Нові тарифи шокують українців: МВФ запропонував два жорстких сценарії

В Україні збережуть заборону на підвищення тарифів до завершення воєнного стану, попри рекомендації МВФ.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. За його інформацією, у жовтневому технічному звіті МВФ запропоновано два сценарії поступового скасування механізму ПСО та підвищення тарифів на електроенергію і газ для населення протягом трьох років.

За розрахунками МВФ:

Сценарій А: електроенергія – 9,7 грн/кВт-год (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).

Сценарій Б: електроенергія – 6 грн/кВт-год (+52%), газ – 17,2 грн/куб. м (+60%).

"В одному сценарії цільові рівні тарифів на 3-й рік відображають поточні ринкові умови, що означає загальне підвищення тарифів на 141% та 104% для електроенергії та газу відповідно. В іншому сценарії цільові рівні тарифів на третій рік відображають ринкові ціни, закріплені на середньострокових контрольних виробничих витратах постачальників енергії. Цей другий сценарій передбачає загальне підвищення тарифів на 52% та 60% для електрики та газу відповідно", — йдеться у звіті.

Експерт зазначає: українська влада наголошує, що сценарії МВФ є рекомендаціями, а не зобов’язаннями. Україна розробляє Дорожню карту реформи енергетики, яка передбачає вдосконалення адресних субсидій і пільг та створення єдиної платформи для оплати комунальних послуг на базі “Дії”. Пріоритет – спочатку запровадження ефективної системи соціальної підтримки населення, а вже потім зміни тарифоутворення.

“З такою ціною газу яку пропонує МВФ ми просто оху*ємо от щастя сплачувати за теплопостачання та газ в приватному секторі. Та і вартість електроенергії по 9 грн це повний 3,14здець”, — зазначив Попенко.

До того ж він зробив свої розрахунки запропонованих змін.

“Ці експерти не можуть навіть відсотки зростання комуналки на найближчі 3 роки нормально порахувати. Це…”, — зазначив він.

Сценарій А: електроенергія – 9,7 грн/кВт-год (+141%), газ – 22 грн/куб.м (+104%).

По факту, за даними Попенка, так:

4,32+141%=10,41 грн

8 грн+104%=16 грн

Сценарій Б: електроенергія – 6 грн/кВт-год (+52%), газ – 17,2 грн/куб.м (+60%).

Коли по факту так:

4,32+52% = 6,56

8 грн+60% = 12,8 грн

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як зміняться тарифи в Україні в 2027 році.