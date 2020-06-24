Медиаимперия Виктора Пинчука: кому принадлежат кнопки главных телеканалов Украины

Украинский олигарх Виктор Пинчук. Коллаж: Д. Романюк/comments.ua

Уход из Верховной Рады Святослава Вакарчука, оставившего в тяжелом положении собственную партию "Голос", стал прелюдией к очередному политическому сезону в стране, кульминацией которого станут приближающиеся местные выборы. В украинских реалиях победу на выборах приносят сочетание нескольких факторов. И не последним из них являются медиаресурсы. В списке основных бенефициариев СМИ Украины видное место занимает медиахолдинг "StarLightMedia", объединяющий шесть телеканалов страны и контролируемый зятем второго президента Украины Виктором Пинчуком. Вокруг компании активно ходят слухи о намерении олигарха продать свой главный медиа-актив.



"Комментарии" разобрались что из себя представляет "StarLightMedia", кто является его собственниками и может ли Пинчук потерять влияние в случае продажи своих телеканалов.

Медиаимперия Виктора Пинчука: девять офшоров для четы олигарха

С принятием 3 сентября 2015 года закона №1831 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности средств массовой информации, а также реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания" власть обязала отечественные телеканалы размещать на своих страницах информацию о структуре собственности и владельцах. Уже в 2015 году первые телеканалы начали предоставлять соответствующую информацию Национальному Совету по вопросам телевидения и радиовещания, а также размещать эти данные на собственных сайтах.

Схема собственности основных телеканалов, входящих в медиаимперию Виктора Пинчука (ICTV, Новый и СТБ), однотипна: все они посредством компании "StarLight Media Limited" (остров Кипр) находятся в собственности пучка из 8 фирм, зарегистрированных, главным образом, в офшорных юрисдикциях (Кипр, Сейшелы, Британские Виргинские острова). Эти фирмы формально принадлежат гражданам вполне респектабельных Франции, Швейцарии и США, но действуют как доверенные управляющие дискретных трастов, владельцами которых являются Виктор и Елена Пинчуки.

Как гласят схемы и форма №2 в отчетах телеканалов, структура их собственности однотипна: 8 взаимосвязанных между собой фирм формируют 4 цепочки, каждая из которых владеет по 24,99% уставного капитала "StarLight Media Limited", зарегистрированной на Кипре:





1) Бенджамин Верне, представленный как гражданин Франции и налоговый резидент Швейцарии владеет 100% фирмы "GRAINGER CONSULTANTS LIMITED" зарегистрированной в Гонконге. Она, в свою очередь, владеет 100% фирмы "MOONLIGHT GLOBAL LIMITED", которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах и имеет 24,99% "StarLight Media Limited", Кипр;

2) Кристиан Даер, гражданин Швейцарии, владеет 100% уставного капитала зарегистрированной на Сейшельских островах "GALLEN MANAGEMENT LIMITED". А посредством ее – 100% уставного фонда "CRESTFIELD LIMITED", зарегистрированной на острове Самоа. Но, кроме того – также и 24,99% "StarLight Media Limited", Кипр;

3) Анджело де Риз, также гражданин Швейцарии, владеет 100% "RADNER CONSULTING LIMITED" на Сейшельских островах, которая, в свою очередь, учредила и является владельцем 100% "ROSEADOR OVERSEAS LIMITED" на Британских Виргинских островах. Ей же принадлежат 24,99% "StarLight Media Limited", Кипр;

4) Колин Волкер, который для разнообразия числится в штате Джерси, США, владеет 100% "CORELLA LIMITED" зарегистрированной в Гонконге, которая обладает 100% "MANDICA GLOBAL LIMITED" на все тех же Британских Виргинских островах, а та, в свою очередь – 24,99% "StarLight Media Limited", Кипр.

Как несложно заметить, каждой из цепочек офшорных фирм принадлежит ровно по 24,99% "StarLight Media Limited", что исключает возможность сосредоточения в одних руках блокирующего пакета в 25%+1 акция. Ведь это дает возможность заблокировать решение руководства фирмы.

То ли Виктор и Елена Пинчук не до конца доверяют друг другу, то ли опасаются, что какая-то из фирм их цепочки может выйти из-под контроля… Но так или иначе, они не хотят давать какой-то фирме потенциальный рычаг влияния в виде блокирующего пакета в уставном фонде.

Но вернемся к структуре собственности медиахолдинга Виктора Пинчука и спустимся на уровень ниже: из паутины офшоров – в Украину.

Медиаимперия Виктора Пинчука: один холдинг, одна схема, разные каналы

Вслед за созданием главной структуры – кипрской "StarLight Media Limited", чета Пинчуков озаботилась оформлением собственной медиаимперии, которая объединилась в группу "StarLightMedia".

Юридическим оформлением этой группы является ООО "Старлайт медиа", зарегистрированное 28 января 2005 года в Киеве на улице Паньковского и на 100% принадлежащее кипрской "StarLight Media Limited". Эта структура стала главной в целой россыпи других коммерческих структур, занявших свою нишу в телекоммуникационном бизнесе группы.

Немного в стороне остались телеканалы. Но и тут чета Пинчуков не стала особо мудрствовать, и, создав одну цепочку для "головного" предприятия в лице "StarLight Media Limited", примерно такую же схему использовала для каждого из трех основных каналов своей медиаимперии – ICTV, Новый и СТБ.

Телеканал "СТБ"

Как следует из отчета на сайте телеканала, СТБ принадлежит двум фирмам: ООО "Международный Медиа Центр" (99,83% телеканала) и кипрской компания "Mamton Holdings Limited" (0,17%).





Казалось бы, собственником канала выступает отечественная фирма, однако стоит внимательнее посмотреть на структуру собственников ООО "Международный Медиа Центр" чтобы понять, что это не так.

По данным аналитической платформы YouControl, ООО "Международный Медиа Центр" на 99,9954% находиться в собственности все той же "Mamton Holdings Limite, и еще по 0,0023% ей принадлежат ЧП "Рара-Авис" и ЧП "Фирма "Саджитериен". Обеими ЧП владеет супружеская чета Пинчуков: Елена – 100% ЧП "Рара-Авис", а Виктор – 100% ЧП "Фирма "Саджитериен".

Что касается "Mamton Holdings Limited", то по данным YouControl, фирма зарегистрирована в городе Никосия, Кипр, на улице Фемистокла, на 2-м этаже офисного здания Сентенна билдинг, в офисе 205.

Как гласит реестр кипрских фирм, "Mamton Holdings Limited" была зарегистрирована 29 декабря 2006 года. Ее директор – некий ΜΑΡΩ ΓΡΙΒΑ, а секретарь – фирма "FIDUCIANA SECRETARIES LIMITED". Любопытно, что при этом ΜΑΡΩ ΓΡΙΒΑ является директором 48 (!) фирм, а "FIDUCIANA SECRETARIES LIMITED" исполняет обязанности секретаря и вовсе в 269 фирмах.





Сама "Mamton Holdings Limited" еще в 2012 году фигурировала в списке офшорных компаний Виктора Пинчука, составленном Государственной налоговой службой Украины и опубликованным "Экономической правдой".

Что касается ООО "Международный Медиа Центр", то его директором с 2015 года является Александр Викторович Деркач – эту фамилию мы еще встретим ниже.

Телеканал ICTV

Согласно данным самого телеканала, ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания ICTV" на 100% принадлежит ООО "ТВ Холдинг". Структура же собственности последнего в точности копирует упомянутый выше ООО "Международный Медиа Центр", номинального владельца телеканала "СТБ".





Как и с другим каналом Пинчука, в собственниках "ТВ Холдинга" 3 коммерческие структуры – уже упомянутые ЧП "Рара-Авис" и ЧП "Фирма "Саджитериен", которым принадлежит по 0,0,0015% номинального владельца "СТБ", а также оффшорная компания с Кипра "Benverano Holdings Limited", владеющая 99,997%. Последней нет в списке офшоров Пинчука за 2012 год, но это неважно, ведь она на 100% контролируется кипрской "StarLight Media Limited", которая полностью подконтрольна семье олигарха.

"Новый канал"

И тут Пинчуки не стали придумывать ничего нового: ООО "Новый канал" на 100% принадлежит ООО "НК Холдинг", который, в свою очередь, принадлежит ЧП "Рара-Авис" и ЧП "Фирма "Саджитериен": по 0,00001% и на 99,99999 кипрской "Nebestan Limited". Последняя же снова-таки на 100% является собственностью "StarLight Media Limited" и четы Пинчуков.





Телеканалы М1 и М2

Оригинальность чета Пинчуков проявила лишь при оформлении прав собственности на музыкальные телеканалы М1 и М2, и то лишь потому, что ими они владеют не в одиночку. Как гласят данные с сайта Национального Совета по вопросам телевидению и радиовещанию, оба телеканала принадлежат ООО "Телеодин".





Последний, в свою очередь, также относится к трем коммерческим структурам. ООО "Монолит Экспо" и ООО "Т.Т.Р." принадлежит по 10% капитала, а оставшимися 80% владеет ООО "Телерадиокомпания "Украинский молодежно-музыкальный канал М1".

Проще всего ситуация обстоит с ООО "Т.Т.Р." – оно на 100% находятся в собственности украинского бизнесмена в сфере шоу-бизнеса и народного депутата 4-7 созывов Николая Баграева.

Также все просто с ООО "Монолит Экспо" – им на 100% владеет кипрская компания "Датаракс лимитед", которая, по данным аналитической платформы YouControl, зарегистрирована все в той же кипрской Никосии по улице Микинон, 12. На самом же деле, просто – это только на первый взгляд, о чем чуть ниже.

Владелец 80% телеканалов М1 и М2 ООО "Телерадиокомпания "Украинский молодежно-музыкальный канал М1" основан тремя юридическими и одним физическим лицом. В роли последнего с долей в 49% состоит уже упомянутый Николай Баграев. Какова же судьба остальных 51% или контрольного пакета?

10% принадлежат Елене Пинчук через ЧП "Рара-Авис", 40% – у ООО "Монолит Экспо" а еще 1% – у темной лошадки: ООО "Техномедиа – Р", 100%-м владельцем которого является житель Херсона, некий Виктор Волосюк. На аналитической платформе YouControl упоминаются 27 фирм в сфере рекламы, теле- и радиовещания, аренды недвижимости, производства электроэнергии, охоты и прочих, в разное время связанных с Волосюком. Учитывая некоторое сходство в профессиональных интересах – СМИ и телекоммуникации – и географию ведения бизнеса (Херсон и Киев), не исключено, что Волосюк может быть связан с Николаем Баграевым. Правда, прямых доказательств этому нет.

Но вернемся к ООО "Монолит Экспо", владеющему 10% ООО "Телеодин" и 40% ООО "Телерадиокомпания "Украинский молодежно-музыкальный канал М1". Как уже сказано выше, оно на 100% принадлежит кипрской "Датаракс лимитед", за которой без особого труда виднеется рука все тех же Пинчуков.

Прежде всего, директором "Монолит Экспо" является Александр Деркач, он же руководит и принадлежащим Пинчукам на 100% ООО "Международный Медиа Центр", владеющий 99,83% телеканала "СТБ".

Что касается владельца самого "Монолит Экспо", кипрской "Датаракс лимитед", то учрежденная в 2007 году компания находится под управлением того же ΜΑΡΩ ΓΡΙΒΑ, директора еще 47 фирм, в числе которых и пинчуковская "Mamton Holdings Limited", а секретарем, как и в 268 других фирмах, выступает "FIDUCIANA SECRETARIES LIMITED".

В последней, кстати, директорами числятся девушки ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ и ΓΚΑΝΝΑ XOMENKO, в которых легко узнать наших соотечественниц. Особенно – во втором случае, с настоящей "греческой" фамилией Хоменко.

Телеканал Оце

Зато верность себе олигарх продемонстрировал с телеканалом "Оце", который принадлежит ООО "Хмарочос медиа", которое посредством ООО "Хмарочос холдинг" принадлежит кипрской "Virgonor Limited". Речь о 99,98%, а оставшиеся 0,02% поровну традиционно разделили ЧП "Рара-Авис" и ЧП "Фирма "Саджитериен".





Касательно кипрской компании "Virgonor Limited" также обошлось без сюрпризов – фирма находится в управлении ΜΑΡΩ ΓΡΙΒΑ, а секретарей поставляет все та же "FIDUCIANA SECRETARIES LIMITED".

Медиаимперия Виктора Пинчука: прибыльный бизнес, с привкусом неуплаты налогов

По данным аналитической платформы YouControl, медиабизнес Виктора Пинчука в основном приносит солидную выручку:

– выручка владельца телеканала "СТБ" – ООО "Международный Медиа центр" за 2018 год – составила приблизительно 85-90 тысяч гривен;





– выручка ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания ICTV" за тот же период составила от 810 до 820 млн грн.;





– ООО "Новый канал" – свыше 900 млн грн.;





– ООО "Телеодин" на каналах М1 и М2 смог выручить свыше 130 млн грн.;





– ООО "Хмарочос медиа" – свыше 22 млн грн.





Впрочем, медиабизнес Пинчуков представлен не только телеканалами, но и целой россыпью фирм под единым брендом "StarLight Media", в котором отдельные фирмы занимаются конкретным направлением и зарабатывают для хозяев деньги. К примеру, выручка головной структуры ООО "Старлайт медиа" в 2018 году превысила 180 млн грн., выручка ООО "Старлайт сейлз" на рекламе составила порядка 90 млн грн., ООО "Старлайт диджитал", осуществляющее деятельность в сфере Интернет-технологий, выручила порядка 110 млн грн., ООО "Старлайтс филмс" на производстве телепродукции выручило порядка 45 млн грн., выручка ООО "Старлайтс Рентал" на сдаче в аренду съемочного оборудования составил 87 млн грн., ООО "Старлайт развлечения" выручило на рекламе до 23 млн грн.

Впрочем, поскольку речь идет о выручке компаний, то о сумме личных доходов их владельцев – четы Пинчуков, да и о том, был ли он вообще – неизвестно.

Казалось бы, как же так? Ведь речь идет о выручке в сотни миллионов гривен! Но дело в том, что еще 6 лет назад все бизнес-структуры медиаимперии Пинчуков фигурировали в уголовном производстве № 42014000000000283 от 15 апреля 2014 года. Компании олигарха наряду с сотнями других оказались в списке коммерческих структур, к налоговой информации которых хотели получить доступ следователи Генеральной прокуратуры Украины. Тогда речь шла о подозрении экс-министра по налогам и сборам Украины Александра Клименко в нанесении ущерба госказне на 126 млн грн за счет нежелания расследовать уклонение этих предприятий от налогов.

Впрочем, это уголовное производство является, по сути, единственным, в котором замешаны бизнес-структуры Пинчука из его медиаимперии. С тех пор сведений о судьбе этого уголовного производства нет никаких.



Как ранее писали "Комментарии", проекты Виктора Пинчука все чаще терпят неудачу, что особенно заметно на примере политики и бизнеса. Журналисты нашего издания попытались разобраться, с чем связана черная полоса одного из самых влиятельных людей Украины.

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