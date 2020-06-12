От списка "Форбс" до забвения: история неудачливого бизнесмена Александра Гринько

Несколько дней назад культовый журнал "Форбс" вернулся в Украину и впервые с 2016 года дал свежий и точный список отечественных миллионеров. В нем есть как старожилы – так называемые акулы украинского бизнеса, так и молодые, прорывные, инновационные люди – самостоятельно заработавшие сотни миллионов собственным умом и хваткой. Но список "Форбс" всегда ценился во всем мире не только рейтингом как таковым, он еще позволяет отслеживать неудачников. Тех, кто сиюминутно зарабатывает (или приобретает мошенническим путем) некую сумму денег и быстро их теряет из-за неумения распоряжаться финансами.



Яркий тому пример – харьковчанин Александр Гринько, ныне не удостоенный даже нескольких слов от авторитетного издания. А ведь еще в 2012 году он засветился на 169-й позиции рейтинга. Хотя опытный финансовый обозреватель уже тогда мог оценить перспективу Гринько, ведь всего через год после появления в рядах "миллионеров", его стали упоминать в негативном контексте в прессе. Журналисты откровенно насмехались над "специалистом" в сфере недвижимости, который попался на удочку мошенников, захотев купить несколько магазинов на Крещатике за 60 млн грн.

В поисках возможной выгоды, Александр Гринько в 2006 году стал членом "Партии регионов" – самой влиятельной на тот момент политической силы страны. По слухам, на заре накопления своих стартовых капиталов Гринько однажды удачно сработал на почве присвоения имущества. Речь идет о предприятиях экс-губернатора Харьковской области Евгения Кушнарева, которые Гринько, по сути, охранял. В частности – об "Укргаздобыче", присвоение которого существенно укрепило состоятельность бизнесмена.

Различные источники по Харькову твердили о том, что предприятие должно было достаться семье убитого Кушнарева, которого называли "если не первым, то и не вторым" человеком в "Партии регионов". Находящийся на пике политического признания Евгений Кушнарев ("Партия регионов" победила на парламентских выборах и стала активно поглощать власть в стране) одним выстрелом был вычеркнут как из будущих политических раскладов, так и из финансовых. Гринько же быстро сориентировался на местности и провернул сделку по "Укргаздобыче". Впрочем, кейс с данным предприятием с тех пор так и остался единственным успешным для него.

Напомним, что продажа "Укргаздобычи" также шла долго – сделка не закрывалась из-за ряда юридических неточностей, которые стоили немало нервных клеток Вадиму Новинскому, купившему предприятие за 170 млн у.е. Впоследствии стало известно, что юридические неурядицы были спровоцированы самим Гринько, в свое время окончившим Харьковский юридический вуз, и организовавший две юрфирмы – ООО "ЮФ "Украина" и ООО "Юридическая услуга". Как бы там ни было, но Новинский с Гринько больше никогда не имел дела на публичном уровне. Также, как и бывший партнер Гринько по Morgan Gas Limited (владевшей 100% акций "Укргаздобычи") Игорь Воронов. В бизнес-среде говорят, что эта сделка закрепила за Гринько негативный образ.

Стоит отметить, что на полосы газет Александр Гринько впервые попал вовсе не после фиаско с магазинами на Крещатике. Еще за несколько лет до этого, в 2007 году, будущий депутат Харьковского горсовета был уличен в незаконном завладении 12 960 грн. По словам харьковчан, он якобы собрал с жителей своего округа по 48 грн на телефонизацию района. "Провода" так и не были протянуты в дома жителей, что последних сильно возмутило и именно поэтому скандал осветили даже в национальных СМИ. Информации о том, что депутат вернул деньги, не было.

В связи с этим возникает логичный вопрос – как инвестировал свои накопленные капиталы Гринько. К примеру, в Реестре судебных решений можно найти постановления судов о привлечении Гринько к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Гринько также оказывался в центре многочисленных судебных разбирательств и во время своих бизнес-похождений. Менее, чем за три года после взлета в "Форбс", он создал целую сеть предприятий (всего мы насчитали 43 фирмы).

Все предприятия, созданные Гринько (и\или его родными, близкими людьми, подругами и подельниками) зарегистрированы по одним и тем же адресам, с использованием одинаковых номеров телефонов, являются участниками (бенефициарами) друг у друга, часто имеет в штате одного, максимум 2-3 человек, и все время не платят по счетам – не важно, это плата за аренду, или же налоги государству.

В течение нескольких месяцев создавались подряд несколько ООО, которые были на 100% учредителями других ООО с аналогичным видом деятельности. А если не успевали создавать новое предприятие, то перепрофилировалось "старое", даже если оно совсем "не подходило" по названию. В той или иной мере по предприятиям "кочуют" (иногда сменяя друг друга) сам Александр Гринько, его мама – Раиса Гринько, в некоторых предприятиях "засвечена" даже дочь – Карина Гринько, нынешняя гражданская супруга Елена Тинькевич, и несколько подельников – Анна Киприч, Петр Куценко, Ольга Липак.

Практически все фирмы находятся по своим ЕДРПОУ в Реестре судебных решений, что может свидетельствовать о систематическом нарушении закона. Можно предположить, что это либо фирмы-однодневки, либо "прокладки" для отмывания денег, либо "прикрытие" для влиятельных людей. Так, например, телефонный номер +38057-7311300, который указан в качестве контактного для ряда жилищно-строительных кооперативов, и других фирм Гринько, также является телефоном ПАО "Харьковский научно-исследовательский и проектный институт "Энергоатомтехника". Бенефициарами ПАО значатся Александр Гринько и экс-заместитель председателя Харьковского облсовета Людмила Давыдова.

Для описания общей схемы фиктивных предприятий, в которых фигурирует имя Гринько, приведем несколько примеров.

Одно из самых ранних предприятий ООО "ЮФ "Украина" – учредитель Александр Гринько (дата регистрации 26.06.1997), сегодня подписант – Анна Киприч, а среди учредителей – Елена Тинькевич. Среди видов деятельности есть и такой КВЕД, как "68.20 – Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". Не критично как для юрфирмы, но все же примечательный факт.

ООО "АЛЬФА". Среди учредителей – сам Гринько и ООО "ЮФ "УКРАИНА". Руководитель – Карина Гринько. Конечный бенефициар – Елена Тинькевич. Деятельность – тоже КВЕД 68.20. Налоговый долг – 43 731 грн. Предприятие фигурирует в десятках уголовных и хозяйственных судебных разбирательств

ФЛП Гринько Александр Иванович. КВЕД 68.20. Налоговый долг по состоянию на май 2020 года – 936.94 грн.

ЧП "ПАН+". Учредитель – ООО "Кафе Театральное" (уполномоченное лицо – Петр Куценко). Уполномоченное лицо – Карина Гринько. Конечный бенефициар – Александр Гринько. КВЕД – 68.20. Налоговый долг – 14 266 грн. Предприятие было ответчиком в суде перед Харьковским горсоветом (задолжало за аренду более 215 000 грн).

ООО "НАНОМЕДЦЕНТР-ХАРЬКОВ". Уполномоченное лицо – Карина Гринько. Среди учредителей – Елена Тинькевич. КВЕД – 68.20. Тоже злостный неплательщик арендной платы.

ЧП "ЄВЕ-ГРУП". Уполномоченное лицо – Петр Куценко. Учредитель – Александр Гринько. КВЕД – 68.20.

ЧП "Юридическая услуга". Тоже операции с недвижимостью. Связка руководства тоже старая – Куценко и Гринько.

ООО "Бравия 2010". Учредитель – Елена Тинькевич. КВЕД – 68.20. Уполномоченное лицо – Карина Гринько.

ООО "ДАБЛ-ИНВЕСТ ГРУП". Учредители – Елена Тинькевич и Ольга Липак. Руководитель – Ольга Липак. КВЕД 68.20.

По номеру телефона +380955445929, указанному как основной в ООО "Дабл-Инвест Груп", в системе Youcontrol находится еще одно интересное предприятие – ООО "ТЕССКО", где один из учредителей тоже Елена Тинькевич, КВЕД 68.20. Представители этого ООО вообще завсегдатаи судебных разборок. То Запорожский окружной административный суд отменит незаконную регистрацию недвижимости, на которую положит глаз Гринько и сотоварищи. То Печерский районный суд г. Киева отменит договор купли-продажи нежилых помещений. Причем основание отмены договора следует процитировать отдельно: "В зв'язку із тим, що свідоцтво про право власності від 12.12.2012, видане Головним управлінням комунальної власності м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради на підставі Наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 10 грудня 2012р. №1727-С/КІ, відповідно до якого ТОВ "ТЕССКО" належать нежилі приміщення НОМЕР_2 та НОМЕР_3, загальною площею 348 кв.м., видане на підставі підроблених документів, тому у суду є підстави для визнання його недійсним".

И таких предприятий еще десятки. Все – с долгами по налогам, многолетними судебными разбирательствами, и систематическими неплатежами.

Доходит и до смешного: иногда, чтобы легализировать сделки с недвижимостью Гринько даже приходиться подставлять под суд собственную гражданскую супругу. Так, в этом решении "за ипотечное" имущество и сам Александр Гринько, и Елена Тинькевич выступают как ответчик и истец соответственно.

Добавим, что Гринько числится еще и учредителем "Религиозной громады Преподобного Антония Великого Харьковской епархии Украинской Православной церкви".

Совсем недавно по харьковским онлайн-порталам прошла информация о том, что Александр Гринько вместе с Раисой Гринько и Петром Куценко выступили учредителями ЖСК "Тихий квартал", которому бесплатно отдали больше гектара городской земли в центре Харькова на пр. Науки) возле станции метро "Ботанический сад", то есть в одном из самых дорогих районов города. Однако, по иску прокуратуры суд вернул землю этого ЖСК в собственность города из-за грубых нарушений закона при ее выделении.

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