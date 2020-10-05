Урожай-2020 в Украине: потери и прогнозы

По итогам января-августа текущего года уровень производства сельскохозяйственной продукции в Украине сократился почти на 10%. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины. Ситуация обусловлена рядом факторов, включая накрывший весь мир коронакризис. Портал "Комментарии" разбирался в особенностях урожая этого года, а также – в грядущих ценах на сельхозпродукцию.



Урожай-2020 в Украине: негативные факторы

2020-й стал годом испытаний для украинских аграриев, на долю которых приходится около 40% валютных поступлений в страну. Два глобальных негативных фактора усугубили остальные, накопившиеся.

Первый – жесткий весенний карантин из-за коронавируса. Закрытие на его начальных этапах оптовых и местных рынков выбило почву из-под ног многих фермеров. Они потеряли места основного сбыта продукции. Это привело к громадным убыткам. Особенно пострадали хозяйства, которые занимались выращиванием ранних овощей и зелени. Их затраты по обогреву и освещению теплиц, поливу, не были компенсированы.

Второй фактор – погодный. Он, по мнению экспертов, нанес аграриям больший урон, чем карантин. По словам президента ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), гендиректора ИМК Алекса Лисситсы, теплая и бесснежная зима, холодная весна с сильными осадками на севере и западе и полным отсутствием дождей на юге и юго-востоке, засушливое лето стали настоящим приговором для многих, занятых в АПК.

На фоне этих двух факторов особенно болезненным было отсутствие Министерства аграрной политики, которое в 2019 году расформировала новая власть, сделав профильное министерство частью Минэкономики и Минэнергетики.

Ну и явно не поддержала аграриев "помощь" от государства в виде:

- блокирования налоговых накладных (оно началось практически сразу после нового года);

- массы обещаний поддержать – с их слабой реализацией;

- возобновившиеся после лета инспекционные проверки Гоструда.

Как следствие, согласно данным Госстата, по итогам января-августа у нас, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень производства сельскохозяйственной продукции сократился на 9,8%.

"По урожаю-2020 сейчас мы можем говорить о результатах за 8 месяцев нынешнего года, то есть, на 1 сентября. Если сравнивать этот период с аналогичным периодом 2019 года, то есть сокращений объемов производства: в растениеводстве на 12,9%, в животноводстве – на 2,2%", – отмечает советник Всеукраинского Аграрного Совета (ВАС) по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Дмитрий Кохан.

По его словам, такие показатели в растениеводстве обусловлены, в частности, неблагоприятными погодными условиями, которые мы наблюдали в этом году. Среди них важную роль сыграла засуха, которая накрыла южные регионы Украины.

"Особенно пострадала Одесская область. По сравнению с результатом 8 месяцев прошлого года она потеряла 60% урожая зерновых и зернобобовых. Также существенные потери урожая наблюдаются в нескольких других регионах Украины", – отмечает советник ВАС.

При этом он призывает помнить, что мы сравниваем нынешний результат с рекордным результатом 2019 года, когда Украина собрала небывалых 75 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

"А если мы будем сравнивать эти цифры с периодом январь-сентябрь 2018 года, то по растениеводству у нас плюс 6%, по животноводству –плюс 1,7%", – говорит Дмитрий Кохан.

Урожай-2020 в Украине: ягоды, фрукты и овощи

Ягоды, зелень и ранние овощи попали под удар весенних заморозков. Поэтому цены на ту же клубнику и другие ягоды были в этом году очень высокими.

А вот овощи "борщевого набора" порадовали. По сравнению с 2019 годом они существенно подешевели. В августе картофель на рынках продавали в среднем по 16 грн/кг – на 7% дешевле, чем в прошлом году. Сейчас его можно найти в 2-3 раза дешевле. Лук подешевел примерно на треть (сейчас цены колеблются в пределах 3-4,5 грн/кг), свекла – в 2,5 раза, морковь – в среднем на 40% (но сейчас опять подорожала, можно встретить цены от 4,5 до 7 грн/кг), капуста – на 20% (3,5-5 грн/кг).

Руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман поясняет эту тенденцию увеличением посадочных площадей под овощи "борщевого набора". К примеру, посевные площади под картофель в течение последних пяти лет выросли на 2,7% или 35 тыс. га – до 1,32 млн га в текущем году. А вот урожайность, увы, невысокая – 15,63 т/га. В прочем, в 2019-м она была даже ниже – 15,21 т/га. Правда, в 2018-м удалось собрать 16,76 т/га.

Примерно до средины июля в Украину картофель активно завозили из других стран. Больше всего из Беларуси – почти 55,7% от всего импортируемого картофеля (130,33 тыс. т). Большой проблемой для страны остается вопрос хранения – высаживаем много, но хранить не умеем. Но даже это не самая большая проблема фермерства

Первый урожай яблок и груш был ниже среднего за последние 5 лет. Виной была холодная весна, а также долгое отсутствие дождей. Как результат – не было цветения на опыление. В то же время порадовали поздние сорта. Так что есть шанс, что эти фрукты будут дешевле, чем в прошлом году.

Впрочем, дать однозначный прогноз по ценам аналитики не рискуют. К примеру, если наш рынок из-за второй волны коронавируса закроют для импорта (который быстро компенсирует нехватку собственного предложения), все подорожает. Возможен и обратный вариант: фермеры, надеясь на повышение цен, начнут придерживать продукцию. А импорт не остановится, предложения станет больше спроса и цены пойдут вниз.

Урожай-2020 в Украине: что с зерновыми и масличными

Урожай зерновых на 2020 год, по оценкам Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ННЦ ИАЭ), будет на уровне 68,4 млн тонн, в том числе:

- пшеницы – 25 млн т;

- ржи – 0,47 млн т;

- ячменя – 7,7 млн т.

"Площадь посева зерновых в 2020 году осталась на прошлогоднем уровне – 15,4 млн га, однако выросли площади ржи, гречихи, кукурузы, проса, овса. При этом уменьшились площади под пшеницей, ячменем и горохом, – отмечает доктор экономических наук, заместитель директора ННЦ ИАЭ Ольга Ходаковская. – Ожидаемая урожайность зерновых составляет ориентировочно 44,6 ц/га, что на 10% меньше уровня урожайности 2019 года. По отдельным культурам урожайность некоторых зерновых выросла. В частности, ржи на 17%, овса на 16%. По остальным зерновым она в этом году будет, к сожалению, ниже".

Урожайность кукурузы, по оценкам ННЦ ИАЭ, будет на уровне 61,5 ц / га, или 85% прошлогоднего уровня. Учитывая увеличение площадей под кукурузой на 9% по сравнению с 2019-м, прогнозный уровень производства кукурузы составит 33,5 млн т.

"Стоит отметить, что в 2020 году уменьшились площади под соей и рапсом, на 17% и 13% соответственно. Зато площадь подсолнечника увеличилась. В общем из-за уменьшения урожайности ожидается производство подсолнечника на уровне 14 млн т, сои – 2,8 млн т, рапса – 2,6 млн т", – говорит Ольга Ходаковская.

По ее словам, отмечается рост цен практически на все виды сельскохозяйственной продукции. Так, цены на пшеницу, рожь выросли на 12%, цена реализации гречки увеличилась вдвое. На 10-15% выросли цены на масличные культуры.

"Это в определенной степени обусловлено неблагоприятными погодными условиями в этом году, который характеризуется малоснежной зимой, дефицитом влаги в течение весенне-летнего периода, весенними суховеями и тому подобное, – поясняет Ольга Ходаковская. – Хотя в значительно меньшей степени, но отражение наложил и карантин, начало которого пришлось на начало весенней посевной кампании, что в общем итоге повлияло и на урожай".

По сентябрьским оценкам ProAgro Group, украинские аграрии в сезоне 2020/21 маркетингового года соберут:

- 34 млн тонн зерна кукурузы (против почти 36 млн тонн в прошлом году, при том, что посевных площадей под этой культурой стало больше на 450 тыс. га);

- 15 млн тонн подсолнечника (в прошлом году – 18,8 млн тонн);

- 2,5-2,8 млн тонн сои (годом ранее – 3,7 млн тонн)

Советник ВАС по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Дмитрий Кохан обращает внимание, что окончательных данных по количеству урожая еще нет, так уборочная кампания пока продолжается.

"В то же время мы видим, что сои и подсолнечника на 1 сентября было собрано только 44,7% по сравнению таким же периодом прошлого года, – подчеркивает Дмитрий Кохан. – Но необходимо отметить, что уборочная кампания яровых культур в этом году в силу различных причин задержалась и продолжается в некоторых регионах до сих пор".

По словам эксперта, если делать предварительные выводы, то критической ситуации нет, хотя есть проблемы в отдельных регионах.

"Украина для внутреннего потребления необходимо около 8 млн тонн зерна. Этот объем у нас есть и также есть, что экспортировать. Поэтому о росте цен речь пока не идет", – считает представитель ВРА.

Урожай-2020 в Украине: как собирать больше

По словам экспертов, чтобы вывести отечественный агропромышленный комплекс на новые рубежи, нужно:

1. Иметь стратегию развития агропромышленного сектора нашей страны.

2. Восстановить Минагрополитики и всю вертикаль госуправления – от Кабинета министров до местной общины.

3. На законодательном уровне структурировать субъекты хозяйствования на три группы (малые, средние и крупные), после чего в соответствии с этой классификацией прописать среднесрочные программы господдержки, систему налогообложения.

4. Представители АПК должны иметь возможность получать дешевое среднесрочное и долгосрочное финансирование.

5. Открыть и осовременить (та самая диджитилизация) базы данных.

6. Активная европейская и глобальная интеграция украинского АПК.

7. Вывести из тени обработку земли. А ее там, по оценкам, сделанным на основе данных Госгеокадастра, ГФС и Госстата, порядка 14 млн га. И теряет бюджет от этого около 60 млрд грн в год.

8. Внедрить национальную программу орошения, решив вопросы, связанные с подключением к электросети, высокими тарифам на воду для полива, энергосервисными компаниями, которые устанавливают энергосберегающее оборудование на насосные станции по завышенным ценам (покрытие расходов затем ложится на плечи аграриев).

Напомним, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявил, что площади, на которых погибли озимые колосовые, составляют по Украине не менее 600 тыс. га. По его словам, это вдвое больше, чем раньше озвучивало Министерство экономики. К тому же прогнозируется урожайность ниже, чем в прошлом году. Плюс, есть проблемы с получением статистической отчетности по зерновым. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли все так плохо с грядущим урожаем, и что власть должна предпринять, чтобы улучшить ситуацию.

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