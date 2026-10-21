Швидке відновлення України після війни залежатиме від того, які підприємства зможуть оперативно запрацювати, створити робочі місця та забезпечити країну необхідними товарами. Три моделі ШІ назвали перспективні галузі, які можуть стати основою економічного відновлення.

Відновлення України. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що Україні потрібні підприємства, які не лише допоможуть відбудувати зруйновану інфраструктуру, а й зменшать залежність від імпорту. Насамперед ідеться про виробництво будівельних матеріалів, металоконструкцій, скла, утеплювачів та обладнання для ремонту житла.

Другий важливий напрям — енергетика. Підприємства, які виготовлятимуть трансформатори, акумулятори та інше енергетичне обладнання, допоможуть забезпечити стабільне електропостачання.

Також перспективною є переробка агропродукції. Замість експортувати лише зерно, Україна може виробляти борошно та готові харчові продукти. Додаткові можливості для створення робочих місць і експорту відкривають машинобудування та технологічний сектор.

Водночас для успіху потрібні інвестиції, працівники, доступна енергія та ринки збуту.

Чат-бот Grok наголошує, що швидке відновлення можуть забезпечити не обов'язково гігантські заводи, а галузі, які вже працюють і здатні розширювати виробництво.

Серед головних напрямків — агропереробка, зокрема виробництво олії, борошна та готових продуктів. Це дасть змогу збільшити додану вартість українського експорту.

Не менш важлива енергетика: сонячні й вітрові електростанції, накопичувачі енергії та розподілена генерація. Окреме місце займають оборонні технології — дрони, електроніка та компоненти, які після війни можна адаптувати для цивільного використання й експортувати.

Grok також виділяє ІТ, будівництво та виробництво матеріалів. Металургію і критичну сировину він вважає важливими, але складнішими для швидкого відновлення.

Чат-бот DeepSeek робить головний акцент на малому та середньому бізнесі. На його думку, такі підприємства можна запускати за місяці, а не роки, створюючи робочі місця безпосередньо в громадах.

Серед пріоритетів — децентралізована енергетика: сонячні панелі, когенераційні установки та малі газові турбіни. Вони можуть забезпечувати електроенергією й теплом підприємства та лікарні.

Другий напрям — переробка агропродукції: виробництво борошна, олії, кормів і консервів. Також перспективними є оборонні технології, ремонт техніки, машинобудування та випуск комплектуючих.

Ще один напрям — будівельні матеріали й швидке будівництво. DeepSeek наголошує: замість очікування масштабних державних програм варто створювати умови для запуску численних невеликих виробництв по всій країні.

Усі три чат-боти назвали агропереробку, енергетику, будівельні матеріали та технологічні виробництва перспективними для відновлення України.

Різниця полягає в акцентах: ChatGPT наголошує на інвестиціях, імпортозаміщенні та умовах роботи бізнесу, Grok — на масштабуванні вже дієвих галузей, а DeepSeek — на малих і середніх підприємствах, які швидше запускаються та створюють робочі місця в громадах.

Спільна думка така: відновлення потребуватиме не одного мегапроєкту, а розвитку різних виробництв, здатних забезпечити країну енергією, товарами, роботою та експортними доходами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які виробництва Україна не зможе відновити після війни.



