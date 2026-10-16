Українцям готують новий тарифний шок: за що платитимуть більше у 2027 році

Основні тарифи на комунальні послуги фактично до весни 2027 року залишатимуться незмінними. Однак українцям доведеться платити більше уже у 2026 році, і наступного року не виключене нове подорожчання. Штучний інтелект пояснив, за що українці платитимуть більше. І в цьому переліку на першому місці – утримання будинку.

ЖКП. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найбільше значення матимуть особливості конкретного будинку, міста та обсяг спожитих послуг. Навіть за незмінних основних тарифів платіжки можуть збільшуватися через дорожчі матеріали, запчастини, оплату праці та ремонт інженерних мереж.

Особливо складна ситуація у старих будинках, де накопичилися проблеми з дахами, трубами та електрикою. Тому найбільш імовірними ChatGPT називає локальні зміни вартості управління будинком, ремонтів і додаткових послуг.

При цьому підвищення не повинно відбуватися автоматично: ціна залежить від договору, а її перегляд має відповідати встановленій процедурі.

Чат-бот Grok виділяє воду, каналізацію та вивезення сміття як послуги, які, за його оцінкою, вже відчутно подорожчали. Натомість тарифи на електроенергію та газ, за його твердженням, залишаються зафіксованими до кінця квітня 2027 року.

Окремий ризик — утримання будинків. Grok пояснює можливе подорожчання збільшенням витрат на електроенергію для ліфтів та освітлення, зарплати працівників і ремонти.

За підсумком моделі ШІ, платіжка не вибухне одразу, але потихеньку стане важчою. Після квітня 2027 року він допускає перегляд тарифів на газ та електроенергію, якщо виникнуть проблеми в енергетиці.

Чат-бот DeepSeek наголошує, що вартість утримання будинків може суттєво відрізнятися залежно від стану будівлі, наявності ліфтів і площі прибудинкової території. Серед причин зростання витрат він називає дорожчу електроенергію, підвищення зарплат двірників і слюсарів, пальне та ремонтні матеріали.

На думку чат-бота, у 2026-2027 роках можливе подальше, поступове подорожчання. Водночас він звертає увагу на субсидії та компенсації різниці в тарифах, які можуть частково зменшити навантаження на вразливі родини.

DeepSeek також наголошує на необхідності прозорих кошторисів: мешканці повинні розуміти, за які роботи та послуги вони платять.

У висновку усі три чат-боти сходяться на тому, що найбільш імовірний сценарій — поступове збільшення окремих платежів, насамперед за утримання будинків і ремонти. Причинами можуть стати дорожчі матеріали, електроенергія та оплата праці.

Відмінності стосуються оцінки інших комунальних послуг і перспектив перегляду тарифів після квітня 2027 року. Grok допускає таку можливість для газу й електроенергії, тоді як ChatGPT акцентує на локальних змінах вартості обслуговування будинків, а DeepSeek — на ролі субсидій і прозорості витрат.

Отже, єдиного сценарію для всіх українців немає: суми у платіжках залежатимуть від конкретних послуг, стану будинку та рішень щодо їхньої вартості.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді назвали головну умову підвищення тарифів в Україні.



