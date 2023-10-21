Лендлорды Украины - кого кормят украинские черноземы и сколько бы могли выручить селяне за свою землю

В условиях полномасштабной агрессии и войны с Россией именно агробизнес занял основные позиции в экономике Украины, превратившись по сути в единственного экспортера и, пожалуй, крупнейшего работодателя в стране.

Агробизнес занял основные позиции в экономике Украины





В связи с этим особое значение приобрели земельные активы и тот, кто владеет наиболее крупным земельным банком, может рассчитывать не только на постоянную прибыль и спрос на свою продукцию в Украине, но и на поддержку заграницей.





"Комментарии" решили разобраться, кого сегодня в Украине можно назвать главными агробаронами, и сколько земли им принадлежит.





1000 долларов за гектар и от 1750 гривен за аренду





Говоря о собственности агробаронов на землю и принадлежащих им сотнях тысячах гектаров, стоит помнить, что продажа земель сельскохозяйственного назначения в Украине началась с 1 июля 2021 года. К тому же согласно законодательству покупать ее могут только физлица-граждане Украины и не более 100 га. Таким образом основные игроки агрорынка Украины – крупные компании с десятками и сотнями тысяч гектаров не владеют этой землей, а арендуют ее у настоящих владельцев и меняться сиутация начнет лишь с 1 января 2024 года. Конечно, если нардепы не примут новые изменения в законодательстве. Как бы то ни было, существующее положение вещей играет на пользу украинским агробаронам, ведь в случае покупки земли им придется платить за каждый гектар примерно по 38,6 тыс. грн.. Именно столько стоят украинские черноземы по состоянию на сентябрь 2022 года. При официальном курсе НБУ 1 гектар украинской земли сегодня стоит примерно 1055 долларов.





Поскольку на формирование земельных банков крупных агрокомпаний Украины нужны десятки и сотни миллионов долларов, такой инструмент как аренда земли остается самым выгодным. Согласно закону минимальная цена аренды 1 га должна составлять не менее 1,5% от ее денежной оценки – или примерно 570 гривен при цене гектара в 38 тысяч гривен.





На деле же в 2021-м году аренда 1 га земли в Украине в среднем стоила 1750 гривен, а в 2022-м году, например, в Полтавской области платили по 13 000 гривен за участок в 4 га.





Итак, список основных владельцев главными земельными активами в Украине.





1) Группа Кернел Андрея Веревского (363 тысячи гектаров)





Экс-народный депутат Андрей Веревский давно и по праву считается самым крупным агробароном Украины, правда в сравнении с довоенными временами земельный банк его компании заметно "усох" — с 506 тысяч гектаров до нынешних 363 тысяч га. Если бы он покупал их на свободном рынке ему бы пришлось выложить за них не менее 380 млн дол.





Официальная история "Кернел групп" начинается в 2004-м году с момента регистрации компании, занявшейся растениеводством, животноводством, переработкой и хранением зерновых и технических культур. А позднее ставшей крупнейшим в стране производителем и экспортером подсолнечного масла. До 2011 года "Кернел" был заметным игроком на агрорынке Украины, но лидером его сделали ряд покупок, когда уже в 2013-м году компания могла похвастаться земельным банком в 405 тысяч гектаров. Последующие 2 года были временем падения оборотов, но уже в 2017-м "Кернел" снова за счет покупок сумел нарастить земельный банк до 602 тысяч гектаров – это был период расцвета землепользования компании.





Правда уже в 2018-м Андрей Веревский решил, что размер банка все же не главное и постепенно число земли в аренде у "Кернела" стало падать – до 506 тысяч гектаров в 2021-м, а затем и до 363 тысяч на данный момент.





Но такое снижение не связано с российской агрессией, ведь земли "Кернела" находятся на территории областей, которые не были оккупированы россиянами. Просто еще в апреле основный акционер "Кернела" Андрей Веревский купил у компании 134 тысячи гектаров.





Более того, предприниматель выкупил еще 36% акций "Кернела" к имеющимся у него 41%. Отметим, что по данным аналитического сервиса YouControl, прибыль ООО "Кернел трейд", занимающегося продажами продукции, выращенной агрохолдингом, по итогам 2022 года составила 67,9 млрд грн., тогда как в 2021-м это были 85,8 млн грн.





В целом дела "Кернела" улучшаются – после убытка в 506 млн дол по итогам 2022 года третий квартал 2023 года принес 69 млн дол. чистой прибыли.





2) Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка (362 тысячи гектаров)





Порядка 362 тысяч гектаров (также 380 млн дол. в случае покупки по нынешним ценам), то есть всего на 1000 га меньше, чем у "Кернела", принадлежат агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и ее основному владельцу Юрию Косюку. Несмотря на "хлебное" название, главное направление работы компании – птицеводство, и уже затем оно переросло в работу "на земле". Компания начала свою деятельность с покупки в 1999-м году птицефабрики "Победа". Впоследствии группа разрасталась и приобретала промышленные мощности для выращивания птицы. Вслед за этим росла сопутствующая инфраструктура: заводы по производству комбикормов, элеваторы и земли для выращивания зерна на корм птицы и на экспорт.





При этом компания активно пользовалась кредитными средствами, брала в долг за границей, выходила с размещением акций на западные фондовые рынки и все это приносило результат. К 2013-у году земельный банк компании достигал 360 тысяч гектаров, правда 40 тысяч из них были в России, но в 2015-м году компания смогла обменять их на украинские активы сосредоточив весь свой земельный банк в Украине. По итогам 2022-го года опорная структура группы Юрия Косюка – ЧАО "МХП" отчиталось о выручке в 46,7 млрд грн., а чистая прибыль группы за 1-е полугодие 2023 года составила 67 млн дол.. Доход в сравнении с прошлым годом вырос на 400 млн – до 1,55 млрд дол.





3) Ukrlandfarming Олега Бахматюка (310 тысяч гектаров)





Экс-банкир (владел VAB-банком) и владелец агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк долгие годы был первым агробароном Украины, хотя в сравнении с "Кернелом" и МХП, он занялся агробизнесом позднее, создав компанию в 2007-м году.





Уже в 2010-м году земельный банк Ukrlandfarming составлял 480 тысяч гектаров, что делало Олега Бахматюка главным латифундистом Украины. Но арендуемые площади росли – до 532 тысяч га в 2012-м, и до 670 тысяч га в 2013-м. Поскольку земли холдинга расположены в 22 областях страны оккупация Крыма и части Донбасса лишили его части земель, от чего-то Олег Бахматюк избавился сам. Так за 2016-2018 годы площадь земельного банка упала с 605 до 500 тысяч гектаров.





После того как в 2019-м Олегу Бахматюку сообщили о подозрении в хищении 1,2 млрд грн рефинансирования НБУ для его VAB-банка, ситуация продолжила ухудшаться и к 2021-у году земельный банк снизился до 460 тысяч гектаров.





Окончательно же добило холдинг вторжение РФ, которое привело к тому, что теперь у Ukrlandfarming осталось 310 тысяч гектаров стоимостью около 345 млн дол. Ведет ли компания Олега Бахматюка сейчас какую-то деятельность сказать сложно – последняя новость на сайте компании датируется еще мартом 2022 года.





Весьма вероятно, что Ukrlandfarming доживает свои последние дни, ведь только уничтожение птицефабрики в Чернобаевке под Херсоном нанесло компании миллионный ущерб. Сам же Бахматюк уже несколько лет скрывается от украинских правоохранителей за границей.





4) "Агропросперис" Джорджа Рора и Мориса Табасиник (300 тысяч гектаров)





Агрохолдинг "Агропросперис" как бы отражает собой все "страшилки" противников рынка земли в Украине о ее скупке иностранцами, ведь он принадлежит инвестиционной группе компаний NCH Capital в США. А ее основными владельцами являются американские граждане Джордж Рор и Морис Табасиник.





300 тысяч гектаров (315 млн дол.) "Агропроспериса", расположенных в 9 областях Украины, занимаются выращиванием зерновых и масличных культур. Уже к 2012-у году холдинг создал собственный земельный банк в 400 тысяч га, который 5 лет спустя вырос до 430 тысяч, но к 2018-у снова упал до 400 тысяч гектаров.





Земельный банк "Агропроспериса" продолжал снижаться и уже к 2020-у году составил 300 тысяч га, которые компания обрабатывает и сейчас. Согласно данным YouControl ООО "Агропросперис трейд" на оптовой торговле продукцией холдинга заработал в 2022-м году 3,5 млрд грн, тогда как в 2021-м 6,8 млрд грн, но конечно это не все доходы холдинга, в который входят 135 компаний, в том числе и одноименный банк.





5) Астарта-Киев Виктора Иванчика (212 тысяч гектаров)





Агрохолдинг "Астарта-Киев" имеет на агрорынке свою специализацию – это в основном производство сахара и сопутствующей продукции, а его крупнейшим совладельцем является 67-летний Виктор Иванчик, создавший компанию еще в 1993-м году.





Постепенно к 2011 году "Астарта" довела свой земельный банк до 245 тысяч гектаров в 6 областях Украины. Максимум был достигнут в 2016-м году после покупки доли в другой агрокомпании – 250 тысяч гектаров. После этого компания избавилась от части земель и по итогам 2021 года она обрабатывала 220 тысяч гектаров, а прошлый год "Астарта-Киев" закончила с 212 тысячами гектаров (порядка 220 млн дол по оценочной стоимости).





Согласно отчету компании, в 1-м полугодии 2023 года выручка составила 287 млн евро, что на 32% больше, чем в первом полугодии 2022 года.





6) Континентал Фармерз групп из Саудовской Аравии (195 тысяч гектаров)





Еще один иностранный игрок на агрорынке Украины – Континентал Фармерз групп, владельцем которой выступает компания "Салик интернешнл инвестмент" из Саудовской Аравии. На деле же под этим наименованием скрывается бывшая агрокомпания "Мрия" Ивана и Клавдии Гуты.





Компания начала работу на Западной Украине в 1992-м году и прирастала землей медленно, до тех пор, пока не разместила свои акции на Франкфуртской фондовой бирже, так что земельный банк с 14 тысяч гектаров вырос до 150 тысяч в 2008-м году. Год спустя это были уже 200 тысяч.





Банк "Мрии агрохолдинг" рос, пока не достиг максимума в 2013 году – 320 тыс. га, после чего началось падение из-за финансовых проблем. Наконец в 2018-м году инвестиционная компания SALIC UK купила агрохолдинг, после чего земельный банк зафиксировался на уровне 195 тысяч гектаров (205 млн дол.)





О своих доходах Континентал Фармерз групп распространяться не любит, но судя по 916 млн грн уплаченных налогов в 2022-м году выручка компании составляет несколько миллиардов.





7) Эпицентр Агро семейства Герег (160 тысяч гектаров)





Агрохолдинг "Эпицентр" начался в 2015-м году, когда довольно неожиданно ритейлер "Эпицентр К", до того не проявлявший интереса к агробизнесу, создал "Агрохолдинг 2012" и принялся массово скупать компании с земельными банками. Итог – уже в 2017-м году компания обрабатывала 116 тысяч гектаров, а спустя 3 года за счет новых покупок площадь выросла до 160 тысяч гектаров (170 млн дол.).





Компания занимается выращиванием пшеницы, рапса, кукурузы, производством муки, хранением зерна, животноводством, правда сколько со всего этого получает в виде отдачи "Эпицентр К" Александр и Галина Гереги в открытом доступе данных нет.





8) "Аграрные системные технологии" (АСТ) Дмитрия и Татьяны Колесник (150 тысяч гектаров)





До 2015 года земельный банк будущего "АСТ" принадлежал компании "Технологическая Аграрная Компания Объединенная" (ТАКО), созданной в 2005 году братом и сестрой, Дмитрием и Татьяной Колесник. Однако в том году из-за долгов компании перед банком ПУМБ на одном из предприятий концерна случился конфликт, в ходе которого погиб человек. После чего большая часть его активов перешла в "Аграрные системные технологии", которые нарастили земельный банк к 2021-у году до 150 тысяч гектаров (162 млн дол).





Агробизнесмены Колесники — люди абсолютно непубличные, но по подсчетам Forbes-Украина в 2021-м году владели состоянием в 120 миллионов долларов.





9) HarvEast Рината Ахметова и Вадима Новицкого (127 тысяч гектаров)





Агрохолдинг HarvEast был создан в 2011-м году на базе аграрных активов металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе (ММК), перешедшего под контроль самого богатого украинца Рината Ахметова. Его партнером в агробизнесе стал "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Поскольку земельные активы HarvEast создавались на базе агрофирм ММК, после потери Мариуполя они были утрачены, но еще есть земли в Киевской и Житомирской областях, правда и с ними все не так гладко. По словам гендиректора компании Дмитрия Скорянкова, из-за минирования на Киевщине они засадили кукурузы в 3 раза меньше, чем обычно – 5 тысяч гектаров.





По этой причине земельный банк HarvEast сегодня явно менее заявленных 127 тысяч гектаров (134 млн дол), но сколько именно – неизвестно.





10) ИМК Александра Петрова (120 тысяч гектаров)





В 2007-м году началась история агрохолдинга ИМК Александра Петрова. Бывший военный создал мощную компанию, занимавшуюся переработкой молока и производством сыра "Клуб сыра". После продажи своего детища за 200 млн дол. российскому "Ренессанс Капитал" купил свои первые агрокомпании с 20 тыс. га земли. К 2016-у году путем постоянных покупок и аренд земельный банк компании достиг максимума в 137 тысяч гектаров, правда в 2021-м он был оптимизирован до нынешних 120 тысяч га (126 млн дол.) Поскольку все земли находились в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, то около 100 тысяч гектаров в начале российского вторжения оказались оккупированы.





Тем не менее после деоккупации ИМК смог засеять свои земли и даже собрать 236 тысяч тонн озимого зерна, что в компании назвали рекордом. При этом 1-е полугодие 2023 года принесло ИМК рост дохода на 62% в сравнении с таким же периодом 2022 года – 71,9 млн дол.





Как подсчитали "Комментарии", если бы ТОП-10 украинских агробаронов покупали свои земли у украинских крестьян, а не арендовали их, им бы пришлось заплатить минимум 2,1 млрд дол. по сегодняшним ценам, а до войны – в разы больше. Однако, принятая в Украине практика аренды земли позволяет лендлордам зарабатывать миллиарды, а то и десятки миллиардов гривен на чужих землях, выдавая его собственнику жалкие крохи.















