городом, в котором будет официально открыто легальное оффлайн-казино. Однако первое легальное наземное казино в Украине открылось в Киеве. Заведение работает в столичном отеле.
Игорный бизнес считается одним из самых прибыльных. Ранее "Комментарии" рассказывали, в какие суммы "влетают" игорные лицензии для украинских бизнесменов.
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