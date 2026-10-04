Українцям повернуть гроші за комунальні послуги: причина вражає

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Сергій Кречмаровський
В Україні провели перевірки сфері житлово-комунальних послуг і в результаті українцям повернуть майже 100 млн грн за сплачені компослуги.
Тарифи. Фото портал "Коментарі"
У Держпродспоживслужбі повідомили, що майже дев’ять із десяти перевірок виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення. За результатами перевірок надавачів послуг зобов’язано перерахувати платежі та повернути споживачам 92,67 млн грн.
Зазначається, що порушникам, за результатами перевірок, видали приписи, застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.
Також нагадали, що споживачі можуть звертатися до Держпродспоживслужби, якщо виникли сумніви щодо правильності формування тарифів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Україні не раз порушували питання підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Пояснювали це необхідністю європейської інтеграції. У Раді назвали умову, яка має передувати підвищенню тарифів в Україні.
Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, що питання тарифів дуже болюче і, за його словами, воно неминуче.