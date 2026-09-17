Лише 13% українських моделей OnlyFans платять податки: які суми

Українські автори цифрового контенту поступово виходять з тіні, поповнюючи державний бюджет на десятки мільйонів гривень. Попри відсутність повноцінної декриміналізації індустрії та юридичні ризики, частина українських моделей OnlyFans вирішила легалізувати свої статки та сплатити податки добровільно. Про це свідчить офіційна відповідь Державної податкової служби України на журналістський запит порталу "Коментарі".

Податки з OnlyFans в Україні

Згідно з даними, отриманими ДПС від компетентних органів Великої Британії в межах міжнародного обміну податковою інформацією, британська компанія-власник платформи Fenix International Ltd зафіксувала тисячі українських авторів. Проте на подання офіційних декларацій наважується лише незначна частка з них.

Аналіз даних ДПС за період 2020–2023 років показує сталу тенденцію: показник добровільної легалізації доходів серед українських авторів OnlyFans коливається на рівні 12–13%.

За 2020–2022 роки з поміж 5 435 виявлених осіб, які володіли 7 036 акаунтами на платформі OnlyFans, податкові декларації подали лише 700 осіб або близько 13%. Вони вказали 418,9 мільйона гривень доходу та добровільно сплатили до бюджету 78,3 мільйона гривень податків.

За 2023 рік з 7 914 виявлених авторів, які володіли 10 801 акаунт OnlyFans, декларантами стали 1 000 осіб, або ж 12,6%. Вони задекларували 263,5 мільйона гривень доходу та сплатили 50,6 мільйона гривень податків.

Загалом за чотири роки біля тисячі сумлінних моделей OnlyFans задекларували понад 682,4 мільйона гривень доходу та поповнили державну скарбницю України на 128,9 мільйона гривень.

Щодо того, чому решта 87% українських моделей OnlyFans залишаються в тіні, то це пояснюється правовим парадоксом. З одного боку, податкові органи вимагають від громадян декларувати будь-які іноземні доходи та сплачувати з них 18% ПДФО і військовий збір. Однак, з іншого боку, створення дорослого контенту в Україні досі підпадає під дію статей Кримінального кодексу. Як наслідок частина авторів можуть побоююватися, що подання декларації з вказанням джерела доходу від моделей OnlyFans може стати підставою для зацікавленості з боку правоохоронних органів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки українці заробляють на OnlyFans : які реальні доходи та кількість моделей на платформі.