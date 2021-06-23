ЖК «Дипломат»: скандальное строительство жилого комплекса в Киеве

Истории, когда строительство жилых комплексов обрастает массой скандалов в Украине – не редкость. Одним из таких может стать ГЖК "Дипломат", который строят в Киеве. Речь идет об участке в центре столицы. По данным ресурса "ЛУН", право строительства на участке в центре столицы после нескольких перерегистраций в итоге перешло братьям Анатолию и Владимиру Дроботам и их компании "МІСЬКБУДІНВЕСТ", о чем писал "Обозреватель".

ЖК "Дипломат" в Киеве

Так, согласно решению Киевского городского совета от 27.05.2004 № 281-2 / 1491, земельный участок площадью 0,2181 га на ул. Гоголевской, 44-46 был передан в постоянное пользование (гос. актом от 4.11.2004г – № 01-9-00017) коммунальному предприятию "Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств" (КП ГДИП). Изначально участок предназначался для строительства, дальнейшей эксплуатации и обслуживания ГЖК "Дипломат".

Стротельством гостинично-жилищного комплекса занималось ООО "Данфорт", которое также являлось владельцем имущественных прав на жилье и нежилые помещения. Исключением были 10% площади, которые предназначались для передачи городу в лице указанного коммунального предприятия "ГДИП" (на основании п. 41 Решения Киевского городского совета от 18.12. 2003 г. № 267/1142 "О бюджете города Киева на 2004 год").

Братья Дробот и ГЖК "Дипломат"

По данным издания VGORODE, в период с 2001 по 2004 год Владимир Дробот возглавлял коммунальное предприятие "Труханов Остров", которое с 2004 года было отнесено к целостному имущественному комплексу КП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" с новым названием "Труханов Остров" КП ГДИП. Начиная с 2004 года он занимает должность директора "по наследству" от КП "Труханов Остров". Некоторые предполагают, что благодаря этой должности братья Дробот получили возможность успешно реализовывать свои бизнес-проекты.

Так, в июне 2005 года, ООО "Данфорт" получило от ПАО "VAB Банк" кредит в размере 2 млн долл. для строительства ГЖК "Дипломат" по адресу ул. Гоголевская, 44-46 в Киеве. Позже, в 2008 году, компания "Данфорт" снова обратилась в банк с просьбой увеличить размер кредита до 5,5 млн долл. Обязательным условием докредитования стало создание и передача Фонду Финансирования Строительства (ФФС) имущественных прав застройщика в лице ООО "Данфорт" в ипотеку банку. Правда, строительство так и не было завершено. Тогда писали, что, вероятно, основной целью таких операций было получение кредитных средств, а не фактическое строительство.

Стоит обратить внимание, что КП ГДИП взяло на себя обязательство способствовать ООО "Данфорт" в получении необходимых разрешительных документов, однако своих обязательств должным образом не выполнило. В 2012 году, когда коммунальное предприятие стало государственным (ГП "ГДИП"), оно направило письма о расторжении в одностороннем порядке договоров с застройщиком на строительство и с банком о передаче ЖК "Дипломат" в ипотеку. Противоправность такого одностороннего расторжения подтверждена 3 марта 2021 года Верховным Судом в ходе рассмотрения дела № 910/11951/18.

Имущественные права на строительство, принадлежавшие ООО "Данфорт" по договорам 2008 года, ГП "ГДИП" передало ООО СК "Миськбудинвест". В договоре с "новым" застройщиком, государственное предприятие отказалось от получения ценных квадратных метров, но согласилось на получение 10% от сметной стоимости работ. Ранее, по договору с ООО "Данфорт" ГП должно было получить более 1000 кв.м помещения гостиницы, в обновленных условиях отель остается застройщику, а государство получает "10% сметной стоимости работ".

Старая дружба Дробота и Кривоноса

СМИ ранее уже сообщали о подобных изменениях в договорах между ГП "ГДИП" и СК "Миськбудинвест". В частности, в 2007 году, в договоре №155-01 от 11.06.2001 о застройке земельного участка в Пуще-Водице появилось дополнительное соглашение №4/21.09.07 между тогда еще коммунальным предприятием "ГДИП" и СК "Миськбудинвест". Согласно условиям первоначального контракта, застройщик должен был передать коммунальному предприятию 10% общей площади объекта, определенной в квадратных метрах жилых домов. Но благодаря дополнительному соглашению, появились существенные изменения, согласно которым ГДИП получило лишь здание крытого теннисного корта, а застройщик – все коттеджи.

Отметим, в течение последних 25 лет руководителем КП/ГП "ГДИП" является Павел Кривонос, советником которого в течение двух лет был Владимир Дробот.

Возможно, это стало одной из причин того, что братья Дроботы передали право на строительство ГЖК "Дипломат" третьему застройщику – компании "ГАЗОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", собственником которой является гражданская жена Владимира Дробота – Елена Годяеваа, о чем неоднократно сообщали СМИ.

Также стоит упомянуть о компании "АТЛАНТА ІНВЕСТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ", история которой определенно схожа с историей ООО "Данфорт". Так, "АТЛАНТА ІНВЕСТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" во время строительства по ул. Сагайдака, 101 в Киеве едва не потеряла 25 млн долл., вложенных в строительство ЖК "Русановская Гавань".

Жильцам ГЖК "Дипломат" от вкладчиков ПАО "VAB Банк"

Требования по кредитному договору к ООО "Данфорт", а также ипотека имущественных прав на ЖК "Дипломат" стали частью лота во время аукциона по продаже активов ОАО "ВиЭйБи Банк" (VAB Банк), который состоялся 26 февраля 2020 года. По результатам торгов право требования перешло к новому кредитору, который уже приступил к процедуре взыскания.

По состоянию на июнь 2021 года, реализация квартир ГЖК "Дипломат" официально приостановлена, однако согласно данным портала риелтор УА, объявления о продаже квартир в этом комплексе все еще актуальны.

Таким образом, есть вероятность, что покупатели квартир или имущественных прав на квартиры могут столкнуться с необходимостью истребования недвижимого имущества, приобретенного ими у лица, которое не имело права его продавать.

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