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Нові тарифи шокують українців: МВФ запропонував два жорстких сценарії

Експерт Попенко розповів про два сценарії підвищення тарифів в Україні

3 листопада 2026, 18:35
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Кречмаровская Наталия

В Україні збережуть заборону на підвищення тарифів до завершення воєнного стану, попри рекомендації МВФ. 

Нові тарифи шокують українців: МВФ запропонував два жорстких сценарії

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. За його інформацією, у жовтневому технічному звіті МВФ запропоновано два сценарії поступового скасування механізму ПСО та підвищення тарифів на електроенергію і газ для населення протягом трьох років.

За розрахунками МВФ:

Сценарій А: електроенергія – 9,7 грн/кВт-год (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).

Сценарій Б: електроенергія – 6 грн/кВт-год (+52%), газ – 17,2 грн/куб. м (+60%).

"В одному сценарії цільові рівні тарифів на 3-й рік відображають поточні ринкові умови, що означає загальне підвищення тарифів на 141% та 104% для електроенергії та газу відповідно. В іншому сценарії цільові рівні тарифів на третій рік відображають ринкові ціни, закріплені на середньострокових контрольних виробничих витратах постачальників енергії. Цей другий сценарій передбачає загальне підвищення тарифів на 52% та 60% для електрики та газу відповідно", — йдеться у звіті.

Експерт зазначає: українська влада наголошує, що сценарії МВФ є рекомендаціями, а не зобов’язаннями. Україна розробляє Дорожню карту реформи енергетики, яка передбачає вдосконалення адресних субсидій і пільг та створення єдиної платформи для оплати комунальних послуг на базі “Дії”. Пріоритет – спочатку запровадження ефективної системи соціальної підтримки населення, а вже потім зміни тарифоутворення.

“З такою ціною газу яку пропонує МВФ ми просто оху*ємо от щастя сплачувати за теплопостачання та газ в приватному секторі. Та і вартість електроенергії по 9 грн це повний 3,14здець”, — зазначив Попенко.

До того ж він зробив свої розрахунки запропонованих змін. 

“Ці експерти  не можуть навіть відсотки зростання комуналки на найближчі 3 роки нормально порахувати. Це…”, — зазначив він.

Сценарій А: електроенергія – 9,7 грн/кВт-год (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).

По факту, за даними Попенка, так:

4,32+141%=10,41 грн

8 грн+104%=16 грн

Сценарій Б: електроенергія – 6 грн/кВт-год (+52%), газ – 17,2 грн/куб.м (+60%).

Коли по факту так: 

4,32+52% = 6,56

8 грн+60% = 12,8 грн

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як зміняться тарифи в Україні в 2027 році.



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Джерело: https://t.me/OlehPopenko/10654
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