Що буде з газом в Україні восени та взимку: який прогноз дали в Раді

Російські війська перед похолоданням та взагалі зимовим періодом намагаються залишити українців без світла, а надалі і без опалення. А якою буде ситуація з газом — розповіли у Верховній Раді.

ЖКП. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що ситуація з газом не викликає занепокоєння і пояснив причину.

“З газом точно не бачу я проблем, накопичень в сховищах достатні. І цьому, до речі, сприяє те, що зменшується споживання газу через те, що промисловість зупиняється: і хімія, і металургія”, — зауважив народний депутат.

Парламентар констатував, що ця ситуація з промисловістю дуже негативно відображається на бюджеті, на податках, на робочих місцях, на доходах населення. Однак, за його словами, з точки зору енергетичного балансу це скорочення споживання, на жаль, має такий певний позитив.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні провели перевірки сфері житлово-комунальних послуг і в результаті українцям повернуть майже 100 млн грн за сплачені комунальні послуги.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що майже дев’ять із десяти перевірок виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення. За результатами перевірок надавачів послуг зобов’язано перерахувати платежі та повернути споживачам 92,67 млн грн.

Зазначається, що порушникам, за результатами перевірок, видали приписи, застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

Також споживачам нагадали, що споживачі можуть звертатися до Держпродспоживслужби, якщо виникли сумніви щодо правильності формування тарифів.