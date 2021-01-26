Без документов и разрешений: как и кем под Киевом возводится скандальный коттеджный городок «Витаград»



















Мода на загородное жилье – отчасти следствие пандемии и желания киевлян уехать на свежий воздух, получить возможность жить вне регулярного смога и прочих экологических неприятностей, избежать контакта с окружающими в период распространения коронавирусной инфекции. Повышенный спрос создает предпосылки для возобновления активности застройщиков, которые стремятся поскорее оборудовать строительные площадки для возведения коттеджей. Впрочем, такие городки часто строятся с нарушениями всех норм и правил, а будущие счастливые обладатели загородных домов и не догадываются, в какую авантюру их втягивают, обещая "шикарный вид на озеро" и "роскошную инфраструктуру". Именно так происходит с коттеджным городком "Витаград", который возводится возле села Ходосевка, что по Обуховской трассе. Но обо всем по порядку.

План коттеджного городка. Фото: vitagrad.com.ua

За высоким забором

Коттеджный городок "Витаград" задумывался, как уютный и полноценный жилой поселок на 80 домов с закрытой территорией на 20-ти гектарах в селе Ходосевка Киевской области. Судя по сайту этого городка, идея строительства (да и сам сайт) появилась еще в 2015 году. Домики, если посмотреть на план городка, размещены на участках 6-10 соток, а само строительство должно быть выполнено из довольно дорогих финских материалов (кровля и окна), с использованием утеплителей и качественной облицовки.

"Наши коттеджи рассчитаны на людей, которые живут активной жизнью и стремятся к уюту в родном доме. Если Вы хотите купить дом под Киевом — коттеджный городок "Витаград" расположен в 30 минутах от центра столицы, среди живописных лесов Киевской области. Здесь вы можете наслаждаться природой, тишиной, чистым воздухом и удобной инфраструктурой. Здесь, после тяжелого рабочего дня, Вы можете почувствовать себя свободно и независимо, ведь мы предлагаем автономность. Приобретя один из домов в Киево-Святошинском районе Вы не только покупаете элитный коттедж, Вы становитесь владельцем территории, на которой можете разработать свой оригинальный ландшафт", — гласит сайт городка, призывая покупателей раскошелиться на покупку дома "своей мечты".

А стоимость домиков – не слишком скромная. По данным сайта lun.ua, цена стартует с отметки 6,6 млн. грн., а самый дорогой проект (дом 320 квадратов) – 12,7 млн. грн.

Однако на деле, приобрести дом даже за такие деньги с ходу не получится – застройщик лишь "обещает" построить дом по заказу клиента. То есть, на деле покупатель получает за предоплату земельный участок, на котором компания якобы обязуется построить дом, согласно утвержденному проекту. Это означает для покупателя довольно высокие риски, ведь идет не покупке дома, а покупке земли, а будет ли построен в итоге дом – остается под вопросом.

Стоит отметить, что за более чем пять лет жителями городка стали от силы две семьи (всего два коттеджа стали постоянным местом проживания для двух семей). Вероятно, остальные пару десятков объектов – это коробки, цель которых – показывать потенциальным инвесторам, что "строительство идет".

Кроме того, ни на сайте, ни вообще в Интернете невозможно найти название компании-застройщика, которая ведет строительство городка. Более того, на сайте городка указаны два мобильных номера, один из которых "не обслуживается", а звонки по единственному оставшемуся остаются без ответа.

Итого, по факту, красивый коттеджный городок очень сильно напоминает ловушку для привлечения инвестиций, которая может обернуться для инвесторов банальной потерей их средств. Тем более, что прецеденты подобные в Украине уже были. Стоит лишь вспомнить скандальный городок "Олимпик-Парк" в Киевской области, где строительство было заморожено, а инвесторы ходили по судам, пытаясь выбить из обещавших им дома хоть какую-то компенсацию. Потери инвесторов, что вложили средства в 2007 году, а в 2012-м обратились в суд, оценены на уровне 62,5 млн. долларов.

Сомнительное качество

Даже если предположить, что городок действительно строится, насколько качественной может быть жизнь в подобном поселке? Организаторы городка скромно умалчивают о проблемах, связанных с ним. А их немало. Например, о какой экологичности может заявлять застройщик, когда рядом с городком находятся две крупные трассы и железная дорога? Кроме того, участок под коттеджи окружен торфяниками: в случае возгорания это может обернутся и потерей имущества, и проблемами со здоровьем. Также источник в селе Ходосевка сообщил, что идут работы по намыванию песка, о чем с жителями села Ходосевка возникают регулярные споры, ведь из-за этого часть участков сельхозназначения, что граничат с городком, могут уйти под воду. Не так давно по этому поводу уже начались митинги – о чем можно посмотреть и видео на Youtube. А установленный застройщиком забор отобрал у местных владельцев земли доступ к их участкам. Жители говорят, что земли затоплены, а добраться к ним теперь невозможно.

" Мы страдаем от застройщика "Витаград", который поставил забор и забрал у нас доступ к нашим земельным участкам. Также, как известно, плодородный слой земли уже удален. Песок добывается, и наши земельные участки ушли под воду и стали непригодными. Мы просим помощи у полиции, Государственного геокадастра и экологов в решении нашей проблемы", — цитирует жительницу Ходосевки Наталью Лавренюк издание "СТОПКОР".

Если жители начнут судиться с застройщиком, это может вылиться в арест счетов и имущества, а значит, и инвесторы останутся ни с чем. Поскольку инвестор не покупает готовый дом со всеми разрешениями, а лишь вкладывает деньги в стройку на свой страх и риск.

Интересно, что нигде в Сети нет отзывов покупателей домов в коттеджном городке "Витаград". Это весьма странно, учитывая, что первый дом там возведен еще в 2017 году. Лишь на портале build.ua удалось обнаружить нелицеприятный комментарий о городке "Витаград".

"Строительство — кустарное, с разрешениями на строительство-большой вопрос, сплошной песок, причем добытый без разрешения, целевое назначение земли — под индивидуальное садоводчество, не жилой городок, рядом жд трасса (300м), на песке ничего расти не будет, кругом торфянник. Зато громкое название — Коттеджный городок типа в Конче-Заспе! Да, денег на постройку тоже нет, и на дома тоже, не говоря уже о садиках и пекарнях! Живут на этой стройке аж 2 дома! В общем, держитесь!" — такой комментарий оставили на сайте build.ua люди, по-видимому, знакомые со строительством этого городка.

Построить сад – без документов

Один из важных вопросов при покупке дома – назначение земли. Согласно законодательству, жилые дома должны возводиться на участках, назначение которых "для жилищного строительства". Однако городок "Витаград" — это участки для садоводчества. То есть, это земля сельхозназначения. В Земельном кодексе четко сказано, что может быть размещено на участках для садоводчества, а именно – речь идет о насаждениях плодовых деревьев и возведении хозяйственных сооружений.

"Земельные участки, предназначенные для садоводства, могут использоваться для закладки многолетних плодовых насаждений, выращивания сельскохозяйственных культур, а также для возведения необходимых домов, хозяйственных построек и т.д.", — говорится в ст. 35 Земельного кодекса Украины.

Даже если представить, что новые жильцы решат обзавестись огородом и садом, то на засыпанном песком участке сделать это будет невозможно.

Поэтому вызывает вопросы, каким образом вообще там могут возводиться жилые дома, и какая комиссия даст разрешение на ввод в эксплуатацию коттеджа, который строится на сельхозугодьях? Информация о назначении "садоводчество" получена нами от Госслужбы геодезии, картографии и кадастра по запросу относительно одного из земельных участков "Витаград". В документе четко сказано, что владелец участка – Анатолий Прилипко, а назначение земли – садоводчество.

Главный бенефициар проекта "Витаград" — это адвокат Анатолий Прилипко, о котором известно, что его опыт в адвокатской деятельности превышает 14 лет. Партнеры Прилипко – тоже юристы – Тимофей Захаркевич и Артем Юзефович. То есть, трое юристов придумали план, по которому работают, привлекая инвестиции на строительство.

О том, что Анатолий Прилипко – основатель "Витаград", понятно из данных системы YouControl, где Прилипко числится основателем 16-ти юридических лиц. Среди которых – садовое товарищество "Аргентум-Плюс". Владельцами этого товарищества с уставным капиталом 1 тысяча гривен числятся также партнеры Прилипко – Юзефович и Захаркевич. А основной вид деятельности товарищества – "предоставление ландшафтных услуг". То есть, не строительство, не возведение жилой застройки, а именно ландшафт. Поэтому указанное в статье выше намывание песка – это вполне в рамках профиля указанного товарищества. Если бы не одно "но" — у товарищества нет разрешения на проведение таких работ. Ведь Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в прошлом году отказала садовому товариществу "Аргентум-Плюс" в водозаборе подземных вод.

Причина проста – Анатолий Прилипко и партнеры не предоставили вообще никаких необходимых для получения такого разрешения документов – ни техусловий электро-, газо- и водоснабжения, ни оригинала генплана застройки, ни фотокопии договора подряда на технический надзор. Но самое важное – не было предоставлено извлечение из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество относительно участка "Витаград" в Ходосевке.

В документе ГАСИ сказано, что земельный участок с таким кадастровым номером отсутствует в публичной кадастровой карте. То есть, выводы ГАСИ подтверждают, что у Анатолия Прилипко и партнеров нет никаких разрешений на строительные работы по возведению коттеджного городка "Витаград", как нет и доказанного права собственности на 20 гектаров сельхозземли, где ведется строительство городка "Витаград".

И вот сейчас, несмотря на отказ ГАСИ согласовать проведение работ с подземными водами, садовое товарищество "Аргентум-Плюс" продолжает работы, оградило сельхозземли высоким забором и пытается продавать коттеджи гражданам. Вся эта история с "Витаград" напоминает очередное раскручивание покупателей на деньги. Гарантий, что после трех лет инвесторы получат хотя бы коробку "крыша+стены" своего столь желанного коттеджа, нет.

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