Азартный бизнес на дружбе с властью – история компании МСЛ

Любой бизнес в украинских реалиях нуждается, если не в дружбе, то хотя бы в нейтралитете со стороны власть имущих и ООО "М.С.Л." (Молодьспортлото), пожалуй, одно из наиболее ярких тому подтверждений.



Как живет МСЛ во время войны и после легализации рынка азартных игр

Как гласит официальный сайт компании, "МСЛ" — это преемник государственной лотереи "Спортлото" еще советского образца и свою деятельность компания начала как государственная в 1992-м году. Но в 1998-м году пришли частные инвесторы. Но на деятельность компании это никак не повлияло.

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Регулярные видеотрансляции розыгрыша лотерей на главном государственном телеканале (тогда УТ-1) показывали неплохие отношения фирмы с властью. Или во всяком случае, отсутствие конфликтов.

Даже официальный запрет на азартные игры в 2009-м году никак не коснулся "МСЛ", ведь организацию лотерей законодательство не считало азартным мероприятием, которое следует запретить.

Кроме того, в период запрета азартных игр в Украине именно лотереи чувствовали себя лучше всех, выступая такой себе "франшизой" для казино и залов игровых автоматов. Последние официально становились также операторами лотерей, часто под крышей более известных участников рынка. Но в 2014-м году сиутация обострилась настолько, что тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков даже объявил "крестовый поход" против них, также безуспешный.

МСЛ – конфликт с властями

ООО "М.С.Л." вполне неплохо чувствовала себя до 2015 года, пока в полной мере не испытала на себе последствия конфронтации с властью.

В интернете можно найти информацию, что в 2010-м году "МСЛ" хотела организовать лотерею в поддержку будущего Евро-2012 и партнером данного проекта был указан "Альфа-банк".

Тогда проект не был реализован, но о нем вспомнили в 2015-м году, когда на ООО "М.С.Л." были наложены санкции в рамках борьбы с оккупацией россией Крыма. Такие же санкции получил еще один крупный оператор лотерейного рынка Украины – компания "Патриот".

Единственной компанией, которой этих санкций удалось избежать, стала "Украинская национальная лотерея" (УНЛ), которую, как писали "Комментарии", курировал тогдашним народный депутат от Блока Петра Порошенко – Александр Третьяков.

Так близость к власти сыграла против "МСЛ" и продолжалось это долго – 4 года.

Но дело не ограничилось санкциями, в декабре того же 2015 года СБУ открыла уголовное производство в отношении "МСЛ" за якобы имевшее место финансирование терроризма. Правда впоследствии претензии были сняты как несостоятельные.

Компания "МСЛ" постоянно боролась за снятие санкций, мешавших ей работать, и это очень зримо отражалось на госбюджете Украины. Например, в 2013-м году все лотереи в Украине принесли 340 млн грн налогов в госбюджет. А уже в 2015-м году речь шла всего о 26 млн грн.

Неудивительно, что тогдашний глава ГФС Роман Насиров просил Минфин снять санкции с лотерейных операторов, но безуспешно.

Сам "МСЛ" пытался доказать, что по возвращении лицензий и снятию санкций с компании на госбюджет прольется "золотой дождь" в виде 5-6 млрд грн налогов ежегодно.

Согласно данным аналитической системы YouControl, за 2015-й год "МСЛ" аккумулировала порядка 3,5 млрд грн, а в 2015-м выручка компании упала более чем втрое – до 1,1 млрд грн. В 2016-м это было уже менее 400 млн грн, но потом доход несколько вырос.

А с 2019 года ситуация для "МСЛ" изменилась.

МСЛ – дружба с властями

Победу на президентских выборах в 2019-м году Владимира Зеленского компания "МСЛ" может смело заносить себе в актив, ведь теперь уже они начали теснить своего конкурента — "УНЛ". Так, уже в июле того же года "МСЛ" получила контроль над электронной лотерей "Космолот".

Уже тогда многие связали это с фамилией нынешнего народного депутата Украины Даниила Гетманцева, поскольку он владел долей в "МСЛ". Правда официально она была мизерной, к примеру, в 2016-м году это были 0,0198%.

Как рассказывал позднее сам Даниил Гетманцев, что долю в компании он получил во время приватизации компании, в которой работал с 1997 года. Также политик повторяет, что держится от лотерейного рынка в стороне, поскольку признает за собой "конфликт интересов".

МСЛ налоги платит, но на Кипре

Впрочем, кто и в какой степени на самом деле владеет ООО "М.С.Л." наверняка сказать сложно, ведь официально фирма принадлежит EVOLOT LIMITED, зарегистрированной на Кипре еще в 1990-м году, то есть за 8 лет до создания самой "МСЛ" и имеет 9 директоров, из которых, судя по именам, 6 не являются греками.

Из их числа наиболее известны Георгий Ложенко и его сын Тарас. Официально именно Георгий является владельцем 0,04% ООО "М.С.Л.", что позволяет его считать в Украине владельцем компании.

Впрочем, куда интереснее не они, а такая себе Елена Полосенко, владелица 40% ООО "Юримекс", занимающееся деятельностью в сфере права. Дело в том, что она является дочерью Георгия Ложенко, а "Юримекс" занимается юридическим сопровождением "МСЛ", что прямо признавалось Даниилом Гетманцевым.

Более того, сам нардеп заявлял, что продал компанию своему родственнику, когда перешел на госслужбу. Заметим, что 60% "Юримекса" принадлежат Юрию Крайняку, вероятно тому самому родичу политика. То есть "конфликт интересов" признаваемый нардепом, может быть даже глубже, чем он о том говорит.

Ну и наконец, где те самые 5-6 миллиардов гривен налогов, которые Георгий Ложенко обещал бюджету в 2018-м году. Точнее, как он намеревался их обеспечит, если учесть, что ООО "М.С.Л." зарегистрирован в налоговом "раю" Кипра, и позволяет выводить из Украины прибыль без уплаты налогов абсолютно легально.

ООО "М.С.Л." — а есть ли деньги

Если верить данным YouControl, дела "МСЛ" идут все хуже – увеличив выручку до 496 млн грн в 2021-м году (в 2 раза меньше, чем в 2015-м, когда на фирму обрушились санкции), в 2022-м году компания смогла заработать всего 234 млн. грн.

Неудивительно, что стали появляться новости о судах победителей лотерей компании, которые не могут получить свои выигранные деньги. Так, почти год ждал выплаты ему 117 тысяч гривен житель Волынской области.

Хотя мужчина выиграл еще в октябре 2021 года, деньги ему почему-то не платили, а когда началась война сослались уже на военное положение. Тем не менее суд обязал "МСЛ" выплатить весь выигрыш и еще 8 тысяч гривен в виде моральной компенсации.

Еще один игрок, потративший на лотерейные ставки за 3 месяца 60 тысяч гривен, подал иск пытаясь узнать, а есть ли у "МСЛ" деньги выплатить ему выигрыш, если он в конце концов, "сорвет банк".

Бороться с этим в компании решили рассказом о выплаченных за время войны 128 "джек-потах" на сумму в 46,5 млн грн, очевидно для того, чтобы успокоить игроков.

Но как бы эта попытка успокоить игроков не привела к противоположному результату, ведь непубличность, жесткая конкуренция на рынке азартных игр и война, могут и не перевесить имеющуюся поддержку власть имущих.