Світла не буде по декілька днів: яким містам та областям України загрожує тривалий блекаут

Ситуація з енергопостачанням в Україні складна. Експерти попереджають, що за сильних морозів відключення можуть перевищувати 20 годин на добу. Штучний інтелект назвав міста та області України, де можливі відключення на декілька діб та вказав причини.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

За оцінкою ChatGPT, особливий ризик існує для Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, де енергетична інфраструктура зазнає повторних ударів, а відновлення обладнання може ускладнюватися. Серйозні перебої можливі також у Києві, Дніпрі та Одесі — якщо атаки пошкодять ключові підстанції чи генерувальні потужності.

При цьому модель ШІ зазначає, що відсутність світла кілька днів поспіль можлива передусім у разі серйозного локального пошкодження мереж.

Gemini відносить до головних зон ризику Київ і Київську область, прифронтові та прикордонні регіони — Харківщину, Сумщину й Запоріжжя, а також Одещину.

За оцінкою чат-бота, у столиці відновлення після найгірших сценаріїв атак може затягнутися на добу-дві через дефіцит власної генерації, високу щільність населення та складність мережі. У прифронтових областях ремонти можуть затримуватися через небезпеку для бригад. На Одещині ризики пов’язані з обмеженнями магістральних зв’язків з енергосистемою та вразливістю портової інфраструктури.

У сильні морози графіки можуть передбачати 12-20 годин без електрики на добу, а серйозні аварії — спричинити багатоденні локальні знеструмлення.

DeepSeek також називає Харківщину, Сумщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Миколаївщину та Одещину. До зони підвищеного ризику чат-бот зараховує Київ і Київщину: пошкодження окремих підстанцій, за його оцінкою, можуть спричинити масштабні аварії.

На заході — зокрема Волині, Рівненщині та Хмельниччині — ситуація зазвичай стабільніша, однак і там можливі масові знеструмлення після прицільних атак. DeepSeek наголошує: тривалість відключень залежатиме від пошкоджень мереж і підстанцій, доступу ремонтників до об’єктів та часу, потрібного для заміни обладнання.

Усі три чат-боти називають серед зон ризику Київщину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Одещину. Вони сходяться на тому, що багатоденні відключення можливі насамперед у разі серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Відрізняються переліки інших областей: ChatGPT окремо згадує Чернігівщину й Дніпро, Gemini акцентує на столиці та Одещині, а DeepSeek додає Херсонщину, Миколаївщину й низку західних областей.

Важливо: це сценарні оцінки чат-ботів, а не точний прогноз того, де буде найгірша ситуація зі світлом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найгірший сценарій зі світлом для Києва.