Пастка для покупців: Держпродспоживслужба розкрила шокуючу статистику про онлайн-магазини

Український ринок роздрібної торгівлі остаточно перемістився в мережу, однак разом з цим електронна комерція стала головним джерелом проблем для покупців. Більше двох третин усіх скарг, які надходять від громадян до державних органів захисту прав споживачів, стосуються некоректної роботи інтернет-магазинів, маркетплейсів та продавців у соцмережах. Про це свідчить офіційна відповідь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на журналістський запит порталу "Коментарі".

Скарги на інтернет-магазини: дані Держпродспоживслужби

За даними Держпродспоживслужби, станом на кінець серпня 2026 року в системі електронного документообігу було зареєстровано 10 829 звернень та скарг громадян. З них 7 228 скарг (66,7%) стосувалися саме сфери електронної комерції. Це означає, що дві з кожної трьох скарг українців у сфері торгівлі сьогодні пов'язані з покупками через інтернет.

Попри те, що онлайн-шопінг генерує абсолютну більшість конфліктних ситуацій між покупцями та бізнесом, держава досі не володіє повною аналітикою щодо глибини проблем у цьому секторі. У Держпродспоживслужбі повідомили, що "не ведуть окремої статистичної звітності" щодо конкретних причин незадоволення покупців, повернених коштів чи перевірок у сфері e-commerce.

Відповідно, регулятор не може офіційно деталізувати, яку саме частку серед порушень становлять відмови у поверненні товару протягом 14 днів, продаж підробок, відсутність фіскальних чеків чи банальне невиконання замовлень після передплати. Також залишається невідомою загальна сума коштів, яку державним інспекторам вдалося повернути ошуканим покупцям у 2026 році, та обсяг накладених на недобросовісні онлайн-магазини штрафів.

Зараз для багатьох українців онлайн-покупки стали базовою потребою, проте цифри Держпродспоживслужби показують: покупка в інтернеті в Україні досі залишається операцією з підвищеним ризиком.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Держпродспоживслужба закликає негайно перевірити дитячі іграшки.