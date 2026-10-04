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Українцям повернуть гроші за комунальні послуги: причина вражає

Українцям повернуть гроші за комунальні послуги: суми вражають

4 жовтня 2026, 17:08
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Сергій Кречмаровський

В Україні провели перевірки сфері житлово-комунальних послуг і в результаті українцям повернуть майже 100 млн грн за сплачені компослуги.

Українцям повернуть гроші за комунальні послуги: причина вражає

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

У Держпродспоживслужбі повідомили, що майже дев’ять із десяти перевірок виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення. За результатами перевірок надавачів послуг зобов’язано перерахувати платежі та повернути споживачам 92,67 млн грн.

“З початку 2026 року фахівці служби провели 140 позапланових перевірок. Вони з’ясовували, чи правильно підприємства формують, встановлюють і застосовують тарифи на житлово-комунальні послуги. Порушення виявили у 88,6% випадків. Через неправильне формування, встановлення або застосування цін підприємства мають провести перерахунки споживачам”, — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що порушникам, за результатами перевірок, видали приписи, застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

“Станом на кінець серпня споживачам уже перерахували та фактично повернули 636,8 тис. грн. Виконання інших рішень триває”, — зауважили в органі контролю. 

Також нагадали, що споживачі можуть звертатися до Держпродспоживслужби, якщо виникли сумніви щодо правильності формування тарифів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Україні не раз порушували питання підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Пояснювали це необхідністю європейської інтеграції. У Раді назвали умову, яка має передувати підвищенню тарифів в Україні. 

Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, що питання тарифів дуже болюче і, за його словами, воно неминуче. 



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Джерело: https://dpss.gov.ua/news/maizhe-93-mln-hrn-maiut-povernuty-spozhyvacham-cherez-porushennia-taryfoutvorennia-u-sferi-zhytlovo-komunalnykh-posluh?v=6ab6648cd1bcb
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