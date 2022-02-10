Кассовый аппарат для репетиторов, таксистов и тамады: украинцы оценили проект налоговой реформы

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Елизавета Черных
В Украине готовится проект налоговой реформы, согласно которому более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги. Речь идет о доходах от отдельных видов профессиональной деятельности. Например, если гражданин в свободное время работает таксистом, няней или тамадой на свадьбах.
Украинцы оценили проект налоговой реформы - фото из открытых источников
Члены клуба "Комментарии" в Facebook оценили данную инициативу, а также поделились мнением, стоит ли в предложенный список профессий включить блогеров.
Так, большинство читателей считают инициативу позитивной, отмечая, что все граждане равны перед законом и должны платить налоги в государственный бюджет. При этом многие добавляют, что взыскание налогов необходимо и полезно лишь в том случае, когда средства идут на развитие страны:
Деятельность блогеров, отмечают пользователи, также должна облагаться налогом. К тому же некоторые украинцы предлагают отнести к перечню представителей рынка интимных услуг.
У некоторых читателей проект налоговой реформы вызвал негодование, которое они высказали в комментариях:
Ранее украинцы рассказали, нужно ли взыскать налоги с церквей и священников.
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