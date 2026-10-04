Українцям повернуть гроші за комунальні послуги: причина вражає

В Україні провели перевірки сфері житлово-комунальних послуг і в результаті українцям повернуть майже 100 млн грн за сплачені компослуги.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

У Держпродспоживслужбі повідомили, що майже дев’ять із десяти перевірок виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення. За результатами перевірок надавачів послуг зобов’язано перерахувати платежі та повернути споживачам 92,67 млн грн.

“З початку 2026 року фахівці служби провели 140 позапланових перевірок. Вони з’ясовували, чи правильно підприємства формують, встановлюють і застосовують тарифи на житлово-комунальні послуги. Порушення виявили у 88,6% випадків. Через неправильне формування, встановлення або застосування цін підприємства мають провести перерахунки споживачам”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушникам, за результатами перевірок, видали приписи, застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

“Станом на кінець серпня споживачам уже перерахували та фактично повернули 636,8 тис. грн. Виконання інших рішень триває”, — зауважили в органі контролю.

Також нагадали, що споживачі можуть звертатися до Держпродспоживслужби, якщо виникли сумніви щодо правильності формування тарифів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Україні не раз порушували питання підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Пояснювали це необхідністю європейської інтеграції. У Раді назвали умову, яка має передувати підвищенню тарифів в Україні.

Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, що питання тарифів дуже болюче і, за його словами, воно неминуче.