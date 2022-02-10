Кассовый аппарат для репетиторов, таксистов и тамады: украинцы оценили проект налоговой реформы

В Украине готовится проект налоговой реформы, согласно которому более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги. Речь идет о доходах от отдельных видов профессиональной деятельности. Например, если гражданин в свободное время работает таксистом, няней или тамадой на свадьбах.

Украинцы оценили проект налоговой реформы - фото из открытых источников

Члены клуба "Комментарии" в Facebook оценили данную инициативу, а также поделились мнением, стоит ли в предложенный список профессий включить блогеров.

Так, большинство читателей считают инициативу позитивной, отмечая, что все граждане равны перед законом и должны платить налоги в государственный бюджет. При этом многие добавляют, что взыскание налогов необходимо и полезно лишь в том случае, когда средства идут на развитие страны:

"Платить налоги необходимо, это не обсуждается. Налоги, кровеносная система государства, без них никуда, нет социалки", "Налоги должны быть, но когда они идут на пользу людям, на развитие государства", " Платить налог на развитие страны согласен. Но чтобы содержать неуков, которые присваивают бюджет для своих хотелок — нет", " Налоги должны платить все, так живет весь мир", " Хотим лучше жить, нужно платить налоги. Во всем мире это аксиома,а у нас истерика", — пишут читатели.

Деятельность блогеров, отмечают пользователи, также должна облагаться налогом. К тому же некоторые украинцы предлагают отнести к перечню представителей рынка интимных услуг.

У некоторых читателей проект налоговой реформы вызвал негодование, которое они высказали в комментариях:

"Скоро, извиняюсь, в туалет будем ходить через кассовые аппараты", "Выведите миллиарды из офшоров и не обдирайте простых украинцев", "Ужас!! Сдирают с людей последнюю рубаху! А не пробовали платить налоги со своих доходов!", "Забыли добавить: дышать воздухом, обложить налогом дождь, снег...".

Ранее украинцы рассказали, нужно ли взыскать налоги с церквей и священников.





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