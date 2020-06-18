«Черная полоса» олигарха: почему Виктор Пинчук терпит неудачу в своих проектах

Виктор Пинчук. Фото: radiosvoboda

Зять второго украинского президента, признанный не только как успешный бизнесмен, но также как щедрый меценат и политический инвестор, олигарх Виктор Пинчук потерял благосклонность Фортуны. Его последние проекты все чаще терпят неудачу, что особенно заметно на примере политики и бизнеса. Журналисты "Комментариев" попытались разобраться, с чем связана черная полоса одного из самых влиятельных людей Украины.

Неудачи Виктора Пинчука: Вакарчук снова сдался без боя

11 июня стало днем повторного "каминг-аута" известного украинского певца, а с 2019 года лидера партии "Голос" и народного депутата Украины Вячеслава Вакарчука. "Поход во власть" стал успешным для партии, которая провела в парламент 20 своих кандидатов, получивших мандаты народных депутатов. Впрочем, особой активности партийцы не проявляли и медленно, но стабильно теряли рейтинг.

Лидер партии Вячеслав Вакарчук принял неожиданное решение, объявив о сложении с себя депутатских полномочий. Сам политик объяснил это тем, что считает свою миссию выполненной. Дескать, партия прошла в парламент и дала альтернативу тем, кто не хотел голосовать ни за Порошенко, ни за Зеленского. Кроме того, своим уходом экс-глава "Голоса" якобы помогает партии избавиться от скандалов, потрясавших политсилу последнее время.

"Также я хотел бы обратиться к персональным своим врагам с очень простым месседжем. Вы можете продолжать безуспешно и бесперспективно лить свою информационную грязь на меня. Если вам это нравится – пожалуйста, мне не жалко. Я снисходительно и философски к этому отношусь. Но! Прекратите двигать мою партию! Поэтому план такой. Я отхожу в сторону, вы со своим дерьмом – со мной, а партия уверенно идет вперед", – заявил Вячеслав Вакарчук на брифинге журналистам.

Несмотря на старания придать своему уходу некое благородство, поступок лидера партии выглядел более чем сомнительно, тем более что 11 сентября 2008 года Вакарчук уже отказывался от мандата народного депутата, полученного им по списку партии "Наша Украина – Народная самооборона".

Свое решение певец тогда объяснил разочарованием в работе парламента, который "не выполнил своей главной роли – создавать представление об Украине как о современном европейском государстве".

Уходя из Рады во второй раз спустя 12 лет, Вячеслав Вакарчук фактически признал свое поражение на политическом фронте. Если на выборах 21 июля 2019 года партия "Голос" получила 5,9% голосов избирателей, то согласно данным Киевского международного института социологии, прозвучавшим 11 июня, поддержать "Голос" готовы лишь 2,3% опрошенных, что однозначно закрывает политсиле дорогу в парламент на следующих выборах.

Пинчук, Сорос, Сенцов и партия на троих

Как показывает опыт ухода Вакарчука 2008 года, от заявления до фактического ухода из ВР может пройти до трех месяцев, хотя сам певец уже назвал свою возможную замену в парламенте. Ею может стать №19 в партийном списке Алина Свидерская, супруга бывшего министра обороны в Кабмине Алексея Гончарука – Андрея Загороднюка. Высшее образование будущий депутат получила сперва в Киево-Могилянской академии, а затем в британском Кембридже. Причем, по словам самой Свидерской, обучение в Англии ей помогла получить стипендия от фонда Сороса. Кроме того, она получала стипендию по программе "Всемирные студии" от Фонда Виктора Пинчука.

Так снова "всплыли" две фамилии людей, которые отечественные СМИ называли "политическими патронами" Вячеслава Вакарчука. Еще в 2018 году сайт "Вести.юа" отмечал синхронность медиаактивности певца, СМИ Виктора Пинчука и общенациональной программы "Новые лидеры", в которой помимо украинского олигарха "засветились" и структуры американского миллиардера.

В 2019 году "Радио Свобода" отмечала наличие в партии "Голос" людей, работавших ранее в структурах Виктора Пинчука и Джорджа Сороса.

"Из этого мы с вами можем сделать вывод, насколько диверсифицированы агенты влияния в самых разных политических силах будущего парламента. Давайте просто посмотрим на статистику появлений господина Вакарчука на каналах господина Пинчука – и статистика даст нам ответ. По моему субъективному мнению, Пинчук так же, как и господин Сорос, влияет на присутствие Святослава Вакарчука в СМИ" – приводили журналисты слова эксперта корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко.

Бывший народный депутат Украины Тарас Черновол, комментируя на своей странице в Facebook решение Вячеслава Вакарчука, прямо назвал "Голос" проектом Виктора Пинчука.

"Слава очень скоро понял, что никакой он не хозяин фракции и партии, что на самом деле "Голос" – лишь один из ресурсов Пинчука и нескольких его союзников в попытках договориться с зеленой властью. Вы заметили, что еще в прошлом году Слава начал стихать. Иногда еще где-то выступал, в том числе и с трибуны в Раде, но все реже и отстраненнее. А потом и вовсе начал пропадать. Все думали, что это только от того, что парню все снова быстро надоело. И это тоже правда, но не вся. Его фактически отстранили от управления фракцией и партией. Реальным руководителем стал циничный Рахманин", – пояснил случившееся Черновол.

"Очередной проект мецената Пинчука накрылся! StarLightMedia на подходе. Плохо все: и с бизнесом, и с политикой, и с ТВ: трубы не покупают, Хиллари и Вакарчук – фиаско, Сенцов – клиника. Виктор Михайлович, может, на варениках в Давосе и контепорари-арт остановиться?", – написал на своей странице в Facebook украинский политик, бывший народный депутат Украины Кирилл Куликов.

Действительно, вскоре после освобождения из заключения в РФ режиссера Олега Сенцова в СМИ отметили интерес Виктора Пинчука к экс-политзаключенному. Сенцову Фонд зятя Кучмы не только купил квартиру в Киеве, но и, по данным "Страны.юа", устроил некие политические смотрины на открытии форума YES (английская аббревиатура от "Ялтинской европейской стратегии) в Киеве. Якобы уже тогда бизнесмен решил сделать новую ставку, так как Вакарчук явно бы "не выстрелил".

Судьба медиабизнеса: туман вокруг возможной сделки Пинчука и Медведчука

Впрочем, не Вакарчуком и "Голосом" едиными. Не менее интересный момент в полосе неудач Виктора Пинчука - судьба его медиахолдинга StarLightMedia, который, по слухам, окончательно превратился в обузу для олигарха.

Уже несколько недель подряд обсуждается информация о том, что российский миллиардер и совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет переговоры с Пинчуком о покупке его телеканалов. Речь о приобретении телеканалов СТБ, ICTV и "Новый", которые входят в медиахолдинг StarLightMedia. Упоминались даже некоторые детали, согласно которым на телеканалах появились российские специалисты, которые проводят оценку состояния активов.

Разговоры о том, что Пинчук продает свои телеканалы, ходят уже больше года, но в качестве покупателей фигурировали политик Виктор Медведчук и энергетический гигант "Газпром". Впрочем, информация о том, что телеканалами заинтересован Фридман, может как раз подтверждать тот факт, что именно кум Владимира Путина приобрел заветные "кнопки" "Старлайт медиа". Имя российского миллиардера же использовано просто для того, чтобы свести на нет длительное обсуждение сделки Пинчука-Медведчука, которое не нужно обеим сторонам.

В этом контексте стоит также вспомнить публикацию соучредителя аналитического центра Украинский институт будущего Анатолия Амелина, о которой писали "Комментарии".

"К холдингу украинских медиа, контролируемых кумом Путина, ближайшие пару недель присоединится второй крупный украинский холдинг. Владельцу которого помимо хорошего ценника дают: доступ на российский рынок труб и очень хорошие кредитные условия в российском банке, который публично все время доказывает, что якобы не российский. Кто это, догадаетесь сами. Понимаете, что ждёт мозги украинцев ближайший год?", - написал Амелин, явно намекая на ту самую сделку Медведчука и Пинчука по телеканалам "Старлайт медиа".

В одном из наших материалов мы уже отмечали, что дыма без огня не бывает, и все регулярно упоминаемые обстоятельства и слухи указывают на желание экс-регионалов и нынешних оппозиционеров во главе с Медведчуком подмять под себя медиарынок Украины.



Неудачи Виктора Пинчука: проблемы на бизнес-фронте

Однако Виктор Пинчук не только и даже не столько политик и меценат, а прежде всего бизнесмен, причем, по данным украинского "Forbes", он занимает вторую строчку в списке самых богатых украинцев с состоянием в 1,4 млрд дол. США.

И вслед за неудачами в политической сфере на Виктора Пинчука обрушились проблемы в сфере его бизнеса.

По итогам 2019 года, как пишет украинский "Forbes", впервые с 2016-го "Интерпайп" оказался в минусе по ключевым направлениям: выплавка стали в 2019 году упала на 4%, до 855 000 тонн, а выпуск труб – на 13%, до 587 000 тонн.

В начале 2020-го дела, разумеется, лучше не пошли. Карантин вызвал как падение производства, так и падение сбыта продукции, что грозит бизнесу олигарха плачевными последствиями. В ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" уже заявили, что за январь-март компания получила 255,882 млн грн. убытков против 812,734 млн грн. прибыли годом ранее.

Также, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на обращение Федерации работодателей Украины президенту Владимиру Зеленскому, в апреле-2020 падение выплавки стали по сравнению с апрелем-2019 в Украине составило 31%, а на "Интерпайп-Сталь" – почти 40%.

Плохи дела и в ферросплавном бизнесе Пинчука, представленном долей в Никопольском заводе ферросплавов через группу EastOne: по итогам 2019 года экспорт украинских ферросплавов упал почти на 8% до 833 тысяч тонн. По итогам января-мая экспорт упал еще на 14% – до 334 тысяч тонн.

Последний удар Пинчуку нанесла Евразийская экономическая комиссия, возобновив действие пошлины в размере 34,2% на цельнокатаные колеса производства предприятий Украины. Производителем последних как раз является "Интерпайп" олигарха, что нанесло его бизнесу дополнительный ущерб.

Плюс ко всему с подачи телеграм-канала "Резидент" на медиарынке Украины заговорили о планах олигарха продать принадлежащий ему крупнейший медиахолдинг Украины "StarLightMedia", объединяющий 6 телеканалов.

Виктор Пинчук и "гламурный национализм"

Впрочем, было бы преждевременным говорить о неминуемом закате позиций Виктора Пинчука, который явно вынужден будет активизироваться на ниве защиты своих интересов.

Так, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призвал преодолеть проблемы на рынке электроэнергии. Месяцем ранее "Интерпайп" просил Президента Украины Владимира Зеленского разобраться с ситуацией, которая сложилась на энергорынке, когда в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на 38%.

Одновременно с этим 28 мая "Укрзализныця" объявила два тендера на поставку цельностальных колес на сумму 1 млрд 973 млн грн. и черновых бандажей на 505 млн грн. производимых как раз предприятиями "Интерпайпа". По мнению СМИ, это может быть некой "компенсацией" убытков Виктора Пинчука от 35%-й пошлины Евразийской экономической комиссии.

Не менее интересно складывается ситуация для олигарха в политике.

Так, неудача проекта партии "Голос", ставшая очевидной после заявления Вячеслава Вакарчука, по словам экспертов, опрошенных "Комментариями", открывает перед Виктором Пинчуком новые пути для продвижения своих интересов в политической сфере. На роль этих выразителей, по общему мнению политологов, лучше всего подходят два человека – уже упомянутый Олег Сенцов и активист, подозреваемый СБУ в умышленном убийстве – Сергей Стерненко.

Так, по словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, Виктор Пинчук просто обязан бороться за сохранение своего влияния в политике, что необходимо для защиты его финансовых активов и у него есть для этого все возможности. Это и деньги, и телеканалы "StarLightMedia" остающиеся под его контролем, несмотря на различные слухи, наличие людей в окружении президента Владимира Зеленского и опытных менеджеров для запуска новых политпроектов.

"Вероятнее всего на смену "Голосу" придет новый политический проект националистического или правого направления, который будет работать в электоральной нише слабеющего "Голоса" и "Свободы". Несмотря на некоторое сходство с "Европейской солидарностью", этот проект будет возглавлять другой человек, поскольку Петр Порошенко из-за его токсичности вследствие скандалов неспособен достичь победы. Скорее всего, в роли лидера будущего политпроекта на смену "Голоса" выступит либо Олег Сенцов, либо Сергей Стерненко", – заявил "Комментариям" Руслан Бортник.

По словам нашего собеседника, скорее всего, новый проект будет создаваться уже в ближайшее время под участие в местных выборах, а уже по их результатам будет приниматься решение о его развертывании в полноценную партию с прицелом на будущие выборы в парламент.

Политолог Андрей Золотарев, напротив, считает, что Виктор Пинчук предпримет попытку реструктурировать партийный бренд "Голоса", поскольку создавать новый политпроект в условиях возможных досрочных выборов в ВР весной будущего года рискованно – может просто не хватить времени "на раскрутку".

"Действия команды Андрея Портнова по оглашению неприятной для Вакарчука информации об уклонении от налогов или участии в корпоративах российских олигархов, несомненно, ускорило решение об уходе из партии, о чем слухи ходили еще с весны. На мой взгляд, изначально "Голос" мог войти в альянс со "Слугой народа" и получить свою долю влияния на политику государства, пойти на объединение с "ЕС", что, правда, несло репутационные риски для политсилы, позиционирующей себя как "новые лица" в политике. Третьим вариантом была работа на электоральной нише "ЕС", что в итоге привело "Голос" к печальному результату", – говорит об изначально непростом выборе "Голоса" собеседник "Комментариев".

При этом Андрей Золотарев также видит в будущих лидерах "Голоса" после его ребрендинга Олега Сенцова или Сергея Стерненко.

"У "Голоса" и "ЕС" есть некая общая электоральная ниша. Собственно, за ее счет сейчас и временно вырос рейтинг "Европейской солидарности", но с учетом личного антирейтинга Петра Порошенко в 60%, шансов поддерживать этот рост у партии нет. И тут становится открытой ниша тех, кто, выступая за "европейский выбор для Украины", не связывает его с Порошенко. Эту нишу может занять реформированный "Голос", который постарается стать более прозападным чем "ЕС", но с опорой на национальные интересы. Такой себе "гламурный национализм". Лидерами этой платформы может стать Олег Сенцов или Сергей Стерненко. Последний сегодня является очень привлекательным объектом для политических инвестиций, и они в него уже пошли – чего стоит один визит в суд в сопровождении сразу пяти адвокатов", – обращает внимание на будущих новых политических игроков Золотарев.

Как мы уже писали ранее, многочисленные слухи и даже факты указывают на то, что на медиарынке Украины грядет большой передел, главными действующими лицами которой могут стать президентская команда и ведущая оппозиционная сила страны. Подробный анализ происходящего на рынке СМИ, ключевым игроков которого является Виктор Пинчук – в материале "Комментариев".



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