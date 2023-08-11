Азартный бизнес на дружбе с властью – история компании МСЛ

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Виталий Войчук
Любой
бизнес в украинских реалиях нуждается, если не в
дружбе, то хотя бы в нейтралитете со стороны власть имущих и ООО "М.С.Л."
(Молодьспортлото), пожалуй, одно из наиболее ярких тому подтверждений.
Как живет МСЛ во время войны и после легализации рынка азартных игр
Как
гласит официальный сайт компании, "МСЛ" — это преемник
государственной лотереи "Спортлото" еще советского образца и свою деятельность
компания начала как государственная в 1992-м году. Но в 1998-м году пришли
частные инвесторы. Но на деятельность компании это никак не повлияло.
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Регулярные
видеотрансляции розыгрыша лотерей на главном государственном телеканале (тогда
УТ-1) показывали неплохие отношения фирмы с властью. Или во всяком случае, отсутствие
конфликтов.
Даже
официальный запрет на азартные игры в 2009-м году никак не коснулся "МСЛ", ведь
организацию лотерей законодательство не считало азартным мероприятием, которое
следует запретить.
Кроме того, в период запрета азартных игр в Украине именно лотереи чувствовали себя лучше всех, выступая такой себе "франшизой" для казино и залов игровых автоматов. Последние официально становились также операторами лотерей, часто под крышей более известных участников рынка. Но в 2014-м году сиутация обострилась настолько, что тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков даже объявил "крестовый поход" против них, также безуспешный.
ООО
"М.С.Л." вполне неплохо чувствовала себя до 2015 года, пока в полной мере не
испытала на себе последствия конфронтации с властью.
В
интернете можно найти информацию, что в 2010-м году "МСЛ" хотела организовать
лотерею в поддержку будущего Евро-2012 и партнером данного проекта был указан
"Альфа-банк".
Тогда
проект не был реализован, но о нем вспомнили в 2015-м году, когда на ООО
"М.С.Л." были наложены санкции в рамках борьбы с оккупацией россией Крыма.
Такие же санкции получил еще один крупный оператор лотерейного рынка Украины –
компания "Патриот".
Единственной
компанией, которой этих санкций удалось избежать, стала "Украинская национальная
лотерея" (УНЛ), которую, как писали "Комментарии", курировал
тогдашним народный депутат от Блока Петра Порошенко – Александр Третьяков.
Так
близость к власти сыграла против "МСЛ" и продолжалось это долго – 4 года.
Но
дело не ограничилось санкциями, в декабре того же 2015 года СБУ открыла уголовное производство в отношении
"МСЛ" за якобы имевшее место финансирование терроризма. Правда впоследствии
претензии были сняты как несостоятельные.
Компания
"МСЛ" постоянно боролась за снятие санкций, мешавших ей работать, и это очень
зримо отражалось на госбюджете Украины. Например, в 2013-м году все лотереи в
Украине принесли 340 млн грн налогов в госбюджет. А уже в
2015-м году речь шла всего о 26 млн грн.
Неудивительно,
что тогдашний глава ГФС Роман Насиров просил Минфин снять санкции с лотерейных
операторов, но безуспешно.
Сам
"МСЛ" пытался доказать, что по возвращении лицензий и снятию санкций с компании
на госбюджет прольется "золотой дождь" в виде
5-6 млрд грн налогов ежегодно.
Согласно
данным аналитической системы YouControl, за 2015-й год "МСЛ" аккумулировала порядка
3,5 млрд грн, а в 2015-м выручка компании упала более чем
втрое – до 1,1 млрд грн. В 2016-м это было уже менее 400 млн грн, но потом
доход несколько вырос.
А с 2019 года ситуация для "МСЛ" изменилась.
Победу
на президентских выборах в 2019-м году Владимира Зеленского компания "МСЛ"
может смело заносить себе в актив, ведь теперь уже они начали теснить своего
конкурента — "УНЛ". Так, уже в июле того же года "МСЛ" получила контроль над
электронной лотерей "Космолот".
Уже
тогда многие связали это с фамилией нынешнего народного депутата Украины
Даниила Гетманцева, поскольку он владел долей в "МСЛ". Правда официально она
была мизерной, к примеру, в 2016-м году это были 0,0198%.
Как рассказывал позднее сам Даниил Гетманцев, что долю в компании он получил во время приватизации компании, в которой работал с 1997 года. Также политик повторяет, что держится от лотерейного рынка в стороне, поскольку признает за собой "конфликт интересов".
Впрочем,
кто и в какой степени на самом деле владеет ООО "М.С.Л." наверняка сказать
сложно, ведь официально фирма принадлежит EVOLOT LIMITED, зарегистрированной на
Кипре еще в 1990-м году, то есть за 8 лет до создания самой "МСЛ" и имеет 9
директоров, из которых, судя по именам, 6 не являются греками.
Из
их числа наиболее известны Георгий Ложенко и его сын Тарас. Официально именно
Георгий является владельцем 0,04% ООО "М.С.Л.", что позволяет его считать в
Украине владельцем компании.
Впрочем,
куда интереснее не они, а такая себе Елена Полосенко, владелица 40% ООО "Юримекс",
занимающееся деятельностью в сфере права. Дело в том, что она является дочерью Георгия
Ложенко, а "Юримекс" занимается юридическим сопровождением "МСЛ", что прямо
признавалось Даниилом Гетманцевым.
Более
того, сам нардеп заявлял, что продал компанию своему родственнику, когда
перешел на госслужбу. Заметим, что 60% "Юримекса" принадлежат Юрию Крайняку,
вероятно тому самому родичу политика. То есть "конфликт интересов" признаваемый
нардепом, может быть даже глубже, чем он о том говорит.
Ну и наконец, где те самые 5-6 миллиардов гривен налогов, которые Георгий Ложенко обещал бюджету в 2018-м году. Точнее, как он намеревался их обеспечит, если учесть, что ООО "М.С.Л." зарегистрирован в налоговом "раю" Кипра, и позволяет выводить из Украины прибыль без уплаты налогов абсолютно легально.
Если
верить данным YouControl, дела "МСЛ" идут все хуже – увеличив выручку
до 496 млн грн в 2021-м году (в 2 раза меньше, чем в 2015-м, когда на фирму
обрушились санкции), в 2022-м году компания смогла заработать всего 234 млн.
грн.
Неудивительно,
что стали появляться новости о судах победителей лотерей компании, которые не
могут получить свои выигранные деньги. Так, почти год ждал выплаты ему 117
тысяч гривен житель Волынской области.
Хотя
мужчина выиграл еще в октябре 2021 года, деньги ему почему-то не платили, а
когда началась война сослались уже на военное положение. Тем не менее суд обязал "МСЛ" выплатить
весь выигрыш и еще 8 тысяч гривен в виде моральной компенсации.
Еще
один игрок, потративший на лотерейные ставки за 3 месяца 60 тысяч гривен, подал
иск пытаясь узнать, а есть ли у "МСЛ" деньги выплатить ему выигрыш,
если он в конце концов, "сорвет банк".
Бороться
с этим в компании решили рассказом о выплаченных
за время войны 128 "джек-потах" на сумму в 46,5 млн грн, очевидно для того,
чтобы успокоить игроков.
Но
как бы эта попытка успокоить игроков не привела к противоположному результату, ведь
непубличность, жесткая конкуренция на рынке азартных игр и война, могут и не
перевесить имеющуюся поддержку власть имущих.
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