Голову Держвідновлення Федорова пов'язують з компаніями, що отримали мільярди на тендерах з відбудови

За даними видання РБК-Україна, одну з ключових ролей в формуванні довкола очільника Держвідновлення конгломерату фірм, що отримують більшість підрядів, відіграв колишній мер Мелітополя, а нині нардеп “Слуг народу” Сергій Мінько. Він взяв Федорова спочатку помічником, а потім зробив головою місцевого відділення власної партії та бізнес-партнером.

Голова Державного агентства з відновлення й розвитку інфраструктури

З середини 2010-х в місті формувалась група підрядників, які регулярно отримували фінансування на будівельні проекти. Зокрема, серед них були компанії, пов’язані із Сергієм Колосом із Макіївки. Від 2015 року вони отримали в Запорізькій області підрядів більш ніж на 590 млн грн. У 2018–2022 роках, коли Федоров працював в обласній адміністрації, а згодом очолював Мелітополь, у регіоні працювали компанії, які пізніше отримували й державні замовлення. Серед них – ТОВ "Мелсіті", що будувало льодову арену, дитячу лікарню та навчальні заклади; ТОВ "Компанія Позитив", яке ремонтувало школи; ТОВ "Акві-Буд" і ТОВ "Віват-Буд", яке пов’язували із заступником голови ОДА з питань будівництва Володимиром Тарасенком.

Після того, як у лютому 2024 року Федоров очолив Запорізьку обласну військову адміністрацію, директоркою ДП "Місцеві дороги Запорізької області" — найбільшого замовника обʼєктів відбудови – стала колишня керівниця міського департаменту капітального будівництва Вікторія Репашевська. Колишні заступники мера Михайло Семікін та Олександр Щербаков стали заступниками голови ОВА. Каріна Керімова, яка раніше була антикорупційною уповноваженою Мелітопольського виконкому, стала заступницею начальника управління оборонної роботи та очолила відділ закупівель, відповідальний за фортифікації.

Службу відновлення в Запорізькій області очолила Інна Внукова, яка раніше була першим заступником директора департаменту ЖКГ і керувала відділом капітального ремонту Запорізької міськради. Лікарню екстреної допомоги в Запоріжжі очолив брат Івана Федорова – Олександр. Це сталося після закупівлі робіт із реставрації лікарняної будівлі.

Після цих призначень компанії, які раніше працювали в регіоні, отримували великі бюджетні контракти на понад 1 млрд грн. Основними виконавцями стали "Акві-Буд", "Віват-Буд" і "Мелсіті”. За даними "Запорізького центру розслідувань", одним із основних постачальників для фортифікацій була компанія "Фундамент-Л" Сергія Біловола, знайомого з Федоровим ще з 2000-х років. Ці ж компанії або їхні сателіти отримали 2,4 млрд грн. на укриття для шкіл та дитсадків і близько 1 млрд — на ремонти і реставрації лікарень, значну частину з 3 млрд грн., виділених на захист енергетичних обʼєктів. За даними оприлюднених матеріалів, після укладання додаткових угод вартість договорів у середньому зросла на 70%.

Після призначення Федорова до Держвідновлення, ТОВ "Кальміус" отримало нові контракти від Служб відновлення Запорізької та Дніпропетровської областей загальною вартістю ще близько 2,1 млрд грн. на облаштування антидронового захисту доріг та захист енергетичних об’єктів.

У журналістських матеріалах про ділові зв’язки місцевих посадовців неодноразово згадували Миколу Бєлого, співвласника ТОВ "Укрмедгрупа". Деякі публікації називали його кумом Федорова та звертали увагу на спільні перетини кордону. З Бєлим журналісти пов’язували "Компанію Позитив", групу "Віконда", "Інтерпрофсервіс" та "Еско Запоріжжя". Інші матеріали порушували питання про можливі ділові зв’язки з "Мелсіті", "Кальміусом" і "Акві-Будом". У розслідуванні "Локатор-медіа" журналісти стверджували, що через Бєлого могли здійснюватися виплати в розмірі до 10% вартості контрактів із подальшим переказом у криптовалюту.

Деякі компанії з цього кола згадувалися в кримінальних провадженнях і перевірках. Наприклад, "Компанія Позитив" та “Еско Запоріжжя” увійшли до “чорного списку” АМКУ за змову на одному з тендерів. "Мелсіті", "Акві-Буд", "Морена СК" та "Альянс Сом" згадувалися у провадженні Бюро економічної безпеки щодо можливих зловживань під час будівництва фортифікацій. "Адонія", "Альянс Сом" та "Ізі Буд Маркет" фігурували в матеріалах про провадження СБУ щодо ймовірної змови з посадовцями та можливого завищення цін на 30% (про компанії та їхні зв’язки також писала Антикорупційна правозахисна рада).

“Особливе ставлення команди Держвідновлення та оточення Федорова до питання конфлікту інтересів уже давно мало б зацікавити Національне антикорупційне бюро та Національне агентство з питань запобігання корупції. Крім того, на "підвищену концентрацію" мелітопольських і запорізьких фірм, пов’язаних із колишнім губернатором, мали б звернути увагу й європейські партнери, кошти яких освоюють ці компанії. Утім, поки антикорупційні жорна почнуть молоти, залишається спостерігати, як новий очільник відбудови "входить у смак" і наділяє пов’язані організації дедалі більшою кількістю замовлень”, — резюмує видання.