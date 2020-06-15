В Кабмине приняли законопроект о налогах на смартфоны и планшеты, чтоб защитить авторское право

В Министерстве экономики разработан законопроект, согласно которому при продаже нового смартфона, компьютера, планшета и другого электронного носителя информации, частные предприятия смогут облагать налогом импортеров медиаконтента для компенсации правообладателю. Соответствующий проект опубликован на сайте Верховной Рады и подлежит рассмотрению нардепами.

Логика сбора предусматривает, что каждый владелец смартфона или телевизора загружает на устройство музыку, фильмы и электронные книги и бесплатно их потребляет. Из-за этого страдают авторы контента. Для предоставления правообладателям вознаграждения импортеры техники должны включить в стоимость товара сбор за частное копирование и выплачивать его организации коллективного управления (ОКУ), а она будет выплачивать вознаграждение авторам.

Для начала импортеры должны согласовать с ОКУ размер сбора по каждому виду техники. Переговоры по этому поводу начались в апреле 2020 года, но результатов до сих пор нет через кардинальные противоречия между участниками.

В свою очередь, Европейская бизнес-ассоциация, которая представляет интерес импортеров, считает предложенные тарифы пережитком прошлого. Ассоциация убеждена, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минэкономики выступили против введения второго уровня пенсионной реформы.

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