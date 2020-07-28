Внешние лоббисты в Нафтогазе: чьи интересы защищают "независимые" иностранцы

Бывший вице-президент США Джо Байден и член набсовета "Нафтогаза" Амос Хохштайн

Продления контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и сохранение его зарплаты ещё недавно возмущало экспертную среду. Но нападки от медиа и политиков разбиваются о Коболева как о ширму, за которой спрятаны реальные ускоряющиеся иностранные интересы в украинской газовой сфере. Сфокусироваться на этой теме вдохновляет и продолжающаяся рокировка в Нафтогазе: уход Юрия Витренко и Андрея Фаворова, с одновременным назначением двух представителей Shell – финансиста Петруса ван Дрила и управленца Отто Ватерландера.



Вместе с ними иностранцев в Нафтогазе стало шестеро. Каких же последствий ожидать от стратегии иностранного вытеснения, кроме чисто заместительных? Какие интересы лоббируют "независимые" представители? Рассмотрим каждого по порядку.

Людо Ван дер Хейден: самый "свежий" и самый важный

Людо Ван дер Хейден последним пришел в набсовет Нафтогаза, но именно с него следует начать. Именно в его идеологии реформатства кроется причина наличия иностранцев во всех госпредприятиях Украины. Может потому он и был тихо и скромно назначен вместо Стива Хейсома. Тот ушел в пивной бизнес, занявшись им у себя на родине в Канаде.

В этом случае нам представили Людо Ван дер Хейдена чуть ли не как чистого теоретика корпоративного управления, незапятнанного сверхприбылями в сфере газового бизнеса. Начав как математик, сегодня Людо – авторитет среди тренеров и бизнес-управленцев высшего звена. Прославился как соучредитель международного института (INSEAD) по обучению корпоративному управлению. Но как раз в этой его научной и преподавательской деятельности и скрыт лоббизм внешних интересов.

Под влиянием господина Людо в мире продвигается реформа корпоративного управления, и при его участии в Украине открыт профильный бизнес-институт "Украинская академия корпоративного управления". В одном из интервью Людо признался, что вечный экспат Украины – Айварас Абромавичус (как и Адомас Аудицкас, член набсовета "Укрзалізниці"), были его студентами в программе обучения INSEAD.

Именно Абромавичус с Аудицкасом запустили реформу корпоративного управления в Украине (после аналогичного эксперимента в Литве). Конкретно Айварас предложил Людо открыть украинский филиал академии.

Людо согласился: "Я читаю вводный курс, то есть рассказываю о корпоративном управлении, представляю тему". Но это не научный альтруизм. Заявленная как некоммерческая общественная организация, академия имеет свой прайс от 3 тыс. евро.

Кроме того, по правилам корпоративного управления, которые пропагандирует Людо, среди членов Набсоветов не должно быть заинтересованностей и связей: ни касающихся бизнеса, ни личных или корпоративных. Но как циничное противоречие этому – в его Академии целый клубок взаимных и внешних интересов.





Кроме Абромавичуса, соучредителями стали: Андрей Бойцун – автор концепции реформы корпоративного управления "Нафтогаза" в 2014-м и плана действий по корпоративному управлению этой компании в 2015 году. Этот план стал основой для создания первого иностранного набсовета в этой украинской госкомпании.

Также в набсовете Академии присутствовал Андрей Бондарь –управляющий партнер украинского филиала международной компании Odgers Berndtson по поиску руководящего персонала. Главный ее офис находится в Лондоне. Именно Бондарь искал персоналии в набсовет Нафтогаза.

Со стороны Украины в академии представлена также Елена Волошина – руководитель деятельности IFC – от Группы Всемирного банка в Украине. В 2003-2004 годах IFC запустило финансирование проектов по реформе корпоративного управления госпредприятий через Набсоветы.

В 2018 к набсовету Академии присоединилась и Екатерина Рожкова из НБУ.

Ещё одна женщина в набсовете – главный исполнительный директор Horizon Capital, "канадійка" Елена Кошарная, соратница Натальи Яресько. В отношении нашей проблемы Horizon Capital как раз и финансировал процесс подбора кадров Набсовета "Нафтогаза" Андреем Бондарем.

К слову, из Horizon Capital в госсектор вошла Оксана Маркарова. В нарушение правил по независимым членам Набсоветов, Маркарова одновременно была не только министром финансов, и членом Набсоветов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "ПриватБанка". Кроме того, она занимала ещё и пост зампредседателя комиссии по назначениям, которая утверждала членов Набсоветов госпредприятий, проверяя их независимость и отсутствие внешнего и внутреннего лоббизма. Таким образом выходит, что Маркарова проверяла в назначениях сама себя.

Не забудем и Оляну Гордиенко – директора по корпоративному управлению группы ICU (торговля ценными бумагами) и теперешнего главу набсовета Украэксимбанка. Она – разработчик законов о корпоративном (иностранном) управлении и, пожалуй, единственная, кто честно прописал в своих научных изысках, что цель реформы корпоративного управления – приватизация госпредприятий.

Из иностранцев в институте Людо присутствует Брайан Бест из Dragon Capital Томаша Фиалы. Его супруга Наталья Бест – постоянный член команды Абрамавичуса и экс вице-президент в Horizon Capital Кошарной-Яресько…

Из структуры Фиалы вышли тот же Андрей Бойцун – в прошлом главный экономист Dragon Capital. А также Юлия Ковалив (состоящая в набсовете упоминаемой академии и экс глава Набсовета Нафтогаза) – супруга Яремы Ковалива, связанного с Dragon Capital через Arricano Real Estate – девелопера крупных развлекательных и торговых центров, которые скупает Фиала.

Участвовал в запуске академии и бывший управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. О зарплатах Коболева высказывался лаконично: "Если есть кто-то, кто может выполнять эту работу лучше за меньшую плату, наймите их". Также он лоббировал регулярное увеличение сумм револьверных кредитов от ЕБРР для прибыльного Нафтогаза (на закупку газа). Называл позором тот факт, что у нас не добывают сланцевый газ от Shell и Chevron. Выступал за приватизацию "ПриватБанка" и внедрение "иностранного набсовета" в "Ощадбанке" с дальнейшей приватизацией.

Теперь его заменил Маттео Патроне, который не переживает по поводу смены президента. "Реформы все равно продолжатся при любой власти, потому что Украина тесно связана международными финансовыми институтами. А если произойдет попытка пересмотреть отношения с корпоративным управлением и набсоветом Нафтогаза – будут приняты не очень приятные для Украины меры" – предупреждает господин Патроне.





Как и Маркарова, и Бойцун, господин Патроне входил в состав членов спецкомиссии по назначениям ведущих госпредприятий Украины. И что важно – он тоже ученик Людо Ван дер Хейдена, так как получил степень MBA в INSEAD.

Всех академистов корпоративного реформирования объединяет мнение, что в Украине слишком много природных монополий и предприятий в госсекторе: "Идея создания Академии возникла, когда мы столкнулись с проблемой поиска членов набсоветов, которые могли бы осуществить трансформацию крупных госпредприятий. Именно поэтому так важно найти правильных людей для наблюдательного совета" – признавался Франсис Малиж.





Подготовкой и подбором таких правильных людей и занимается Академия корпоративного управления Абрамавичуса и "наблюдательного теоретика" Нафтогаза господина Людо. Вторая сторона функционала Академии – создание законодательных и нормативных актов для внедрения корпоративного управления во всех госкомпаниях Украины. Кроме прочего, этот независимый член набсовета не только теоретик, как описано в его профиле на сайте Нафтогаза.

Людо Ван дер Хейден председательствует в Seisquare – фирме по разработке программного обеспечения для разведки и добычи нефти и газа. То есть он обеспечен прибылью не от узкопрофильного предприятия, а от востребованности этого оборудования многими газодобывающими компаниями. Кроме того, Людо получает прибыль от участия в Набсовете международной инвестиционной компании Bencis Capital Partners, которая специализируется на стартапах с оборотом, начиная минимум от 50 млн евро. А это прибыльные практичные бизнесы: медицинские комплектующие – датчики, катетеры, стенты, клапаны, пластиковые упаковки, бочки и контейнеры для глобальных клиентов фармацевтики, пищевой промышленности и химии. Плюс морепродукты, конфеты и кондитерские изделия. Несмотря на всемирную борьбу с полиэтиленом, Bencis вложилась в сеть производства полиэтиленовой пленки в Украине, Венгрии и Румынии.

Самый узнаваемый в ЕС продукт этой инвесткомпании – международная сеть аптек "Медсен" и уникальные камеры промышленного наблюдения. География инвестиций – Нидерланды, Германия, Скандинавия, Британия, Италия, Франция, Испания, Бельгия, Хорватия, Австрия, Польша, Украина. И, конечно, Людо Ван дер Хейден получает деньги за работу в Набсовете украинского Нафтогаза.

Во главу угла проблемы украинского управления он ставит не коррупцию и не людей, а недостаточность приватизированных предприятий. Выступает за либеральный капитализм и против профсоюзов рабочих и забастовок, приводя как негативный пример Францию с её профсоюзным движением.

"Это не оптимальные трудовые отношения", – считает Людо.

По поводу возмущения высокими зарплатами и премиями в Нафтогазе он резюмирует: "Это одна из причин, почему в Европе государство считается не самым лучшим владельцем: оно обычно платит недостаточно".

Амос Хохштайн: газовый дипломат, неудобный для Трампа

Именно о его судьбе в Нафтогазе переживали американские республиканцы и демократы одновременно. Только по-разному. В "плёнках Деркача" Байден просил Порошенко не трогать господина Амоса. И его же в "пленках Зеленского" как раз хотели снять представители Трампа. А именно – продвигалось расследование Руди Джулиани по спекуляциям семьи Байденов на украинском газовом рынке. По мнению Джулиани, Хохштайн мешал такому расследованию в Украине, и он же мог прикрывать схему переплат на европейском реверсе газа российского.

Многие предполагают, что из-за давления на Зеленского в вопросе состава набсовета Нафтогаза ушел в отставку министр энергетики США Рик Перри. Сам он говорит, что только давал рекомендации: расширить состав Набсовета и поменять именно Хохштайна на "своего" представителя.





На сегодня Хохштайн остаётся в Набсовете, можно сказать, результативно: дело Байдена-младшего никто не расследует, а возвращение "Роттердам+" прописано правительством Шмыгаля в меморандуме с МВФ. Как говорят в таких случаях – это "чудесный сплав" между демократами и "европейскими" деньгами.

Не удивительно, ведь Хахштайн – успешный лоббист именно на внешнеполитических должностях. Участвуя в продвижении законов от Демократической партии США, Хахштайн зарекомендовал себя как переговорщик. Этот талант обеспечил ему место в совете директоров Атлантического совета и Американо-Индийского делового совета. Спорно назвать его узким специалистом в какой-либо части газовой профессиональной сферы. И в Нафтогазе он также присутствует как газовый дипломат и энергетический лоббист. Можно сказать – официально.





Неофициальная же сторона его деятельности связана с энергетической международной разведкой. На Ближнем Востоке он вредил деятельности производственных нефтяных линий ИГИЛ, инициировал санкции против Ирана, укреплял энергетические контакты между США и Китаем, проводил инвестиционные разведки на месторождениях в Латинской Америке. Успешно продвигал энергетические интересы США в Карибском бассейне, Израиле, Иордании и Турции. Ещё ранее он вел переговоры с Азербайджаном по энергетике, и уговаривал многие европейские государства отказаться от Северного потока-2. Известна его цитата о контактах с представителями Газпрома: "Когда вы начинаете вести дела с российскими энергетическими компаниями, такими как "Газпром" или "Сибур", вы не просто ложитесь спать в этой компании. Вы ложитесь в постель с российским государством".

В Украине у него пролонгация предыдущей миссии – увести Нафтогаз от влияния Газпрома и максимально способствовать привлечению американских инвесторов в украинскую энергетическую сферу. И хотя сам он является поклонником возобновляемой энергии, ещё одной не афишируемой миссией остается продвижение сланцевого бизнеса в Украине.

Кроме набсовета Нафтогаза местом его трудоустройства является молодая частная газовая компания Tellurian по международной торговле сжиженным газом, где он работает вице-президентом по маркетингу. Так что уходить ему есть куда в случае чего.

Газовые интересы Бруно Лескуа

Французский бизнесмен Бруно Лескуа имеет более чем 40-летний опыт управления финансовыми и нефтегазовыми структурами. Своим “пенсионным” аккуратным внешним видом производит впечатление образца классической порядочности и седовласой независимости. Однако упоминание о его многопрофильной занятости в прошедшем времени – не совсем корректно. На данный момент Брюно занимает пост председателя в международной EDF Peninsule Iberique по возобновляемым источникам энергии. Также является главным исполнительным директором в дочерней EDF International SAS по транспортировке и добыче газа внутри Европы. Вице-президент в крупнейшей атомно-энерго-генерирующей группе Electricité de France SA.

Бруно Лусуа возглавляет Méditerranéen de l'Energie – средиземноморскую ассоциацию 16 стран по добыче и транспортировке углеводородов на международные рынки, а также Fenice Qualità per l'Ambiente SpA (Edison SpA) – компанию по внедрению и обслуживанию экологических энергоэффективных технологий.

Сотрудничает с итальянскими коллегами в сфере коммунальных услуг и снабжению электроэнергией в таких компаниях как Edipower SpA и А2А.

Особенно заинтересован в успехе компании Dunkerque LNG SAS по добыче природного газа на французской платформе в Дюнкерке. Там он в членах наблюдательных директоров, как и в Украине.

К вопросу о связанных интересах, которые могут оказаться лоббированием. В 2014 году Лескьор возглавлял французскую EDF Trading, поставлявшую газ в Украину.





На что следует обратить внимание? Многие европейские компании заинтересованы осуществлять нам поставки из европейских газовых хабов. Конкурс почти всегда выигрывают французы и немцы. В 2018 Нафтогаз покупал газ от 18 западно-европейских поставщиков на 7 млрд. куб. Без учета поставок из Восточной Европы – Словакии, Венгрии и Польши.

Может показаться, что господин Лескуа не имеет непосредственного отношения к какому-либо конкретному французскому поставщику газа в Украину. Но в Набсовете он ради реформы и адаптации Нафтогаза к европейским рынкам и европейским ценам. Могут ли европейские поставщики объединяться в некие синдикатные сговоры ради экспансии на новые рынки – вопрос уже давно не спорный. Но заинтересованность господина Лескуа в покупке нами газа в общем европейском хабе стоит учитывать.

Клэр Споттисвуд и сомнительный бэкграунд в британской прессе

Клэр Споттисвуд – британка, которая прославилась в прессе своей страны. Особый скандал разгорелся после самоубийства в 2002 Клиффорда Бакстера, соучредителя американской Enron Corporation. Клер руководила Azurix – филиалом этой корпорации по водоснабжению. Но за месяц до финансовой катастрофы корпорации Enron спешно покинула пост вице-президента. Из презентационных специализированных профилей мадам Клэр это место работы удалено, но медийный след остался.

Если говорить конкретно, то за месяц до банкротства Enron акции компании Azurix резко упали: с 19 до 7 долларов. Британская пресса уличила её в сокрытии надвигающейся катастрофы и бегстве из компании. В результате чего без предупреждения были внезапно уволены тысячи сотрудников. Споттисвуд оправдывалась, что ничего не знала. Что довольно странно, учитывая ее должность вице-президента.

Также акции падали в государственной Ofgas, когда в британской прессе поднимался вопрос о том, куда ушли деньги акционеров компании. Тогда перед коллапсом неплатежеспособности оказались Spark Energy, Economy Energy, URE Energy и Eversmart и Extra Energy. Все эти компании были образованы под руководством Клэр Споттисвуд после разделения (реформирования) ею национального британского регулятора British Energy.

Также британские потребители запомнили сбой в обслуживании своих электрических котлов компании FlowGroup. Акции, соответственно, тоже падали.

Клэр вообще известный разделитель. Или, как сегодня модно говорить, "амбандлер". Реформировала британский государственный Ofgas, подобно Гонтаревой реформировала британский банковский сектор и продолжает пропагандировать реформы в Лондонской школе бизнеса и в профильных министерствах.





К слову сказать, после разделения британский British Gas прекратил своё существование. Это же, в итоге, ждёт и Нафтогаз. И секрет кроется не в политике Клэр. Но выгодно ли ей упразднять Нафтогаз, где она на зарплате в Наблюдательном совете и может под прикрытием должности лоббировать внешние интересы?

Кроме того, её присутствие в этих интересах не ограничивается только газовой сферой. Она курирует частный пенсионный фонд Just Group plc, получает доход от бизнеса "умного дома" Llika plc, и британской платежной системы Payments UK. Состоит в совете директоров Flowgroup по производству электрических котлов и в международной компании эксплуатации разгрузочных судов и хранилищ BW Offshore. Также является исполнительным директором в международной ирландской Tullow по разведке нефти по всему миру. Кроме того, она – исполнительный директор в EnQuest – компании по международной нефтеразведке и добыче. Получает доход от нигерийской нефти в Seven Energy. С января 2019-го стала председателем Xoserve – центрального поставщика газа Великобритании.

В Украине открыт филиал созданной ею международной охранной компании по комплексной безопасности G4S plc с главным офисом в Лондоне.

Более важно, что сейчас Клэр также председатель в международной экспертной компании в газовой сфере – Gas Strategies Limited. Основные функции, среди прочих – поставка газа.

След корпорации Shell: Петрус ван Дрил и Отто Ватерландер

Последними в Нафтогаз пришли сразу два представителя корпорации Shell: Петрус ван Дрил и Отто Ватерландер. Это не члены набсовета, но их функционал будет более активным. Какой результат в Нафтогазе прогнозируют их профессиональные качества?

Петрус – финансист, но не простой. Он и сейчас входит в совет директоров отдельной структуры в Shell – Shell International Finance BV, которая образована с целью выпуска долговых ценных бумаг для погашения существующих кредитных линий, рефинансирования задолженности компании и приобретения новых активов.

По сути – это инструмент удержания компании на плаву в любой кризисной ситуации. Потому, будучи назначенным в Нафтогаз, Петрус остается в составе директоров Shell Finance BV. Его обязанности в Нафтогазе обозначены очень многообразно и расплывчато. У Отто Ватерландера более конкретно – он будет ускорять реформы Нафтогаза сразу на двух должностях: исполнительного директора и директора по трансформации.





Как видим, если раньше на "черновой работе" в Нафтогазе оставляли представителей местных компрадорских элит, то теперь ускорение реформ иностранцы доверяют только своим. И не зря – тот же уволенный Фаворов открыто высказывался против решений Отто Ватерландера по бесконечному делению подразделений Нафтогаза.

Чтобы понять сверхзадачи присутствия новых иностранцев, лучше поинтересоваться теми компаниями, в которых продолжают числиться и получать зарплаты эти новые назначенцы.

Ситуация на нефтяном и газовом рынках обрушила активы той же Shell на миллиарды долларов. Это же случилось и с British Petroleum. Гендиректор Shell Бен ванн Берден сократил расходы и дивиденды компании (впервые с времен Второй мировой) и компания до сих пор в долгах после покупки в 2015 BG Group на 53 млрд долларов. Пропагандируемые климатические изменения стимулируют лидеров рынка осуществлять так называемый энергетический переход. И очень часто это не экологические инициативы, а устранение мелких конкурентов в других странах.

"Если вы хотите выжить в новых условиях, то придется сократить потребление углеводородной энергии. А для этого необходимы драконовские меры за счет потребителей. Если вы хотите "избавиться" от нефти и газа – вам нужно запереть людей и закрыть экономику", – признался Бен ван Берден.





Вот вам и "секрет коронавируса" – все как всегда за счет плебса, мелкого бизнеса и конкурентов. Но это не впервые для Shell. В своё время ради выживания она сотрудничала и с III Рейхом, и с диктаторами африканского континента.

Но сейчас лидерам и монополистам энергорынка, таким как Shell, нужно возвращаться к поиску новых точек добычи. Как помним, программа Нафтогаза 20/20 по увеличению собственной добычи была провалена. Прекрасный повод начать новые активности в этой сфере под управлением новых иностранцев в Нафтогазе.

По мнению политолога Тараса Загороднего, представители Shell пролоббированы как раз британкой Клер Споттисвуд.

"И при "успешном банкротстве" Натфогаза внешним конкурентам даже не надо будет вкладываться в разработку новых месторождений. Потому что это всегда риск. Достаточно стать новым монополистом на украинском рынке и повышать нам цены бесконечно. Потому что их зарплаты привязаны к прибыли компании. Иностранцы могут быть в набсоветах, если они приносят нам новые технологии, инвестиции. И не на зарплате. У нас же контракт членов набсовета подписан не с государством-собственником в лице правительства, как и положено по правилам корпоративного управления. Контракт подписан с правлением в лице Коболева. В таком случае они никому не обязаны разглашать свои внутренние коррупционные тайны. Это конфликт интересов, цинично нарушающий правила корпоративного управления", - отметил эксперт.

Добавим, что коронавирусный карантин и теплая зима стали причиной переполненности европейских газовых подземных хранилищ. Но это не значит, что мировые лидеры добычи будут сокращать свои планы получения прибыли, даже в случае, если спрос на сырье упал. Нужны новые хранилища и ПХГ в Украине видятся реальным решением вопроса. Казалось бы – это могло бы нас обогатить. Могло бы, если бы не реформа корпоративного управления и, если бы европейские газовые трейдеры не искали возможности выгодной, а значит заниженной аренды подземных хранилищ. А ещё лучше – возможности их приватизировать вместе с Укртрансгазом и уже самим сдавать в аренду той же Украине, представив это как успешную интеграцию масштабного украинского газового рынка в Европейский энергорынок.

за счет иностранных компаний. Как ранее писали "Комментарии", в "Нафтогазе" планируют рекордно нарастить объемы газа в ПХГ

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