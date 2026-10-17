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Гроші міста мають, але платити не можна: чому Україна опинилася перед загрозою транспортного колапсу

За даними розслідування BIHUS Info, урядові обмеження на платежі вже б'ють по місцевих бюджетах

17 жовтня 2026, 16:10
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Кравцев Сергей

Українські міста зіткнулися з загрозою фінансового паралічу: уряд заблокував низку бюджетних платежів, у тому числі тих, на які місцеві громади мають власні кошти. Причиною жорстких обмежень стала масштабна нестача грошей у державному бюджеті. Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info.

Гроші міста мають, але платити не можна: чому Україна опинилася перед загрозою транспортного колапсу

Бюджет. Фото: з відкритих джерел

Наслідки бюджетної кризи можуть безпосередньо торкнутися жителів міст. Комунальні підприємства ризикують зіткнутися із затримками зарплат, а місцева влада вже змушена скорочувати роботу громадського транспорту. Ще одна серйозна проблема – підготовка до опалювального сезону, яка може опинитися під загрозою напередодні зими.

За даними журналістського розслідування, ситуацію збільшує відсутність необхідних рішень на державному рівні. Закрити бюджетний дефіцит могла б міжнародна фінансова допомога, проте для її отримання потрібні відповідні законодавчі зміни. Депутати не ухвалили необхідні закони і після цього пішли на 26-денну перерву.

У результаті брак коштів у державному бюджеті перетворюється на проблему для муніципалітетів, яким необхідно забезпечувати повсякденну роботу міст. Навіть за наявності власних грошей громади можуть бути обмежені можливості оплачувати необхідні витрати.

Особливо тривожним виглядає момент, коли виникла криза: попереду опалювальний сезон, а комунальна інфраструктура потребує своєчасної підготовки. Скорочення транспортного сполучення та ризики затримки зарплат здатні посилити тиск на мешканців та працівників міських служб.

Журналісти BIHUS Info з'ясовували, як виникла ця ситуація, які рішення призвели до обмежень та хто відповідатиме за наслідки. Головне питання тепер – чи вдасться владі знайти вихід із бюджетної безвиході до того, як фінансові проблеми позначаться на роботі міст та підготовці до зими.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Ybf670k5COY
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